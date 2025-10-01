Тельцам предстоит начать заново: подробный гороскоп на 2026 год
Фото, видео: 5-tv.ru
К чему стоит приготовиться земному знаку зодиака?
Как второй знак зодиакального круга и, к тому же, фиксированный — то есть отличающийся от кардинального надежностью, Телец порядком устал от груза прошлого. Преданность постоянству и стремление к стабильности окончательно запутали его.
В 2026 сама Вселенная подтолкнет протеже Венеры на путь к ясности — главное, как можно быстрее свернуть на нужную дорожку. Ведь где ясность, там и свобода, и желанное успокоение.
Как правильно распределить внутренние силы и не потратить весь год на поиск нового источника энергии, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ксения Шахова.
Ксения Шахова
Астролог
Что Тельцам ожидать от 2026 года
Девизом земного знака зодиака на 2026-й станет фраза «Ясность рождает свободу». Наступает период внутреннего очищения и укрепления духовных сил.
Пропадет ощущение потерянности. В начале года фиксированному знаку покажется, что события вокруг летят с бешеной скоростью, в них сложно втянуться, но именно эта несвобода от внешних мнений и обстоятельств и станет толчком к желанным изменениям и росту.
Тельцы научатся глубже понимать себя, осознанно управлять эмоциями. Благодаря приложенным усилиям, по итогу года Вселенная одарит их устойчивостью в семье и чувством гармонии с собой.
Какие астрологические события повлияют на Тельцов в 2026 году
С середины февраля Сатурн входит в 12-й дом персонального гороскопа земного знака. Расценивать движение планет стоит как приглашение к тишине и переосмыслению.
«Наступает период, когда важно поработать с внутренними страхами, отпустить иллюзии и позаботиться о своей энергии», — рассказала Шахова.
Чем активнее и упорнее Тельцы начнут заниматься собой, работать над собственными слабыми местами, тем сильнее почувствуют опору внутри.
Период влияния Сатурна на этот знак зодиака необходим, чтобы развить духовность, эмпатию и открыть себя новому духовному опыту. Если же пустить все на самотек, усугубятся пагубные привычки.
До конца июня Юпитер будет поддерживать Тельцов в сферах обучения, путешествий, встреч с близкими и деловых переговоров.
Важно использовать это время продуктивно, ведь планета может сослужить отличную службу в развитии коммуникативных навыков.
Во второй половине года Юпитер перейдет в сектор семьи и дома, внося тем самым перемены в отношения. Планета актуализирует запущенные или только зарождающиеся жилищные вопросы, подтолкнет к достижению гармонии в быту.
Какие затмения отразятся на Тельцах в 2026 году
Влияние затмений на земной знак в 2026 году особенно сильно.
Ближе к 17 февраля ожидается солнечное затмение в знаке Водолея. Для протеже Венеры это время может вскрыть тему статуса и работы.
Скорее всего, наступит острый момент: поменяется начальство, изменятся или расширятся обязанности, перестроится коллектив — в общем, нововведения коснутся привычных ролей.
«Что-то на работе будет трещать по швам. Поначалу все покажется хаотичным, но именно эта встряска подтолкнет к новому уровню», — подчеркнула астролог.
Тельцы получат возможность приобрести уверенность в себе как в специалисте.
С приближением 3 марта, во время лунного затмения на оси Рыбы-Дева и в целом весной, любовь, а также материнство и отцовство выйдут на первый план.
«Решения назревали давно. Признания, важные шаги в отношениях — весна слово заставит сказать „да“ или „нет“ без полутонов», — пояснила эксперт.
К 12 августа, в период солнечного затмения во Льве, Тельцы сфокусируются на доме и семье.
Одни представители земной стихии решат переехать, другие — откроют двери своего жилья новым соседям, третьи затеют ремонт, четвертые — познакомятся с новым членом семьи.
«Укрепятся родственные отношения или, по крайней мере, Вселенная предоставит возможность сделать это. Изменения потянут за собой хлопоты, но именно они дадут ощущение прочной основы под ногами», — считает Шахова.
