Жизнь после гарема: как сложилась судьба наложниц из «Великолепного века»

Фото: Кадр из т/с «Великолепный век» реж. Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, Мерт Байкал. г.2011 – 2014

Роли Фирузе, Назенин и Фатьмы наложили отпечаток на сыгравших их актрис. Что с ними стало после съемок в турецком сериале?

Сериал «Великолепный век» навсегда останется в истории не только как масштабная киноистория о султане Сулеймане Великолепном, но и как эталон восточной эстетики.

Иконами стиля и красоты для миллионов зрителей стали Хюррем, Махидевран, Хатидже и другие обитательницы гарема. Их образы, сотканные из роскоши, ума и страсти, вызывали всеобщее восхищение.

Однако в тени этих ярких звезд существовали и другие персонажи, те, кого считали некрасивыми, но, если разобраться, дело было не столько в чертах лица, сколько в характерах.

Подлость, коварство, навязчивость и полное отсутствие сочувствия — что играло злую шутку с восприятием их внешности, заставляя миллионы телезрителей испытывать раздражение. 5-tv.ru решил вспомнить этих узнать, как сложилась судьба сыгравших этих героев актрис.

Фирузе — Джансу Дере

Среди многочисленных фавориток Сулеймана в «Великолепном веке» Фирузе заняла особое место. Она стала одной из самых ярких и запоминающихся соперниц Хюррем, чье появление во дворце всерьез поколебало уверенность Роксоланы. С уходом этой восточной красавицы из сериала исчез и страх главной героини — настолько сильной была исходящая от нее угроза.

Однако образ Фирузе вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Многие называли героиню «страшненькой», и главной причиной такой оценки стала ее знаменитая челка.

За образом загадочной Фирузе скрывается талантливая актриса Джансу Дере. Хотя «Великолепный век» не был ее первым проектом, именно эта роль принесла ей мировую известность.

В отличие от многих коллег, Джансу не стала эксплуатировать образ злодейки из гарема и не бросилась сниматься во всех подряд проектах. Она выбрала для себя стратегию «меньше, но лучше», тщательно отбирая роли. Она продолжила карьеру в современном кинематографе, снявшись в таких заметных проектах, как «Неверный», «Моя мама» и «Личность».

Вопреки стереотипам о турецких актрисах, Джансу Дере никогда не состояла в официальном браке и не обзавелась детьми. Она сознательно выбрала путь, полный творческой и личной свободы.

Звезда ведет довольно закрытый образ жизни, редко общаясь с представителями СМИ. В свободное время Джансу страстно увлекается фотографией.

Назенин — Альмеда Абази

Среди множества ярких женских персонажей сериала героиня Альмеды Абази выделяется особо. Ее персонаж, наложница Назенин, вошла в историю сериала как последняя женщина, удостоившаяся чести провести ночь с Сулейманом Великолепным.

Более того, ей удалось то, о чем мечтали многие обитательницы гарема — подарить падишаху дочь. Однако участь как самой фаворитки, так и ее ребенка оказалась незавидной, что добавило трагизма ее судьбе.

Несмотря на драматизм своей истории, Назенин была причислена частью зрителей к категории некрасивых героинь.

Ее воплотила на экране Альмеда Абази — профессиональная модель и обладательница титулов «Мисс Тирана» и «Мисс Албания». Но, как говорится, о вкусах не спорят, однако сложно отрицать, что актриса обладала яркой и запоминающейся внешностью.

До прихода в «Великолепный век» Альмеда, имеющая турецко-албанские корни, успешно строила карьеру в модельном бизнесе и кинематографе. Однако роль Назенин стала для нее поистине звездным часом и последней работой в актерской биографии.

В 2015 году актриса сообщила о романе с коллегой Толгаханом Сайышманом. Два года спустя влюбленные поженились, и именно после этого актриса навсегда покинула мир кино и моделинга.

Этот шаг породил среди поклонников слухи о том, что причиной ухода стала ревность мужа. Однако сама пара категорически опровергла эти домыслы.

Сегодня Альмеда Абази полностью посвятила себя новой и главной роли в своей жизни — материнству. В мае 2019 года она подарила супругу сына, а в июне 2021 года на свет появилась их дочь.

