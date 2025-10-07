«Мы легенды уже»: солист «Любэ» Расторгуев ответил на слухи об уходе на пенсию

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Николай Расторгуев продолжает активно гастролировать в свои 68. Готов ли он оставить сцену и уйти на заслуженный отдых, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Бессменный солист группы «Любэ» откровенно рассказал, задумывается ли он об уходе со сцены. Как чувствует себя Николай Расторгуев на седьмом десятке лет? Смог ли исполнитель справиться со страшными недугами? Что всегда должно быть в райдере народного артиста РФ? И зачем его старший сын начал покорять шоу-бизнес? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это наша работа — разъезжать и так далее. Это наша судьба. Без этого я себе не представляю жизни вообще. Когда я нахожусь на одном месте дней пять, уже что-то не то», — признается певец.

Поезда, самолеты, вокзалы, гостиницы. Большая часть жизни народного артиста РФ Николая Расторгуева прошла в разъездах по стране. Минувшей зимой знаменитому солисту группы «Любэ» исполнилось уже 68 лет, но он по-прежнему в дороге и не делает скидок на возраст. В свой редкий выход в свет артист признался, что уже с трудом запоминает города в своем расписании.

«У нас много концертов. Конечно, бывают (выходные. — Прим. ред.). Сегодня выходной, завтра выходной, а послезавтра я уезжаю куда-то, не помню куда», — говорит исполнитель.

География его поездок действительно впечатляет. В ближайшее время Расторгуева ждут концерты на Камчатке и Дальнем Востоке, в Башкортостане и Бурятии, в Сибири и Поволжье.

«Гастроли — такая история: прилетели, сели в машину. Отель. Из отеля в машину на площадку. Отработали — в машину и отель. Утром из отеля в аэропорт», — делится певец.

Из-за плотного концертного графика Николай Вячеславович даже отказался от участия в этно-опере «Князь Владимир», где планировал исполнить музыкальную партию вместе с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (SHAMAN).

«SHAMAN — хороший парень. Мы с ним, он мой младший товарищ. У меня много работы просто», — говорит знаменитость.

Расторгуев решил: если он сам не может принять участие в постановке, его вполне способен заменить старший сын Павел. Тем более что мужчина похож на отца как две капли воды. Правда, наследник маэстро не имеет ни музыкального образования, ни вокального опыта. Однако с ролью он справился блестяще.

«До сих пор не считаю, что у меня есть какие-то супермузыкальные способности. Просто попробовал спеть песню отца, мы побаловались в студии, а людям понравилось», — уточняет Павел Расторгуев.

«Это опера Игоря Матвиенко. Он здесь царь и бог. Он услышал, как Паша поет. Очень похожий тембр, и он его попробовал. Он подошел», — рассказывает артист.

Расторгуев остался доволен решением и покидал этно-оперу со спокойной душой. Но поклонники певца заволновались: уж не готовит ли он себе замену и в «Любэ»? Все помнят, каким тяжелым оказалось для него последнее десятилетие. Исполнитель то и дело попадал в больницы.

Вначале с тяжелой почечной недостаточностью, из-за чего ему даже пересадили донорский орган. Затем у солиста начались проблемы и с сердечно-сосудистой системой. Один за другим отменялись концерты. Так неужели он действительно планирует уйти со сцены и дать дорогу молодым?

«Публика разная. Сейчас такая, была немножко другая. Все поколения разные. Герои у поколений разные. Мы сейчас не являемся героями нынешнего поколения. Но мы, как сказал тут молодой человек, легенды уже. То есть мы очень давно на сцене, уже 36 с лишним лет на сцене», — отмечает Расторгуев.

«Просто песни группы „Любэ“ являются частью нашего генетического кода», — заявляет певец ST.

«Песни про всех нас, они понятны только в России, только русским. Мы в них узнаем себя, свою историю. И кажется, что это просто поет буквально наша душа его голосом», — говорит светский журналист Феликс Грозданов.

Впрочем, судя по расписанию гастролей, зрители отпустят Николая Расторгуева на покой еще нескоро. Да и сам он рассказал, что не намерен уходить на пенсию. Расторгуев заявил, что чувствует себя прекрасно и вполне здоров. Он следит за собой, занимается спортом, избегает застолий. И даже в райдере артиста все только самое полезное и легкое.

«Овощи, фрукты, какая-нибудь нарезка, чтобы перекусить», — делится музыкант.

«Как раз его юбилей был, когда несколько концертов было в Кремле. Я видела это единение зала, людей, которые обожают песни Николая Расторгуева. Я думала сначала, что в зале будут сидеть одни госорганы и так далее. Нет. На самом деле в зале сидели обычные люди. Поэтому Николай Расторгуев, мне кажется, в топе еще будет долгое-долгое время. И дай бог ему здоровья», — заявляет светский журналист Светлана Ключкина.

Расторгуев уверяет: он живет своей работой и не хочет даже думать об уходе из шоу-бизнеса. К тому же певец со своими коллегами, едва отпраздновав 36-летие группы, уже начал готовиться к ее сорокалетнему юбилею. А в этом возрасте, как говорят психологи, вообще все только начинается.