Треснул дом и обвалился потолок: как сделать перепланировку квартиры без последствий

Иногда в квартире хочется глобальной «перестройки». Но всегда ли можно проводить перепланировки в многоэтажных домах самостоятельно?

Как перепланировки в квартирах угрожают жизни соседям по дому? За что на Стаса Намина ополчились соседи? Что делать, если из-за чужой перепланировки квартира трещит по швам?

Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Почему соседи ополчились на Стаса Намина?

Жители элитного клубного дома на Якиманке обвинили певца и продюсера Стаса Намина в том, что он перегородил им выезд из двора.

«Они тут, значит, вместе со Стасом Наминым, главой управы, кто там, заместитель еще ее, его заместитель, потом еще этот наш, из жилищника глава. Они тут все собрались, пофоткались и у себя потом в соцсетях опубликовали, как они здорово сделали, что перегородили нашу единственную дорогу», — рассказывает жительница Наталья Бертова.

Соседка утверждает, что по инициативе товарищества собственников, которое возглавляет Намин, со всех сторон дома якобы были установлены шлагбаумы.

Если верить объявлению, сквозной проезд через двор дома продюсера разрешен, но по факту дождаться открытия шлагбаума получается не всегда.

Жители соседних домов жалуются, что выезжают из дворов по 20–30 минут. А если Садовое перекрыто, они и вовсе оказываются заблокированы.

«Страна советов» связалась с продюсером и он не отрицает, что является председателем ТСЖ, но уверяет, что не принимает никаких решений.

«Я вообще не занимаюсь домом, потому что формально я являюсь председателем, но реально у меня так много дел, что я не включаюсь в жизнь дома. Там есть совет, который занимается этим очень регулярно и собирается, и без меня. Я там вообще редко очень бываю», — говорит Стас Намин.

Тема сюжета его возмутила, за разъяснениями он отправил программу к управдомом.

«Это не то, что Стас Намин принял это решение и сам там что-то самолично. Это совет дома решил, приняли решение оформить участок собственный, так как машины паркуются, бомжи ходят, заходят в дом. Вот решили участвовать, оформить собственность. Каждый собственник имеет долю на их участок. Это распоряжается не один, а коллективом», — поясняет руководитель ТСЖ «Новация» Николай Бочаров.

Тем не менее решение понравилось не всем. Под коллективной жалобой подписались уже более 200 человек. Они требуют вернуть беспрепятственный проезд.

А вот Лариса Гузеева гнев соседей вызвала ремонтом в своей квартире. Строители, которых наняла звезда, выполнили его с нарушениями, и на стенах дома появились трещины.

Жильцы возмутились и подали на телеведущую в суд, который обязал Гузееву выплатить компенсацию в размере 82 тысяч рублей.

Можно ли сносить стены в квартире самостоятельно

В доме на Саратовской улице своя битва. Здесь суд в самом разгаре. Соседи рассказывают, что ремонт, который затеяла одна из жительниц дома угрожает всему подъезду. По их словам, женщина убрала часть несущих конструкций.

«Составляют вместе с межэтажными перекрытиями несущий каркас здания, то есть здание может рухнуть», — рассказывает соседка Елена Волкова.

Сама же соседка уверяет, что вся ее перепланировка абсолютно законна. И согласована с Мосжилинспекцией.

Вот только в квартиру съемочную группу «Страны советов» женщина не пустила. Она заявляет, что ее соседи — это преступное сообщество и журналистов они подослали неслучайно.

Она обвиняет ТСЖ в бездействии и жалуется, что дом трещит по швам вовсе не из-за ее ремонта.

Елена ремонт у своей соседки еле пережила.

От ударов кувалдой с полок в ванной падали пузырьки, а на потолке и стенах каждый день появлялись новые трещины.

На все эти обвинения женщина отвечает заявлениями в полицию, прокуратуру и следственный комитет. Из-за чего председателя ТСЖ, по его признанию, замучили проверками.

«Если бы не было ремонта, которую затеяла одна из жителей нашего дома, может быть, наверное, дом бы стоял нормально, и не было никаких нарушений конструкции, несущих самое главное», — уверен управляющий ТСЖ Анатолий Куденко.

Любые манипуляции с несущими конструкциями, говорят эксперты, могут привести к трагедии. Трогать их категорически запрещено, даже если дизайнер или нанятые рабочие уверяют в обратном.

«Снести стену на пятом этаже десятиэтажного дома — это равносильно тому, чтобы просто сделать взрыв. Устоит после этого дом или нет, мы не знаем», — объясняет архитектор Леокадия Соловьева.

Соседка уже подала в суд на Юлию Романову и ее ремонт. Процесс длится несколько лет. Елена, говорит, что все ее претензии подтверждены экспертизами.

«Ущерб оценивается в четыре миллиона и 200 тысяч рублей, согласно экспертизе», — сообщает Волкова.

По каким правилам надо выполнять ремонт в квартире

Программа попросила Мосжилинспекцию объяснить, как женщине, которую обвиняют в опасной перепланировке, удалось получить согласование и действительно ли она срезала капитальные колонны? Выяснилось, что «хороши» могут быть обе стороны.

Чья согласованная перепланировка в итоге отозвалась трещинами и проблемами с вентиляцией, выяснит суд.

«Необходимо будет доказать причинно-следственную связь между ремонтом, который проводился в соседнем помещении, и теми повреждениями имущества, повреждениями стен, которые образовались в соседней квартире», — говорит юрист Павел Четверкин.

Если вдруг вы задумали переделать свою двушку в трешку, важно знать о некоторых правилах.

Несущие конструкции нельзя не только сносить, но даже штробить под коммуникации или делать в них проемы без специального проекта и экспертизы.

Легкие перегородки менять можно, но даже здесь лучше посмотреть план БТИ и удостовериться, что стена не капитальная. Опасно переносить «мокрые зоны» — кухню, санузел — над жилыми комнатами соседей снизу — это почти всегда запрещено.

То же самое касается и батарей, которые многие перемещают на балкон или лоджию.

Самый безопасный вариант — сначала заказать техническое заключение у проектной организации: специалисты определят, какие изменения допустимы, и только после этого приступать к перепланировке.