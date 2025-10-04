«Мама, я просто попробовал»: почему подростки пьют алкоголь и что делать родителям

Фото, видео: 5-tv.ru

Многие пробуют спиртное еще в подростковом возрасте. Однако за этим кроется куда больший вред для здоровья, чем у взрослого. Психолог рассказала, как уберечь своих детей от пагубной привычки.

Алкоголь и подростки — это достаточно распространенная в наши дни и, наверное, очень острая тема. Однако почему дети возрастом от 13 лет вообще могут выпить? И что делать родителю в такой ситуации?

Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала психолог Анастасия Сидорова.

Анастасия Сидорова

Психолог

Почему подросток может выпивать алкогольные напитки

В подростковом возрасте у людей меняются гормональный фон, представления о жизни, появляется новое развитие личности, по-другому начинает развиваться мозг. То есть формируются совершенно другие структуры.

Подросток сепарируется от родителей, становится более самостоятельным. И здесь выпивка, с одной стороны, может выступать как признак взрослости, особенно в среднем подростковом возрасте — то есть начиная с 13 лет.

«Почему в этот период подросток может попробовать алкоголь? Ну, например, он захотел понравиться девочке или компании, утвердиться в подростковом коллективе, показать свою крутость или даже просто поставить эксперимент, попробовать», — объясняет психолог.

Далее — это может быть протест против взрослых.

«Если взрослые продолжают контролировать подростка, давят на него, продолжают относиться к нему как к маленькому пяти-шестилетнему ребенку, то он таким способом показывает свою взрослость.

Причин вообще может быть масса, в том числе более глубоких. Депрессия, давление, перегруз учебой и внешкольными занятиями, особенно навязанными извне, усталость и эмоциональное выгорание. Попросту очень высокий уровень стресса, который не получается снять — алкоголь в этом может как бы «помочь»», — отметила эксперт.

Помимо прочего, неуверенные в себе и закомплексованные юноши и девушки могут регулярно пить как раз для того, чтобы стать уверенными в себе. Среди причин — проблемы в школе, буллинг, конфликты с родителями и отсутствие понимания как с их стороны, так и со стороны сверстников, что развивает в подростке чувство одиночества.

Профилактика употребления алкоголя подростком

Не меньше влияет и обстановка в семье, и отношение в ней к выпивке. Если брать в расчет родителей-алкоголиков, то странно ждать, что ребенок тоже не начнет пить. Хотя такие ситуации тоже бывают — идущие от обратного.

Но бывает и наоборот: абсолютно непьющая интеллигентная семья, в которой начал пить ребенок.

Также важно понять — подросток решил выпить единожды или это уже превращается в систему.

«В любом случае, превентивные меры куда эффективней, нежели необходимость решать уже возникшую проблему», — отметила Анастасия Сидорова.

Среди мер профилактики могут быть регулярные разговоры о вреде разных психоактивных веществ. Начинать их можно с момента, как ребенок пошел в школу, объясняя вред алкоголя для детского организма с точки зрения биологии и доказательной медицины.

«Ведь выпивка влияет на развитие мозга, убивает нервные клетки, которых и так не очень много, ведь они находятся в стадии формирования. Также она вредит растущим сердцу, почкам, печени и другим органам.

Разговоры должны проводиться раз в полгода-год по мере взросления», — подчеркнула психолог.

Опять же, требовать неупотребления алкоголя от подростка, когда сами родители в выходные или в праздники выпивают, глупо и даже нечестно по отношению к чаду. Здесь нужно просто объяснить свою позицию: что родитель взрослый, это его выбор, и он понимает, к чему он приводит.

Если подросток впервые пришел домой пьяным

Но что делать, если ребенок пришел домой пьяным? Ведь это рано или поздно произойдет в любой семье. Важен именно возраст — с совершеннолетнего глупо требовать трезвости.

А вот для впервые выпившего подростка есть простой алгоритм действий. При этом не существует принципиальных различий в поведении папы и мамы, главное, чтобы они поддерживали друг друга и придерживались единой стратегии.

Что можно и нужно делать:

Убедиться в безопасности. Нужно оценить состояние подростка. Проверить ушибы, уточнить, только ли алкоголь он принимал, не было ли смешивания напитков. Если есть признаки отравления (рвота, потеря сознания, затрудненное дыхание), следует немедленно вызвать скорую помощь;

Обеспечить комфорт. Лучше положить подростка в удобное положение на бок (чтобы избежать удушья при рвоте), обеспечить доступ свежего воздуха;

Не навязывать свое присутствие. Подросток может перед родителем испытывать дискомфорт, особенно если его кружит, мутит, рвет. Можно спокойно выйти из его комнаты, договорившись, что он не будет закрывать двери и при ухудшении состояния сможет позвать родителя;

Подождать, пока протрезвеет. Не следует пытаться выяснять отношения в состоянии опьянения. Нужно, чтобы подросток мог адекватно воспринимать информацию;

Поговорить откровенно. После того как подросток протрезвеет, надо спокойно и откровенно поговорить о случившемся и постараться выяснить причины употребления алкоголя;

Выразить свою обеспокоенность. Родителям следует сказать, что их беспокоит здоровье и благополучие ребенка.

Установить четкие границы. Нужно четко и ясно объяснить, что употребление алкоголя неприемлемо и влечет за собой определенные последствия;

Обратиться к специалисту. Если родители чувствуют, что не справляются самостоятельно, то им лучше вместе с подростком обратиться к психологу или к наркологу.

Что нельзя делать:

Кричать и угрожать. Реакция должна быть сдержанной и конструктивной. Агрессия только усугубит ситуацию и оттолкнет подростка;

Применять физическое насилие. Такой вид наказания недопустим;

Оскорблять и унижать ребенка или его друзей. Для подростка друзья — это святое, поэтому трогать их не стоит. Лучше выяснить, с кем он общается и кто эти люди;

Читать мораль в состоянии опьянения ребенка. Подросток все равно не сможет адекватно воспринять информацию;

Игнорировать ситуацию. Нельзя делать вид, что ничего не произошло. Проблема требует внимания и решения;

Оправдывать поведение. Не нужно искать оправданий поступку ребенка;

Делать поспешные выводы и обвинения. Подростку стоит дать возможность объяснить свой поступок.

Если подросток приходит домой пьяным систематически

Повторное употребление алкоголя подростком — тревожный сигнал, требующий более серьезного подхода.

Что делать:

Проанализировать ситуацию. Нужно понять, что могло спровоцировать повторное употребление алкоголя. Возможно, проблема кроется глубже и требует помощи специалиста;

Показать последствия. Следует объяснить подростку, что употребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем, учебой, законом. Покажите реальные примеры негативных последствий;

Временно усилить контроль. В первую очередь — за времяпрепровождением подростка. Стоит знать, где он находится и с кем общается;

Пойти на семейную терапию. Специалист поможет выявить и решить проблемы в семье, которые могут способствовать употреблению алкоголя;

Обратиться к наркологу при подозрении на развитие зависимости.

Чего точно делать нельзя и почему:

Откупаться деньгами. Предложение денег в обмен на обещание больше не пить не решит проблему, а только усугубит ее;

Скрывать проблему от других членов семьи. Ее необходимо решать всем вместе;

Потакать прихотям. Нельзя позволять ребенку манипулировать собой;

Опускать руки. Нельзя сдаваться. Проблема требует настойчивости и терпения;

Использовать шантаж. Он не является эффективным способом решения проблемы.

Главное — помнить, что употребление алкоголя подростком — это симптом, а не причина. Важно выявить и устранить первопричину, чтобы помочь ребенку справиться с трудностями и сделать правильный выбор.