Фатьма — Гонджа Сарыйылдыз

Среди множества интриганок и злодеек картины образ Фатьмы, блестяще воплощенный на экране Гонджой Сарыйылдыз, особо отпечатался в памяти зрителей. Ее героиня запомнилась как одна из самых расчетливых, хитрых и беспринципных обитательниц дворца, мастерски создающей интриги.

Однако сыгранная негативная роль обернулась для актрисы реальными жизненными трудностями. Сразу после выхода сериала Гонджа столкнулась с хорошо знакомой талантливым исполнителям злодеев проблемой — часть зрителей не смогла отделить актрису от ее экранного персонажа.

Несмотря на несправедливый поток негатива и психологическое давление, Сарыйылдыз проявила настоящую профессиональную стойкость. Она не покинула актерскую профессию, а продолжила последовательно и целеустремленно строить свою карьеру в турецком кинематографе.

В ее фильмографию вошли такие проекты, как: «Цена», «Любит — не любит», «Моя сладкая ложь» и «Плохая кровь».

В отличие от многих своих коллег, Гонджа Сарыйылдыз сознательно ограждает свою личную жизнь от внимания общественности и папарацци. Она не использует свою известность для создания публичного имиджа и крайне редко делится подробностями частной жизни.

Элиф — Гезде Чигаджи

Образ первой фаворитки шехзаде Мустафы, невинной Элиф, стал одним из самых пронзительных. Махидевран втянула ее в жестокие игры, из-за чего бедная девушка закончила жизнь самоубийством после ложного обвинения в воровстве. Роль досталась турецкой актрисе Гезде Чигаджи.

За прошедшие годы внешность актрисы претерпела заметные изменения — она значительно поправилась, а затем немного похудела. Некоторые поклонники даже высказались, что Гезде выглядит старше своих лет.

После «Великолепного века» она снялась в «Балканской колыбельной», «Истории одной семьи», «Светлячке» и «Черном сердце».

Изабелла — Мелике Ипек Ялова

Кастильская принцесса Изабелла, страстно влюбившаяся в Сулеймана, была сыграна Мелике Ипек Яловой. Правда, героиню быстро выдворила из дворца Хюррем.

Для актрисы эта роль стала дебютной, причем совершенно случайной. До этого Мелике, дочь турецкого посла, занималась свадебным бизнесом. Съемки так увлекли ее, что она решила кардинально сменить профессию и посвятить себя кинематографу.

В ее фильмографии появились «Дядя Кара», «Песня жизни», «Однажды в Чукурова», «Жизнь отдам» и «Невиновный подсудимый». В личной жизни актрисы не все складывалось гладко — на сегодняшний день она находится в разводе. О причинах и новых романах артистка не распространяется.

Среди любимых увлечений актрисы — футбольные матчи, она является болельщицей футбольного клуба «Галатасарай».

Елена — Джемре Эбуззия

Свободолюбивая Елена влюбилась в Мустафу, не ведая о его высоком статусе. Но наложница была вынужденная покинуть гарем после громкого скандала. Ее воплотила на экрне Джемре Эбуззия.

Для актрисы, выросшей в творческой семье (ее отец — известный актер, а дедушка — знаменитый режиссер), «Великолепный век» не был первым проектом, но стал важной вехой.

Джемре продолжила успешную карьеру, и на сегодня в ее репертуаре насчитывается около 20 работ, включая сериалы «Магарсус», «Если сильно полюбишь», «Сестры» и «Красный Стамбул».

В отличие от многих коллег, она ведет крайне закрытый образ жизни. Звезда не посвящет прессу и поклонников в личные подробности.

Михриниса — Беррак Тюзюнатач

Дочь великого пирата Барбаросса, Михриниса, ставшая последней любовью Мустафы и матерью его сына, часто подвергалась критике со стороны зрителей за свою мужеподобную внешность.

Эту роль исполнила Беррак Тюзюнатач — не только актриса, но и успешная модель.

Ее карьера продолжает активно развиваться: она снимается в «Портном», «Мы такие», «Дне», «Фи, Чи, Пи», а также остается востребованной в рекламе.

Правда, чаще всего Беррак оказывается в центре внимания турецких СМИ из-за своей бурной личной жизни. В разное время ее связывали романтические отношения с Уразом Кайгыларолу, Неджатом Ишлером, Маджитом Битаргилом, Бирканом Сокулу и Берком Суябатмазом.

Сама актриса предпочитает не комментировать слухи, то ли подтверждая сказанное, то ли вовсе абстрагируясь от них.