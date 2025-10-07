Не ныть и не толстеть: самые странные законы в разных странах

Фото: 5-tv.ru

В каждой стране свои правила, и некоторые из них могут показаться безумными тем, кто живет в другом государстве.

Не все законы в разных странах одинаковы. Одни правила оставались с государствами веками, другие подстраивались под современные тренды. И у тех, и у других есть общее: сегодня они кажутся уж очень странными.

Что не так с этими законами и почему им приходится следовать в XXI веке?

Китайцам запрещено ныть в интернете

5-tv.ru

Китайские власти приняли решение с октября 2025 года наказывать граждан страны за жалобы в соцсетях, стриминговых сервисах и негативных комментариях по всему интернету.

Под запрет на нытье попадают посты, навязывающие негативные взгляды на жизнь и утверждения, что тяжелый труд или учеба бесполезны, пишет издание The Register.

Пока что мониторинг соцсетей — это только двухмесячная пробная кампания. Ее инициировала Национальная администрация киберпространства из-за снижения потребительской уверенности и безработицы среди молодежи. Но наказания за нытье уже вполне реальны — страдальцев будут штрафовать или блокировать их аккаунты.

Считается, что негатив распространяют приверженцы «культуры Санг» — чего-то вроде молодежного движения, отрицающего стремление к успеху. К нему чаще всего примыкают зумеры — рожденные в нулевых «молодые взрослые».

Пессимистичные посты этих интернет-страдальцев связаны с высокой стоимостью жизни в китайских городах. Точнее, были связаны.

Итальянцам запрещено хмуриться

5-tv.ru

В итальянском Милане юридически закреплена необходимость улыбаться в общественных местах. Штрафов нет, но странное предписание не отменяют аж с XIX века.

Закон не затронул другие города Италии, потому что появился, когда Милан был частью Австро-Венгерской империи.

Горожане как раз из-за иностранного господства и загрустили. По одной из версий, так предписание и появилось. А сохранили его, потому что Милан начал активно притягивать туристов.

Сегодня у закона есть послабления: не улыбаться можно участникам похоронных процессий и посетителям больниц.

Японцам запрещено толстеть

5-tv.ru

С 2008 года в Японии действует «Закон о метабо». По нему граждане в возрасте от 40 до 75 лет обязаны каждый год измерять окружность талии.

Максимально допустимые размеры для мужчин составляют 90 сантиметров, для женщин — 85. Если вдруг талия отказывается держать себя в рамках японского приличия, ее обладателя отправляют на консультацию в клинику.

Доктор обязан осмотреть «нарушителя», оценить его здоровье и предложить ему диету, а также план по тренировкам. Составляется такая программа индивидуально.

Интересно, что отслеживание полноты сотрудников входит в обязанности японских работодателей. Если они не обращают внимание на склонных к лишнему весу коллег, их штрафуют.

В идеале шефы должны направлять таких работников на спортивные мероприятия или другие активности.

Метаболический закон в свое время ввели как часть программы «Спасение нации», целью которой является улучшение здоровья населения и увеличение продолжительности жизни.

Он направлен на борьбу с ожирением и вызванными лишним весом заболеваниями, но сегодня такая внимательность к фигуре кажется странноватой.

Бельгийцам запрещено играть в снежки

5-tv.ru

В 2013 году в Бельгии ввели запрет на игру в снежки. По закону эта забава приравнивается к киданию камнями, что весьма травмоопасно.

За целенаправленную снежную атаку бельгийцев штрафуют на 100 евро. Интересно, что по закону полицейские обязаны отслеживать игроков-нарушителей.

Перед штрафом им также нужно провести разъяснительную беседу и дать возможность провинившимся исправиться. Исправиться в данном случае — это не целиться в людей, тогда штрафа получится избежать.

Единственная проблема — игра выглядит странновато, когда ее участники намеренно бросаются мимо друг друга…

Иранцам запрещено играть с куклами Барби

5-tv.ru

В Иране власти пристально следят, чтобы в детские магазины не проникли любимые куклы европейцев. Барби американской компании Mattel в этой стране считается игрушкой, не соответствующей исламской культуре.

Властям изначально не понравилась версия в купальнике и ярком макияже. В стране признали, что чересчур откровенная одежда игрушки отрицательно влияет на девочек, а также пропагандирует западные ценности.

Закон, запрещающий продажу куклы, ввели в 2012 году. До этого власти лишь старались затмить ее популярность выпуском альтернатив.

Аналога Кена назвали Дара, а мусульманская версия Барби получила имя Сара. Она одета в закрытую одежду и религиозный платок.

Сингапурцам запрещено жевать жвачку

5-tv.ru

В Сингапуре с 1992 года нельзя продавать жевательную резинку. За ее ввоз в страну и распространение штрафуют почти как за наркотики!

«Закон о контроле за жевательной резинкой» может лишить нарушителя не только 100 000 сингапурских долларов, но и свободы сроком до двух лет. В стране также запрещено выбрасывать жвачку в общественных местах.

Тех любителей резинки, кому удастся избежать штрафа и тюрьмы, могут ждать и другие наказания: общественные работы или телесные наказания, такие как удары тростью.

При этом до 1992 года в Сингапуре всего этого не было. Никого безобидная конфета не пугала, пока граждане не стали слишком часто выбрасывать ее на улицах, клеить на двери метро и лифтов.

Некоторые куски жвачки повреждали механизмы и вызывали серьезные сбои в работе общественного транспорта.

Как раз в тот год правительство Сингапура и приняло решение запретить употребление жевательной резинки. Это была единственная возможность поддержания порядка в стране, а также безопасности работы метро.

Послабление на покупку жвачки ввели только в 2004 году. Сегодня резинку можно продавать в медицинских целях, например, чтобы с ее помощью сингапурцы бросали курить. Но купить ее получится только по рецепту врача.