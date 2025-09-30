Слава ушла, осталась бутылка: несчастливая судьба советской актрисы Ольги Бган

Фото: Кадр из кинофильма «Человек родился», реж. Василий Ордынский,1956 г.

При жизни она так и не нашла счастья и умерла под бой курантов.

Ольга Бган запомнилась советскому зрителю по главной роли в фильме «Человек родился». Ее трогательная и утонченная внешность покорила миллионы человек сразу после выхода на экран. Однако жизнь актрисы была короткой и закончилась трагично…

Конституция по рождению: детство Ольги Бган

РИА Новости/Александр Гладштейн

Ольга Бган — румынка, она родилась 25 ноября 1936 в Кишиневе (тогда город входил в состав Румынии). Родители будущей актрисы придерживались идей коммунизма, потому ее старших брата и сестру назвали Декрет и Эра. А Ольгу — Конституцией.

Однако сменили имя, когда девочку начали дразнить другие дети, выдумывая обидные кричалки, включая «Долой Конституцию!».

Причем, помня об идейности мужа, мама девочки Олимпиада Васильевна поставила вопрос ребром: либо у нее будет нормальное имя, либо она уходит от фанатичного супруга.

Любимая женщина и семья для Павла Филипповича были все-таки дороже, чем коммунистические идеалы, и он согласился.

Детство Бган пришлось на тяжелые военные годы и послевоенную разруху. В поисках лучшей жизни ее семья перебралась в Москву, где будущей артистке удалось записаться в драмкружок.

После школы она начала участвовать в любительских постановках, и этот опыт очень помог ей в будущих киносъемках.

Не дали удержаться в большом кино: карьера Ольги Бган

Кадр из кинофильма «Человек родился», реж. Василий Ордынский,1956 г.

В 1955-м 18-летнюю Ольгу Бган пригласили на эпизодическую роль в фильме «За витриной универмага». Ее даже не указали в титрах, но заметили многие режиссеры.

И уже спустя год на экраны вышел «Человек родился» Василия Ордынского. В нем почти неизвестная на тот момент зрителю Бган сыграла провинциалку Надю Смирнову, приехавшую покорять Москву, но столкнувшуюся с чередой неудач.

Что интересно, на эту роль пробовалась Людмила Гурченко, однако Ордынский решил выбрать молодую Ольгу. Но озвучивала Надю все же именно Гурченко.

После актрису пригласили на роль Олеси в экранизацию романа Островского «Рожденные бурей». Еще спустя год она сыграла Катю в «Короле бубен». А после ее карьера начала затихать.

По слухам, к этому приложил руку режиссер и руководитель «Мосфильма» Иван Пырьев, которому артистка отказала, дав пощечину в ответ на агрессивные приставания.

А ведь именно он подрезал крылья многим красивым советским актрисам, также после их отказов…

Ольга Бган получала только крошечные роли в эпизодах, последнюю — в 1962-м. Спасением для актрисы стал театр, а именно МДТ имени Станиславского.

Там она выходила на сцену с уже известными тогда Евгением Урбанским, Евгением Леоновым, Майей Менглет, Евгением Весником, Владимиром Кореневым.

Однако от депрессии Бган это не уберегло, и она начала пить…

Коллегам артистка всегда казалась замкнутой и даже испуганной. Интересно, что друзей она не заводила, да и о своей жизни предпочитала не распространяться.

В 1976-м Бган перешла в литературно-драматический театр ВТО. Там она особенно запомнилась в качестве маленького принца в спектакле по одноименной сказке Экзюпери.

Постановка неизменно шла с аншлагом, ведь насладиться игрой исполнительницы хотели как московские театралы, так и гости российской столицы.

Актриса нежно любила эту роль, хотя в 40 лет играть ее было непросто. Ольге приходилось жестко перетягивать себя корсетами, а после выходов на сцену она все чаще прикладывалась к бутылке.

Вскоре «Маленький принц» вышел из репертуара театра, и карьера Бган официально завершилась…

Актер, режиссер, уголовник: личная жизнь Ольги Бган

РИА Новости

Впервые актриса вышла замуж в молодости — за актера Юрия Гребенщикова. Однако брак был недолгим, несмотря на сильные чувства, которые не оставили уже бывших супругов даже после развода.

Причина его по сей день неизвестна, однако, по воспоминаниям сына артиста от второго брака Кирилла Гребенщикова, в их доме всегда стояла фотография Ольги.

Во второй раз Бган вышла замуж в 1968 году — за сына известного поэта Константина Симонова, режиссера Алексея Симонова. Алексей влюбился в Ольгу, впервые увидев ее на экране в фильме «Человек родился», и благодаря их случайному знакомству у него появился шанс завоевать актрису, которым Симонов успешно воспользовался.

Вскоре после свадьбы у пары родился сын, которого назвали Евгением в честь мамы Симонова. При этом первым с рождением первенца Ольгу поздравил… Ее первый муж, с которым они и не думали прерывать общение.

Однако спустя всего четыре года пара развелась. У актрисы тогда уже вовсю «цвела» алкогольная зависимость.

Она и сама понимала, сколько проблем ей приносит алкоголь, потому отвезла Женю жить к бабушке. А сама навещала его два-три раза в неделю, в шутку называя себя «приходящей мамой».

Однако даже любовь к сыну не смогла уберечь артистку. Жизнь ее покатилась по наклонной — она постоянно уходила в запои, ее обманывали и обкрадывали.

Последний раз она вышла замуж незадолго до смерти за только вышедшего из тюрьмы неизвестного мужчину.

«Монтер, ни кола ни двора. Она просто подобрала его на улице и привела к себе», — говорил о нем Алексей Симонов.

Смешала транквилизаторы с алкоголем: смерть Ольги Бган

ТАСС/Кулешов Николай

Ольга Бган умерла в 41 год, в ночь с 31 декабря на 1 января 1978 года.

В первое утро нового года, как будто почувствовав неладное, к ней в гости заглянул Юрий Гребенщиков, чтобы поздравить с праздником. Но в живых он актрису уже не застал.

На столе в комнате артистки были найдены вскрытые ампулы с транквилизатором, повышенная дозировка которого была обнаружена в ее организме, однако причиной смерти указали сердечную недостаточность.

Многие считают, что ее довели алкоголь, депрессии и одиночество, но настоящая причина смерти неизвестна, поскольку до конца своих дней актриса оставалась крайне закрытым человеком. Может, она просто не рассчитала дозировку — и из-за этого уснула навеки…

Ольга Бган похоронена на Хованском кладбище в Москве. Ее сына Евгения, ставшего известным биологом и экологом, воспитывали отец и бабушка. И никто не ухаживал за могилой вечно одинокой актрисы…