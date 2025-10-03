Загадка смерти Есенина: что на самом деле случилось с великим поэтом

Фото: www.globallookpress.com/Viktor Gritsuk

Какие несостыковки найдены в официальной версии смерти Сергея Есенина? И какие версии гибели поэта существуют?

Ровно 130 лет назад, 3 октября 1895 года, родился Сергей Есенин — поэт и по совместительству простой человек с русской душой. Он сильно любил родную деревню и чуть менее сильно — выпить и побалагурить.

Даже если и не менее — все равно со всеми своими несовершенствами он казался близким и понятным народу. А вот причина смерти в 30 лет многим осталась совсем непонятна.

Официальная версия лаконична: снял номер в гостинице, а вечером, уединившись, совершил самоубийство. Но это официальная, а какие еще варианты известны?

Что сообщили газеты — наложил на себя руки сам

Сергей Есенин приехал в Ленинград 24 декабря 1925 года, но свой приезд не афишировал, его цель не распространял. Заранее поэт попросил друга, переводчика Вольфа Эрлиха, подыскать ему квартиру. Так как приятель не успел выполнить просьбу, Есенин остановился в гостинице «Англетер».

Просторный номер литератора был одним из лучших в отеле — в нем останавливались только советские знаменитости. В течение следующих трех дней Есенин редко оставался там один, в частности, к нему часто захаживали друзья — супруги Устиновы и Эрлих.

Со слов последнего известна красивая предсмертная подробность жизни поэта: 27 декабря он передал товарищу листок, попросив прочесть написанное там стихотворение в уединении. На бумаге было «До свидания, друг мой, до свидания…».

В тот день Эрлих оставил Есенина в обществе гостей, но, когда все разошлись, вернулся в номер за забытым портфелем. Есенин писал стихи, выглядел спокойным. А утром 28 декабря его уже обнаружили мертвым. Газеты писали, что поэт наложил на себя руки.

Упаднический настрой, на который и ссылались в советских газетах, действительно сложно оспорить, ведь за неделю до смерти литератор проходил лечение в психоневрологической клинике. К тому же депрессию усугублял алкоголизм и творческий кризис.

Судмедэксперты установили, что смерть Есенина наступила в результате кислородного голодания.

О чем размышляют эксперты — насильственная смерть

В номере поэта были перевернуты тумба и канделябр, а на руках Есенина обнаружены царапины и порезы. Широкую вмятину на лбу судмедэксперт зафиксировал, но исследователи также обратили внимание на синяк под левым глазом и кровоподтеки на ногах писателя.

Ни одна из этих подозрительных ран не была объяснена в официальной версии — только порезы.

Считается, что их прокомментировала Татьяна Устинова, жена друга поэта. При личном разговоре с ней 27 декабря писатель сам показал царапины на руке: якобы в номере не было чернил, поэтому стихотворение «До свидания, друг мой, до свидания…» пришлось писать кровью.

Не всех в этом факте не устроило признание в советских СМИ текста посмертным. По их мнению, стихотворение могло быть написано задолго до кончины, могло быть и вовсе посвящено не Эрлиху, а другому товарищу Сергея Есенина — Алексею Ганину, который был расстрелян в 1925 году по обвинению в принадлежности к «Ордену русских фашистов».

Так, художник Василий Сварог, работавший над посмертным портретом поэта, заметил на его шее следы удавки и травму от удара предположительно рукояткой нагана.

«Мне кажется, этот Эрлих что-то ему подсыпал на ночь, ну… может быть, и не яд, но сильное снотворное. Не зря же он „забыл“ свой портфель в номере Есенина. И домой он „спать“ не ходил — с запиской Есенина в кармане. Он крутился не зря все время неподалеку, наверное, вся их компания сидела и выжидала свой час в соседних номерах… Сначала была „удавка“ — правой рукой Есенин пытался ослабить ее, так рука и закоченела в судороге. Голова была на подлокотнике дивана, когда Есенина ударили выше переносицы рукояткой нагана», — рассказывал он.

По словам художника, потом тело поэта закатали в ковер и хотели спустить с балкона, в этот момент за углом уже ждала машина. Однако возникли проблемы — балконная дверь не открывалась достаточно широко.

Тогда убийцы оставили труп у балкона, на холоде, и сели пьянствовать в номере. Этой версией объясняется бардак в комнате. После они инсценировали его смерть второпях.

«Когда разбежались, остался Эрлих, чтобы что-то проверить и подготовить для версии о самоубийстве», — озвучивал свое мнение Сварог.

Кто хотел устранить Есенина — дело рук советских спецслужб?

Некоторые исследователи полагают, что его устранили советские спецслужбы. У Есенина действительно были сложные отношения с властью — и на идеологической почве, и из-за частых драк, скандалов.

Да и после смерти в газетах начали аккуратно продвигать ненадежность «кулацкого поэта», якобы бесполезного, его стихи постепенно стали печатать в очень ограниченных тиражах.

Еще одна версия гибели Есенина — странная поза

Другие исследователи допускают, что поэт действительно хотел покончить с собой, но передумал в последний момент.

Согласно этой версии, Есенин, уже находясь в шаге от смерти, пожалел об этом решении и решил выбраться из собственноручно созданной ловушки. В попытках он схватился за трубу, но было уже поздно.

Эту версию подтверждает странная поза тела Есенина. Его правая рука действительно была согнута.

Расследование гибели Есенина — все окутано тайной

Племянница поэта Светлана Есенина поднимала вопрос кончины знаменитого родственника. Ее волновали нарушения в оформлении документов, в частности, что был составлен акт о смерти, а не протокол.

Светлана Есенина обратилась в Генпрокуратуру, но на перечисленные несостыковки получила лаконичный ответ: «Вновь открывшихся данных касательно гибели Есенина не получено, поэтому в возбуждении уголовного дела отказывается».

А на следующее письмо и вовсе фразу: «Переписка с Вами прекращена. Впредь этого вопроса касаться не надо».

Почему могилу Есенина залили бетоном?

Шокирующие подробности вскрылись и о похоронах. По словам племянницы поэта Светланы Есениной, в могиле лежал другой гроб.

Бывший сотрудник ГПУ подтвердил, что тело якобы выкопали сразу после похорон. Также сообщалось, что когда родственники потребовали эксгумации, власти отказались и залили могилу бетоном.

Какими тайнами овеяна смерть Есенина — призрак в «Англетере»

Злополучный отель, где Сергей Есенин провел свою последнюю ночь, сразу же обрел печальную славу.

Говорят, после смерти поэта там поселился его призрак. Бледный «Есенин» с запавшими скулами с 1925 года якобы являлся аж нескольким сотрудникам отеля. Все они уволились.

Еще одна мистическая ситуация — исчезновение из «Англетера» старшего кассира Рудольфа Рейсмуса вместе с крупной суммой.

И нет, сотрудник не просто украл их: в январе 1926-го его нашли в одном из ресторанов, где тот, не скрываясь, преспокойно тратил деньги направо и налево.

На вопрос следователя Рейсмус заявил, что все это время находился «под воздействием Сергея Есенина». Якобы именно поэт заставил его взять деньги, чтобы непременно растратить их.

Самое удивительное, что бывший администратор «Англетера» Семен Кусбаслаков был на стороне кассира. В суде он так и сказал: «Без Сережки Есенина не обошлось, его призрак ходит по земле, и не зря он уволился из гостиницы».