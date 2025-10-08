Выбирать не приходится: почему Анастасия Стоцкая вынуждена работать на износ

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Анастасия Стоцкая не скрывает, что безумно устала. Почему звезда так много работает, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Стоцкая пожаловалась на переутомление. Почему звезда работает без выходных и праздников? Правда ли такой режим уже успел сказаться на ее здоровье? Кто помогает артистке с домашними делами и воспитанием двоих детей? Как сами наследники реагируют на вечную занятость матери? И что говорит знаменитость о внешнем сходстве сына с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Стоцкая на престижной премии приковала все взгляды гостей. Для выхода в свет звезда украсила шею чокером со стразами и облачилась в необычный сарафан из пластин.

«Да, такое пластиковое платье. Оно висело у меня долго-долго, и вот наконец-то выдался повод одеться в него», — отмечает певица.

Сама артистка пояснила: блистать нарядами в последнее время ей удается нечасто. Вот она и воспользовалась случаем, чтобы произвести максимально сногсшибательный эффект. Ведь у нее сегодня редкий выходной. Все остальные дни Анастасия Стоцкая пропадает на работе.

«Работаю каждый день практически. Я не одна такая, которая столько работает. Пока есть силы, есть востребованность. Наша профессия достаточно зависимая в этом смысле от режиссеров, от проектов. Пока есть востребованность, надо работать», — говорит знаменитость.

Причем ее рабочий график не укладывается в стандартную формулу «с восьми до шести с перерывом на обед».

«По 25-30 спектаклей в месяц. Но спектакли начинаются вечером, поэтому из дома я выхожу примерно в половину пятого, прихожу где-то в половину одиннадцатого», — уточняет Стоцкая.

Но ведь такой режим труда и отдыха может негативно отразиться на здоровье. Поклонники волнуются, как бы артистка не довела себя в итоге до больничной койки.

«Проблемы со здоровьем обременят всех вокруг, поэтому нет смысла отягощать жизнь себе и вообще всем окружающим», — подчеркивает певица Наталья Власова.

«С одной стороны, да, пока ты востребован, нужно брать все по максимуму. Но просто, наверное, чтобы не ценой здоровья, поэтому здесь все-таки нужно как-то уметь балансировать», — считает певец IVAN.

Ровно год назад Анастасия Стоцкая уже жаловалась подписчикам, что у нее появились бессонница, проблемы с памятью и светобоязнь. Она начала часто болеть. Звезда предположила, что стала жертвой порчи.

«Стабильно раз в месяц болею. Помимо физического недомогания, раздражительность, спутанность мыслей, жар, хотя градусник показывает обычную температуру, и многое другое… Вы верите в сглаз? Сталкивались с этим?» — рассказала тогда артистка.

Однако фанаты были уверены: у Стоцкой переутомление, и она уже не выдерживает напряженной работы. Певица, конечно, не стала меньше петь и гастролировать, но хотя бы начала укреплять организм: раз в неделю обязательный сеанс массажа, витамины, ежедневная зарядка и бег.

«Бегаю, занимаюсь спортом. Сегодня в десять утра пробежала на дорожке 50 минут. Обязательно нужно наращивать мышечную массу, потому что с возрастом она уходит. В общем, куча об этом информации. Я не диетолог, но, в общем, для меня спорт… В целом, даже если я уставшая, но позанималась спортом, я лучше себя чувствую», — отмечает Анастасия Стоцкая.

Звезда не скрывает, что безумно устала. Но выбирать ей не приходится. Певица одна воспитывает двух детей: 14-летнего Александра и восьмилетнюю Веру. С отцом своих наследников Сергеем Абгаряном артистка развелась около трех лет назад, и теперь она сама добытчик и кормилец.

«Сложно просто это все выдержать физически и эмоционально. Я только прошу этого: сил и здоровья», — говорит певица.

Конечно, знаменитость не оставляет дом и детей без присмотра, пока колесит по стране и играет в вечерних спектаклях. Следить за всем ей помогает няня. Единственное, в чем она не может заменить певицу, — это кухня.

«Для меня такая терапия — это готовить детям, потому что они любят только мою еду», — объясняет Стоцкая.

Впрочем, исполнительница далеко не во всем потакает своим отпрыскам. Когда нужно, включает жесткий характер.

«Я вынуждена быть строгой, поскольку все-таки я мама. Они общаются с папой, но он не ежедневно с ними. Они в выходные с ним видятся, в течение недели. Но тем не менее все равно. Я все время вокруг них женщиной. Поэтому мне иногда приходится стукнуть кулаком по столу», — заявляет артистка.

Особенно часто Стоцкая ругает их за беспорядок.

«Они привыкли: зашли в дом — и тут же все снимается как есть, выворачивается вот так, наизнанку. То есть я учу их тому сейчас с нуля, при том, что у них, конечно, есть няня, помощница моя, чтобы они все-таки начали наконец-то уже убирать за собой, закрывать двери, закрывать полки, шкафы», — рассказывает певица.

Недавно знаменитость выложила на своей странице в соцсети редкое совместное фото с Александром и Верой. Подписчики умилились, каким высоким и взрослым стал наследник. Многие снова сравнили его с поп-королем Филиппом Киркоровым. Предположения, что именно он и есть отец детей певицы, появляются в сети регулярно. Но на этот раз она не стала молчать.

«Если бы отец был Филипп Киркоров, то почему мы молчим, так тщательно это скрываем? Объясните, для чего?» — спрашивает звезда.

Анастасия Стоцкая не стала рассказывать, как к этим слухам относятся сами наследники. Но призналась, что старается ограждать их от публичности.

«Я никогда не любила показывать личную жизнь. Поверьте, рассказать есть столько всего, но я выбираю другой путь», — подчеркивает знаменитость.

Стоцкая мечтает подарить своим детям счастливое детство и для этого готова на все: работать сутками, не спать ночами, защищать их от нападок публики. Но поклонники боятся, как бы певица не переоценила собственные силы. Ведь детям нужна не только заботливая, но и здоровая мама.