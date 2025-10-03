В красотку за один присест: чем опасен долгий наркоз и как восстановиться после пластики

Фото, видео: 5-tv.ru

Придать лицу и телу эстетичный вид хочет каждая женщина, особенно после родов. Безопасно ли будет в этом случае сделать несколько операций за один раз?

В мире пластической хирургии пациенты часто стоят перед сложным выбором: пройти через одну масштабную операцию, решив несколько эстетических проблем сразу, или дробить вмешательства на этапы.

Что безопаснее — несколько «коротких» наркозов в год или одно продолжительное введение в сон? И насколько тяжелее восстановление после комплексной операции? На эти вопросы эксклюзивно Пятому каналу ответила пластический хирург, кандидат медицинских наук Юлия Глебова.

Один или несколько наркозов

Чем опасен долгий наркоз и как быстро восстановиться после пластической операции? Фото: 5-tv.ru

Ключевой страх, связанный с обширными операциями, — это многочасовой наркоз. Существует миф, что он наносит сокрушительный удар по организму, последствия которого ощущаются годами.

Доктор Глебова объясняет, что нагрузка на организм действительно существует, и она напрямую связана с продолжительностью анестезии.

«Чем длительнее наркоз, тем больше препаратов вводится. Часть этих препаратов депонируют в жировой клетчатке, выводятся они через печень. Нагрузка на этот орган возрастает. Нужно стабилизировать и вывести довольно большое количество препаратов. Поэтому пациенты после длительного наркоза они в среднем хуже себя чувствуют, чем пациенты, которые под наркозом коротким, может быть довольно длительное головокружение, слабость и так далее», — отмечает хирург.

Согласно исследованиям в области анестезиологии, современные препараты для наркоза значительно безопаснее своих предшественников. Однако риски действительно коррелируют с временем воздействия.

Длительный наркоз (свыше трех-четырех часов) может оказывать большее влияние на когнитивные функции, особенно у предрасположенных пациентов, вызывать послеоперационную астению (слабость) и давать нагрузку на системы детоксикации организма — печень и почки.

Несколько коротких наркозов в течение года могут быть менее нагрузочными для центральной нервной системы и печени, так как организм успевает восстановиться между вмешательствами.

Один долгий наркоз — концентрированная, но однократная нагрузка. Решение должно приниматься индивидуально, с учетом возраста пациента, состояния его здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы, печени и почек.

Возможно ли преображение за один раз

Чем опасен долгий наркоз и как быстро восстановиться после пластической операции? Фото: 5-tv.ru

Комплексная операция — это возможность решить несколько эстетических задач в рамках одного хирургического вмешательства и одного периода реабилитации. Классический пример для женщин — так называемый «макияж тела» (Mommy Makeover).

«Очень удачно, например, комплексная операция — это сочетание абдоминопластики и подтяжки груди. Для девушек, которые беременели, рожали, очень важно воссоздать эстетику и груди, и передней брюшной стенки. Но если у пациентки есть показания, например, какой-то вариант подтяжки лица, то мы можем выполнить эту операцию в рамках одной, для того чтобы вернуть еще и молодой, свежий внешний вид», — приводит пример Юлия Глебова.

Преимущества комплексного подхода:

Единый реабилитационный период — всего лишь один раз надо пройти через этап восстановления, а не несколько раз в год;

Синергический эффект — результат будет выглядеть гармонично, так как хирург работает над созданием целостного образа;

Экономия времени и средств — одна госпитализация, один наркоз, один больничный.

Как проходит восстановление после комплексной операции?

Чем опасен долгий наркоз и как быстро восстановиться после пластической операции? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Многие опасаются, что восстановление после комплекса будет непосильно тяжелым. Опыт кандидата медицинских наук опровергает это распространенное заблуждение.

«По моим наблюдениям, комплексная операция не меняет реабилитационный период и не затрудняет восстановление. Да, немножко больше отек, да, больше зон задействовано. Может быть, немного более выражен болевой синдром. Но это не принципиально. Незначительно», — уверяет специалист.

Эксперт подчеркивает, что психологический положительный эффект от масштабного преображения с «профицитом» перекрывает небольшие дополнительные неудобства.

«Зато то замечательное чувство преображения, которое пациент получает после этих операций, оно это все с лихвой компенсирует, по-моему, полностью», — утверждает пластический хирург.

Чек-лист для подготовки к комплексной операции

Чем опасен долгий наркоз и как быстро восстановиться после пластической операции? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Прежде чем принять решение, оцените себя по следующим параметрам:

Общее состояние здоровья. Понадобится пройти комплексное обследование у терапевта и кардиолога. Решающее слово о допустимости длительного наркоза должен сказать анестезиолог. Психологическая готовность. Готов ли пациент к более масштабной, но единоразовой операции и последующему периоду восстановления? Или ему психологически легче переносить несколько меньших вмешательств? Временной ресурс. Есть ли у человека возможность один раз выделить от четырех до шести недель на полноценную реабилитацию или ему проще несколько раз брать короткие отпуска по одной или две недели? Конечная цель. Что желает достичь клиент: точечной коррекции или глобального преображения? Комплексная операция часто дает более гармоничный результат, где одна зона не будет более или менее выражена, чем другая.

Однозначного ответа, что лучше — один масштабный «заход» или несколько этапов, не существует.

Как показывает практика пластического хирурга Юлии Глебовой, правильно спланированная комплексная операция у здорового пациента не продлевает реабилитацию катастрофически и дает мощный позитивный психологический эффект.

Однако ключ к безопасности — в тщательном предоперационном обследовании и выборе не только талантливого хирурга.

Также важно, чтобы во время операции оказался рядом опытный врач-анестезиолог, который сможет грамотно провести вас через многочасовое вмешательство.

«Желаю вам здоровья, красоты и уверенности в себе», — резюмирует сама кандидат медицинских наук.

А достичь этого можно разными путями, главное, чтобы выбранный путь был безопасным и осознанным.