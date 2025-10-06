Межгалактический семьянин или земной паразит: какой ты пришелец по знаку зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Инопланетяне только с виду абсолютно не похожи для людей. С каким космическим существом могут породнить уникальные черты человеческого характера?

В Китае существует собственная система метафизики Бацзы — это что-то вроде западного гороскопа, но только из десяти «знаков зодиака». Так получилось, потому что классификация типов личности в ней основана на сочетании пяти стихий: Дерева, Огня, Земли, Металла и Воды. Каждая имеет свою подструктуру — Ян или Инь. Они противоположны друг другу, но взаимодополняемы.

Китайская астрология Бацзы. Как правильно читать прогнозы?

Говорят, Бацзы не только описывает личность, но и позволяет предугадать события в жизни человека. А что насчет жизни инопланетянина?

Каким межгалактическим существом могли бы быть типы по Бацзы и какая судьба ждала бы этих пришельцев, рассказала эксперт по китайской астрологии и фэншуй Маргарита Богатова.

戊 Земля Ян — инопланетянин-строитель

По Бацзы к Янской Земле относят спокойных и уравновешенных людей. Если проводить параллель с западным гороскопом, это типичные Козероги.

Надежные и несокрушимые, как горы, в других галактиках они могли оказаться инопланетянами-строителями.

Пришельцы, несомненно, переживают за архитектурное наследие человеческой расы, поэтому раз в четыре миллиарда лет наведываются на Землю, чтобы возвести какие-нибудь египетские пирамиды. Но в нестабильном людском мире надолго не остаются — после своей миссии сразу улетают восвояси.

丁 Огонь Инь — инопланетянин-исследователь

В Бацзы Иньский Огонь — самый импульсивный и непредсказуемый тип личности. Западные астрологи ассоциируют его со знаком зодиака Девы.

Эти энтузиасты — один в один инопланетные исследователи. С их эмоциональностью и непостоянством им лишь бы похитить землян и хорошенько изучить их странноватый вид.

Наисследовавшись вволю, Огонь Инь теряет энтузиазм и отправляется на другую планету.

己 Земля Инь — инопланетянин-семьянин

Иньская Земля по Бацзы — это, в первую очередь, плодородная почва. Люди этого типа заботливы, миролюбивы. Как и Раки в западном гороскопе, иногда они могут проявлять излишнюю опеку, но только из добрых побуждений.

В космическом пространстве Земля Инь похожа на межгалактического семьянина, путешествующего по Вселенной в поисках своей любви.

Звучит красиво, если не знать, что романтик принял это решение лишь потому, что на его планете свободных не осталось. И все равно этот инопланетный вид самый теплый и семейный!

壬 Вода Ян — инопланетянин-паразит

В Бацзы Янская вода отвечает за своенравность и решительность. Людей этого типа личности сопоставляют со знаком зодиака Водолея из западного гороскопа.

Приспособленческие способности одарили Воду Ян навыком просачиваться на любые планеты — хоть на подошве человеческих ботинок, хоть через атмосферные дыры!

На Земле этого инопланетянина, конечно, называют паразитом, но в межгалактических мирах его чаще именуют путешественником зловредной формы жизни.

Своих технологий паразит не имеет, но он достаточно смелый, чтобы отправиться на поиски пищи в совершенно новую среду, где вообще неизвестно, выживет пришелец или нет. В общем, креативность во всем!

癸 Вода Инь — хищник-путешественник

Иньская Вода — самый переменчивый тип личности в Бацзы. Он обладает развитой интуицией и силен в обольщении, что роднит таких людей со знаком Стрельца из западного зодиакального круга.

Будь Вода Инь пришельцем, это точно была бы межгалактическая хищная форма. Эти путешественники-авантюристы своими космическими технологиями не обладают, но зато у них есть огромное желание путешествовать, ведь так можно добыть еду!

Да, у этих инопланетян отличный аппетит и огромная тяга к приключениям. Стоит только человеку оставить свой космолет без присмотра, как хищник уже поселится в его багажном отсеке.

甲 Дерево Ян — инопланетянин-консультант

Людям Янского Дерева Бацзы дарит терпение, трудолюбие и альтруизм. Подобно Тельцу из западного гороскопа, они, пусть и немного рассеянны и мнительны, но всегда нацелены на результат.

В межгалактической Вселенной Дерево Ян выступает пришельческим консультантом. Этот инопланетянин прилетает на Землю с безграничным желанием помочь людям во всем: неважно, надо ли написать жалкую контрольную в недоразвитой человеческой школе или пригласить недооцененную красотку на местный выпускной бал.

丙 Огонь Ян — инопланетянин-супергерой

По Бацзы Янский Огонь подобен Солнцу — ровно светит, отдает тепло другим и ждет в ответ всего лишь благодарность. Люди этого типа личности, как Львы западного зодиакального круга, позитивны, уверены в себе и великодушны.

Именно поэтому в инопланетном мире им отведена роль пришельца-супергероя. Эти инопланетяне прилетают на новые земли, мгновенно понимают, что к чему, и, естественно, убивают всех плохих, оставляют в живых чуть-чуть хороших.

На родную планету супергерой не возвращается, потому что за время подвигов в него уже сто пудов кто-то влюбился — остается только устроить идеальную свадьбу и жить долго и счастливо.

乙 Дерево Инь — вымирающий инопланетянин

Для Иньского Дерева в Бацзы характерна дипломатичность и тактичность. По западному гороскопу люди этого типа идентичны знаку зодиака Весы.

Скромное и творческое Дерево Инь в межгалактическом мире, к сожалению, оказалось членом вымирающей расы. Этот инопланетянин-умирашка настроен демонстрировать всем свое непростое положение, ведь на Земле он оказался, чтобы попросить помощи.

Людям, конечно, приятно позаботиться о благодарном и милом пришельце, но взамен их ждут разборки с госслужбами и спецслужбами.

庚 Металл Ян — инопланетянин-робот

Тип личности Янского Металла по классификации Бацзы обладает особой внутренней силой, которую не всегда можно разглядеть при первой встрече. С раннего возраста он знает, чего хочет от этой жизни, как и знак-лидер западного зодиакального круга Овен.

С таким характером ему только и остается, что быть инопланетным роботом. Этот пришелец пожаловал на Землю, чтобы похвастаться супертехнологиями, которые разработали в его галактике.

Из плюсов — поможет людям узнать новые виды металлов, из минусов — может уничтожить все человечество.

辛 Металл Инь — бестелесный инопланетянин

Элегантные, вежливые, но несколько холодные люди по Бацзы относятся к Иньскому Металлу. Как и Скорпионы из западного гороскопа, они горделивы и независимы.

Среди пришельцев они выделяются своей… бестелесностью. То есть эти инопланетяне могут вселиться вообще в кого угодно и манипулировать им! Цели у Металлов Инь могут быть самые разные: съесть в захваченном теле как можно больше конфет, украсть что-то редкое или просто устроить переполох в соседних галактиках. Зато с ним весело!