К 28 августа, во время лунного затмения на оси Дева-Рыбы, Тельцам получится освободиться от ненужных, лишних связей и бесполезных коллективных обязательств. Эта тенденция будет преследовать земной знак на протяжении всей осени. Старые компании останутся в прошлом, появятся новые лица.
«Это похоже на генеральную уборку в своем окружении: сначала непривычно пусто, зато потом легче дышать», — сказала эксперт.
Переосмысление дружеских связей подарит представителям земной стихии больше вдохновения и новых идей.
Астрологические советы для Тельцов на 2026 год
Звезды расставили для Тельцов сразу несколько акцентов.
Во-первых, для земного знака зодиака наступает идеальное время, чтобы разобраться с внутренними барьерами. Как только Тельцы расстанутся с прошлым, к ним придет ощущение свободы и новизны.
«Пора отпустить, что тянет назад: старые установки, изжившие себя бытовые привычки, страхи, ненужный груз, ностальгию по временам, которые уже не вернуть», — уточнила Шахова.
Во-вторых, Вселенная подталкивает фиксированный знак к укреплению душевных ресурсов. В этом помогут прогулки, отдых — любая активность, позволяющая восстановиться.
«Иногда полезно просто остановиться и вдохнуть полной грудью», — посоветовала астролог.
В третьих, звезды заклинают венериных подопечных не упускать возможности вступать в честный диалог с собой.
Для этого стоит создать отдельное, уединенное пространство: проводить выходные с книгой, за любимым занятием или даже просто в тишине.
«Не бойтесь одиночества. Это не роскошь, а необходимость», — добавила эксперт.
Четвертый совет — разгружать психику. Пусть в 2026 году в жизни представителей стихии земли будет меньше информационного шума и токсичных контактов. Важно вовремя отпустить все, что не заряжает.
«Сатурн в секторе 12-го поля влияет на подсознание, на психику, на душевное устройство не только в 2026-м. Эта тенденция будет актуальна и в следующем году», — разъяснила астролог.
Если вовремя создать основу, в будущем этот опыт позволит автоматически себя разгружать и наполнять приятными эмоциями, радостью жизни.
Рекомендации женщинам-Тельцам на 2026 год
Вселенная в предстоящем году требует от рожденных под покровительством Венеры дам не бояться уединения.
Важные аспекты:
- Чересчур активное общение из вежливости, неумения отказать будет отнимать силы на то, что действительно необходимо;
- Главный инструмент в преодолении препятствий — сосредоточенность;
- На работе не стоит эмоционально воспринимать преобразования — они действительно будут, но земной знак сам нуждается в них;
- Полезно найти время на изучение мошеннических схем — возможность угодить в лапы финансовых аферистов как никогда высока.
Рекомендации мужчинам-Тельцам на 2026 год
Кавалерам, рожденным под покровительством Венеры, в 2026 году предстоит много и усердно работать.
Может казаться, что труд окончательно высосет из Тельцов все силы, но это не так. Разнообразные занятия, напротив, подарят навыки и уверенность в себе, как специалисте.
Важные аспекты:
- Скромность на работе — враг, а не друг, поступать нужно решительнее;
- Одиноким представителям земного знака стоит активнее открываться новым знакомствам, а уже влюбленным — быть внимательнее ко вторым половинкам;
- Все денежные вопросы лучше решать в первое полугодие.
Что 2026 год принесет рожденным в год Лошади Тельцам
По Восточному гороскопу 2026 считается годом Красной Огненной Лошади. В астрологии считается, что покровительство этого животного наделяет представителей земной стихии особыми чертами.
Тельцы, рожденные в год Лошади, не просто трудолюбивы. В них усердие сочетается с жаждой свободы, делая из них незаурядных личностей, мудрых лидеров.
И 2026 год создаст благоприятную почву для профессионального роста, улучшения финансового положения и личных достижений знака зодиака.
При этом появившимся на свет в год Лошади Тельцам не стоит забывать, что предстоящие 12 месяцев требуют от них гибкости и решительности.