Как пережить Хэллоуин, чтобы не привлечь бесов: мощный обряд защиты на 31 октября

Фото, видео: 5-tv.ru

Нечисть может принимать самый неожиданный вид. Как уберечься от тех, кого невозможно распознать?

В ночь на 31 октября по земле гуляет нечистая сила. Трансформируясь и преображаясь, она легко может ввести в заблуждение тех, у кого глаз не наметан видеть зло. Как пережить хэллоуинскую ночь, если бесы могут притвориться даже близкими людьми?

Обряд, который поможет остаться в безопасности в самый мистический праздник года, эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Как Хэллоуин связан с бесами и другой нечистью

Происхождение Хэллоуина связывают с древним праздником Самайн, который отмечали кельты Британских островов.

В это время могло происходить волшебство, друиды проводили обряды с использованием огня и приносили жертвы языческим богам. Так торжество постепенно и стало ассоциироваться со сверхъестественным, означать начало «темной» половины года. По историческим данным, о связи кельтского праздника с миром мертвых писали монахи в X–XI веках.

Праздник, который начали связывать с нечистой силой, получил название Хэллоуин. Его отмечают в канун Дня всех святых (All-Hallows-Day), отсюда и произошло название.

А уже 2 ноября отмечали День поминовения усопших. На севере Шотландии и Ирландии жители рассказывали детям истории предков и проводили ритуалы почитания мертвых.

Некоторые люди считают, что именно в последние дни октября граница между живыми и мертвыми стирается.

Где проводить ритуал защиты от бесов и другой нечисти на Хэллоуин

Обряд, который позволит защититься от хэллоуинской нечисти, важно проводить по строгим правилам. В частности, чтобы щит сработал, нужно правильно выбрать место.

Так, для процедуры подходит только земля. Та, на которой растет трава — только она обладает «живительной» силой. А вот асфальт, плитка и другие покрытия не подойдут. Они не пропустят спасительную энергию.

Как проводить ритуал защиты от бесов и другой нечисти на Хэллоуин

Для создания щита вокруг себя и своих близких необходимы четыре свечи. Их ставят в форме ромба: одну спереди, вторую сзади, третью слева, четвертую справа.

У собственных ног при этом необходимо поместить скрутку из сухой полыни — она продается в интернет-магазине. Затем скрутку поджигают.

После того как она задымится, нужно зажечь свечи по часовой стрелке: сначала переднюю, потом правую, заднюю и последней левую.

«Самая важная часть ритуала — это нанести на левое запястье специальный защитный знак», — подчеркнул Харрис.

Затем необходимо сделать три оборота вокруг своей оси по часовой стрелке.

«В это время визуализируйте защитный кокон, которые буквально закрывают вас от всего плохого», — рассказал эксперт.

Ритуал защиты сразу же подействует, обеспечивая безопасность.

Что еще избегать на Хэллоуин, чтобы оградить себя от бесов и другой нечисти

Чтобы дополнительно защитить себя, стоит соблюдать несколько важных правил:

Не стоит оборачиваться и отвечать на зов, даже если кто-то настойчиво идет за вами и окликает со спины. Взглянув на преследователя, можно лишиться рассудка или быть увлеченным в потусторонний мир; Нельзя оставлять на улице личные вещи, даже развешивать белье за окном. Духи могут проклясть предметы, и негативная энергетика принесет их владельцу несчастья; После заката ни в коем случае не нужно открывать двери и окна, даже если на пороге стоит друг или родственник. Злые духи могут перевоплотиться в знакомых жителю дома людей, чтобы войти в доверие и сбить с толку. Перед тем как открыть, следует подумать, мог ли родственник или друг прийти в такое время, а лучше позвонить ему и выяснить лично; Обязательно нужно следить за своими словами и поступками в ночь с 31 октября на 1 ноября. Следует постараться уйти от всего негативного, быть светлыми и добрыми. Тогда злые духи не смогут повлиять на жизнь и здоровье человека.

Нужно помнить, что ночь Хэллоуина мистическая, поэтому стоит внимательно относиться ко всему, что происходит вокруг.