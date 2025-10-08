Унизительные роли и сломанные кости: на что готовы звезды ради славы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Знаменитостям приходится идти на многое ради карьеры. Кто из них, наоборот, не готов на серьезные жертвы, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Звезды кино рассказали о своих необычных съемках. Какое животное долгое время отказывался играть заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев? И что заставило его согласиться? Как Никита Кологривый перевоплощался в маньяка? Из-за чего Агата Муцениеце уехала со съемочной площадки в больницу? И на какие жертвы готовы идти артисты ради успеха? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Когда мы играем человека, нужно определить, а кто он мог бы быть в животном мире», — говорит Дмитрий Дюжев.

Такой профессиональный совет дал артисту его старший коллега Ролан Быков. Было это много лет назад, когда начинающий актер играл в московском ТЮЗе корову и дракончика. Но Дюжев следует той рекомендации до сих пор.

«Каждый мой персонаж имеет свой прообраз из животного мира со своими маночками, повадками, которые где-то проявляются в исполнении того или иного персонажа», — объясняет артист.

После выхода на экраны сериала «Бригада» Дюжев ударился в другую крайность: вместо зверей ему стали предлагать исключительно роли бандитов.

Однажды звезде прислали сценарий, согласно которому персонаж должен быть намного крупнее него самого. Набирать вес ради съемок актер не мог, ведь пришлось бы отменять спектакли.

«Я работаю в спектакле с 2003 года Андрея Житинкина „Свободная Любовь“. 22 года. Я играю все 22 года в одном костюме. С 2003 года я не меняю своих размеров», — подчеркивает Дмитрий Дюжев.

Тогда продюсеры нашли оригинальное решение и сшили для актера специальный костюм.

«Я утром надевал ноги, туловище, руки. На спине молнией застегивалась эта ростовая кукла. Я вставлял челюсти, нижнюю и верхнюю, своего персонажа. Две были утолщенные вставки в нос, чтобы расширить, сплющить нос… Я счастлив, что в моей профессии можно оставаться собой, тем самым мальчиком из детства. А перевоплощаться до той степени, что даже в ростовой кукле ты в кадре будешь смотреться, как будто ты такой родился, как будто ты такой и есть», — уточняет артист.

Несколько лет назад у Дмитрия Дюжева появился шанс вновь вспомнить тюзовское прошлое. Ему поступило предложение перевоплотиться в осла в фильме «Бременские музыканты». Актер долго сомневался.

«Осел — название, которое в народной мудрости российской считается оскорблением. Упрямый, как осел. Я стал спрашивать, можно ли попробоваться на роль собаки, а можно ли попробоваться на роль царя, хотя бы давайте тогда стражника», — рассказывает знаменитость.

Но после тщательных раздумий Дюжев решил, что осел незаслуженно стал объектом насмешек, и дал продюсерам утвердительный ответ.

Никита Кологривый, в отличие от коллеги, наоборот, любит выбирать необычные образы. Когда ему предложили сыграть маньяка в одном сериале, тут же согласился.

«Я бы сказал — интересно. Я бы сказал, что больше интересно вживаться в такие роли, потому что они неоднозначны. Они, так скажем, в них намного сложнее окопаться, нежели в чистых персонажах. Поэтому я стараюсь вот так исправляться, через плохие роли», — говорит Кологривый.

«У каждого своя степень уверенности в себе, что мы рефлексирующие такие ребята. А Никита, наоборот, он прет. Это его путь», — отмечает актриса Полина Метелкина.

«Этот предел, которым мы перескакиваем регулярно, — это самое вкусное», — подчеркивает актер Александр Метелкин.

Но иногда артистам приходится перескакивать этот предел в прямом смысле. Агата Муцениеце однажды так резко подпрыгнула в кадре, что получила травму.

«Мы снимали драку, и я приземлилась на левую ногу… Она начала пухнуть прямо на глазах. Вот так, прямо вокруг щиколотки», — делится звезда.

По словам актрисы, она сразу поняла: дела плохи. Однако никто не собирался останавливать съемочный процесс.

«Подбегает режиссер такой: „Агата, очень больно? Или еще дублик?“. Но вы не поверите, мы сделали еще два дубля. В итоге поехала в рентген — и трещина», — рассказывает артистка.

Агата Муцениеце и другие артисты признают: когда выбирали профессию, знали, на что идут. Поэтому привыкли относиться ко всем перипетиям спокойно. Так же, как и к тому, что ради роли порой приходится менять внешность.

«У персонажа была такая характеристика, что он должен быть какой-то очень скользкий, такой очень неуловимый. Поэтому это прилизанные волосы, тоненькие усики, вся одежда такая перезастегнутая», — делится Дмитрий Дюжев.

Но иногда обойтись одной лишь прической и усами невозможно. Актер Павел Попов недавно сбросил более десяти килограммов, чтобы стать похожим на физика Льва Ландау.

«Я весил около 90 (килограммов. — Прим. ред.), похудел где-то до 79, но больше у меня уже не получилось. Для меня это большое было испытание, потому что это такая выдержка, сила воли — сесть на диету, заниматься спортом и терять килограммы», — говорит он.

Вот только не все готовы идти на такие жертвы. Екатерина Шпица, например, считает, что подобные эксперименты могут привести к слишком серьезным последствиям.

«Я не буду набирать вес, потому что очень кропотливо слежу за здоровьем и понимаю, как это сказывается. Прежде всего, не на внешнем виде, а на поджелудочной железе, желудке. Нет, вредить здоровью ради ролей я не готова», — заявляет актриса.

Шпица считает, что передать характер персонажа можно и без рисков для жизни. Ведь сейчас такое количество всевозможных накладок и костюмов. Да и пластический грим способен творить чудеса. Дмитрий Дюжев, который когда-то стал на несколько размеров больше для роли бандита Кувалды, тому отличное подтверждение.