Ни один зомби не устоит: три идеи макияжа на Хэллоуин в домашних условиях
Фото, видео: 5-tv.ru
В самый пугающий праздник в году хочется выглядеть страшно привлекательно.
В обычные рабочие дни друзья могут спокойно пугать друг друга темными кругами под глазами. Но для вечеринки в канун 31 октября этот образ будет скучноват. Хэллоуин — отличная возможность попробовать дополнить праздничный костюм оригинальным макияжем вместо последствий недосыпа.
Как без лишних затрат создать необычный образ на тематическую вечеринку, эксклюзивно Пятому каналу показала визажист и блогер Татьяна Суина.
Подготовка лица к хэллоуинскому макияжу
Первым делом нужно увлажнить кожу лица: нанести базу под макияж или просто крем. Этот шаг поможет чувствовать себя комфортнее в течение вечеринки с интенсивным гримом.
Следующий шаг — тональный крем. Его распределяют, начиная от периферии лица к центру.
«Я смешиваю два средства, чтобы оттенок лучше подходил к моей коже. Обязательно сначала растираем продукт на руке — так тональный крем будет легче ложиться», — рассказала Суина.
Чтобы высветлить зоны вокруг глаз, под нижнее веко стоит нанести консилер, а для более четкого овала лица — контуринг.
Закрепить макияж поможет пудра и румяна. Последнее средство можно и вовсе опустить, если по задумке образа нужна мертвенно белая, «неживая» кожа.
«Для оформления бровей я беру темный оттенок теней и немного растушевываю его на руке, чтобы цвет был не таким интенсивным», — подсказала визажист.
Цвет бровей должен подходить под цвет корней волос. Если форма получилась неровной или чересчур широкой, можно подправить ее консилером.
Получившийся базовый макияж, чтобы он превратился в тематический праздничный образ, нужно дополнить элементами хэллоуинского грима.
Идея №1 — макияж с привидениями на Хэллоуин
Для первого образа понадобятся две краски для лица или тени для век.
- С помощью средства нужно пальцами нарисовать нечто похожее на мазки. Это будут тела будущих привидений;
- Тоненькой кистью эти кляксы растушевываются в сторону подбородка;
- Затем черной кистью привидениям надо подрисовать глазки и рты;
- Для объема за белыми силуэтами лучше добавить тени.
Тушь и золотой хайлайтер идеально завершат образ. Кстати, чтобы ресницы выглядели длиннее, красить их нужно прямо от самых корней. При этом можно еще и дополнительно подкручивать их щеточкой вверх.
«Ближе к концам мы приклеиваем длинные ресницы, а на внутреннюю сторону глаза — коротенькие», — добавила эксперт.
Осталось только выделить губы коричневым карандашом и блеском.
Идея №2 — макияж с паутиной на Хэллоуин
Для второго грима пригодятся картон и керлер для ресниц.
- Небольшая картонная подложка, например, от заколок, в комбинации с пудрой позволит начертить ровные линии от уголков глаз к ушам — наброски будущей паутины;
- Затем в пудру окунаются щипчики для завивки ресниц — их форма идеально сгодится для отпечатков внутренних паутинных «ниточек»;
- Теперь эти линии надо обвести подводкой для глаз, а уголки век подчеркнуть тенями — так рисунок будет объемнее.
Осталось накрасить губы темной помадой и приклеить ресницы.
Идея №3 — макияж Джокера на Хэллоуин
Третий образ — самый легкий в исполнении среди всех идей. В нем тоже используется керлер.
- На щипчики для завивки ресниц нужно набрать пудры и отпечатать ими один треугольник под правым глазом и второй над бровью;
- Затем обвести рисунок подводкой;
- Теперь темными тенями надо закрасить кончик носа;
- Клоунскими губы получатся, если их уголки удлинить жидкой помадой или карандашом.
Получается макияж, вдохновленный Харли Квинн или Джокером — в фильме у него как раз также выглядел «разрезанный» рот.