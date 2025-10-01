Весело, пока не хрустнуло: как батуты калечат детей и кто должен за это ответить

Фото, видео: © РИА Новости/

В Уфе батутный городок во дворе в прямом смысле сдуло ветром. Как можно обезопасить детей от серьезных травм?

Резкий порыв ветра, и батут отрывается от земли и падает на бок. На надувном аттракционе в этот момент находятся дети.

«Мои дети были на батуте, двое, и я их за секунду до этого происшествия, я их просто оттуда вытащила», — рассказывает очевидец Луиза Нагорнова.

Ненастье многих застало врасплох.

«Есть пострадавшие, точно знаю. Мужчина тут просто под батутами лежал. Дети пострадали. Было очень страшно», — говорит еще один очевидец Гузель Рахматуллина.

«С садика, когда шли домой, видели, что там выстраивают вот этот батут. Выстраивают и, конечно же, там дети собрались», — добавляет отец пострадавшей на батуте Амины Наиль Шайхуллин.

Дочь Наиля Шайхуллина — пятилетняя Амина — одна из четырех детей, которые пострадали на аттракционе. Она получила перелом свода черепа, кровоизлияние в мозг.

«Перелом двух позвонков грудных у нее, третий и четвертый, и перелом тазовой кости», — поясняет мама девочки Альбина Шайхуллина.

С такими травмами есть риск, что девочка навсегда останется инвалидом.

«Я не ожидал, что из тысячи детей будет моя дочь», — с горем делится Наиль.

Чем обернулись обычные прыжки на батуте

Несмотря на предупреждение регионального МЧС о резком ухудшении погоды, владельцы надувного аттракциона не приостановили работу батутного городка во дворе жилого дома.

По факту происшествия республиканская прокуратура организовала проверку.

«По результатам их рассмотрения, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщает старший помощник прокурора Республики Башкортостан Регина Батталова.

Позднее глава районной администрации сообщил, что батут во дворе жилого дома в Уфе работал несанкционированно. Теперь владельцам аттракциона придется отвечать перед судом.

Где еще прыжки на батуте закончились больницей для детей

Инциденты с надувными батутами происходят регулярно. Не только в России. Например, в ЮАР. Ветер поднял батут в воздух на 12 метров.

Только летом 2025 года несколько детей, прыгая на батутах, сломали себе позвоночник. Семилетний мальчик упал с трехметровой высоты в Кемерове и десятилетняя девочка в Санкт-Петербурге.

«С одной стороны, надувные развлекательные батуты, они дают меньшую мощность для прыжка, а с другой стороны, там, как правило, не один ребенок прыгает, а множество детей. И если детей много на батуте находится, то тогда, опять же, у нас риск травматизации увеличивается», — объясняет остеопат Анастасия Нефедова.

Как обезопасить детей от травм на батутах

Ежегодно сотни детей в России получают травмы на батутах.

«Батут это легкая перегрузка. Но здоровый организм в ограниченном диапазоне времени может переносить эту нагрузку и воспринимать ее оптимально. Другое дело, если мы знаем, что у ребенка есть какие-то патологии», — разъясняет специалист.

Именно поэтому важно, чтобы во время первого занятия в батутном центре ребенка сопровождал тренер, который покажет правильные движения и нагрузки.

Безопасно ли детям прыгать на домашнем батуте

А вот от домашнего батута — лучше отказаться.

«Поставить на заднем дворе классный батут с защитной сеткой. Но там нет никакого тренера, который бы показал правильную технику, и часто на такие батуты детки заходят вдвоем вместе», — указывает остеопат.

Разница в весе повышает риск получить специфический ударный перелом, который может ребенка навсегда оставить инвалидом.

«На домашних батутах мы чаще встречаем травматизацию верхних конечностей, переломы вывихи, сотрясение головного мозга и рваные раны», — уверяет эксперт.

Какие травмы могут получить дети на батутах

Характер травм на домашних спортивных снарядах и в батутных центрах, — разный. Но и там, и там — нужно быть внимательными.

«Сейчас очень много компаний предлагают открыть батутный бизнес. Это звучит как легкие деньги. Купи батут и стань миллионером. Есть и спрос у населения», — отмечает юрист Алексей Сиренко.

Перед тем, как отпускать ребенка прыгать, надо изучить разрешительные документы, сертификаты, удостоверьтесь, что организатор аттракциона — ответственное юрлицо.

«Прыжки на батуте это очень здорово, укрепляет организм, делает мышцы сильнее. Но тут главное не допрыгаться до суда и прокуратуры», — объясняет знаток.

При первых же признаках травмы важно вовремя обратиться к врачу. А снять болевой или посттравматический синдром — может помочь обезболивающее средство.