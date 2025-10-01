Фото, видео: 5-tv.ru

С развитием искусственного интеллекта растет все больше мошеннических схем. Как определить, что реальность, а что наглая ложь?

Это — Михаил Богачев, которого можно увидеть в соцсетях и мессенджерах. Он обещает погасить ваши кредиты, красуется на фото со звездами и рекламирует свой канал. А в нем рассказывает о крупных заработках с минимальным вложением в 500 рублей.

Гарантирует, что в момент финансовой сделки на бирже криптовалют, увеличит доход в 100 раз. И если по каким-то причинам этого не произойдет, то деньги вернут отправителю.

А Александр Локтионов — лингвист по образованию, ныне видеограф, диктор и переводчик. Живет в Барнауле. Что между ними общего? А то, что это один человек. Только есть одно «но».

«Трейдингом не занимаюсь, но были клиенты, которые у меня заказывали разные видео по криптовалютам», — говорит на видео он.

Как мошенники с помощью технологий обманули десятки людей на деньги, узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Почему Богачев — вымышленный персонаж

У Богачева, который, как уже понятно, персонаж вымышленный, схема проста. Людей, кто отправил ему свои кровно заработанные по всей стране — уже сотни. В этом списке и инвалид Иван Лисовец из Тюменской области.

«Я, как говорится, клюнул на эту удочку, и мы с ним пообщались по переписке, у меня ушло на это 12 тысяч», — делится герой.

Локтионов убеждает: о том, кого он сыграл на самом деле — узнал только сейчас, от корреспондента «Страны Советов».

«Меня выдают за Михаила Богачева. Я не знал, что с моим лицом создали мошенническую схему. Я узнал об этом от журналистов Пятого канала, за что им благодарен», — рассказывает переводчик.

Как выяснилось, вымышленный персонаж Михаил Богачев появился весной этого года. Локтионову же заказчики оплатили перелет в Москву, трансфер и проживание.

Весь контент, что находится в канале, барнаулец записал в столице за гонорар. Договор был подписан, сумма — чуть менее 60 тысяч рублей — выплачена. Но актер с заказчиками даже не встречался: инструкции получал в сети.

«Однозначно я своего согласия не даю на то, чтобы мое имя, мое лицо, точнее, использовалось для обмана кого-то. То есть, когда я договариваюсь, я всегда разузнаю, куда это пойдет, для чего это будет», — поясняет мужчина.

Откуда появился Владимир Павлов?

Возможно, актер не знал и про Владимира Павлова с каналом «Работаем онлайн». Он активно развивался в прошлом году. Та же схема, тот же образ.

Команда фейкового инвестора под брендом «Богачев» с использованием очевидного фотошопа вклеивает образ актера на снимки к известным личностям.

К примеру, Полина Гагарина якобы настойчиво интересуется у Михаила в личных сообщениях, когда подойдет ее очередь на сделку и вывод средств.

А вот Дмитрий Нагиев, Баста, Иван Охлобыстин, Хабиб Нурмагомедов, Григорий Лепс и вовсе предстают перед будущими жертвами мошенников — «друзьями» миллиардера.

«В суть вопроса вникли наши юристы, которые занимаются этим вопросом. Дмитрию этим голову забивать не следует, я считаю», — советует официальный представитель Дмитрия Нагиева Елена.

Никита Михалков также поспешил опровергнуть дружескую переписку с фейковым миллиардером.

Сам барнаулец Александр Локтионов уже без артистизма говорит: видные деятели культуры и искусства ему не знакомы.

«Я лично не состою в переписке с Иваном Охлобыстиным, Полиной Гагариной, Дмитрием Нагиевым, Хабибом Нурмагомедовым, Никитой Михалковым и другими известными личностями. Все фото и переписка сфабрикованы», — уверяет жертва мошенников.

Как люди ведутся на уловки мошенников

С развитием искусственного интеллекта, наличием высококачественного фото- и видеооборудования, грамотным монтажом и преступным желанием получить незаконную прибыль можно создать настоящий шедевр. Например, вот такой.

«Еще вчера я был простым ведущим, а сегодня у меня собственный фонд, миллионы, и прямо сейчас я вылетаю в Дубай на личном бизнес-джете. Но есть один нюанс. На самом деле это яблочный сок. Это муляж. И никакого частного бизнес-джета у меня нет. Как, впрочем, и у многих „богачей“ из социальных сетей. Не всегда стоит верить тому, что видишь», — шутит ведущий Роман Перелыгин.

Множество людей, которые только присоединяются к каналу Богачева, не всегда могут сразу осмыслить свои действия. Только с переводом средств наступает осознание безвозвратной потери своих финансов.

«Вот это детское мышление, когда взрослый дядя, взрослая тетя с телевизора, они точно говорят что-то, что имеет вес, оно срабатывает. То есть это такое состояние регресса», — объясняет психолог Анастасия Кунцевич.

Как создаются такие фейки

Цифровой криминалист сталкивается с такими изящно сделанными фейками, что проверить их можно только с тщательной экспертизой правоохранителей. Но терять бдительность никогда не стоит.

«Если вам кто-то звонит по обычному аудиозвонку, видеозвонку в любом из мессенджеров, либо выходит на связь через различные сервисы соцсетей, необходимо с помощью других средств связи перепроверить информацию, которая вам передается, если она носит коммерческий или денежный характер, с использованием другого канала связи. Например, если у вас идет доступ через Wi-Fi, необходимо перезвонить через сим-карту обычного сотового телефона», — рекомендует эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ имени Н. Э. Баумана Виталий Вехов.

Предприниматель Андрей Ковалев говорит, что за пирамидами нет должного контроля и уголовные дела рассматриваются в таких вопросах очень медленно. Бизнесмен даже привел пример из личного опыта.

Как итог — тысячи пострадавших. Люди берут кредиты, занимают деньги и остаются ни с чем.

«Сейчас искусственный интеллект работает так, что даже никого нанимать не надо. Любого он сейчас выложит. Вы знаете, сколько уже есть поддельных Андреев Ковалевых? Есть такой же канал. Это чистый фейк вообще. Конечно, это все нарисовано. Старые пирамиды платили первым деньги, чтобы привлечь внимание. Эти сразу швыряют. Просто живут за счет рекламы, привлечения. А добрых, наивных, доверчивых людей у нас, к сожалению, очень много», — высказывается бизнесмен, общественный деятель Андрей Ковалев.

Что делать при столкновении с фейковой страницей

По мнению юристов, у Локтионова есть шанс избежать уголовной ответственности, если он сможет доказать, что его ввели в заблуждение. Тогда он может пройти как свидетель, в отличие от тех, кто все это придумал и воплотил в жизнь.

«Для организаторов этой преступной схемы, естественно, ответственность предусмотрена. И в данном случае это ответственность по статье 159 УК — это мошенничество, и я думаю, что это статья 210 — организация преступной группы. Поскольку, очевидно, что это не один участник данной схемы», — сообщает адвокат Майя Шевцова.

Сам же барнаулец после общения с корреспондентом «Страны Советов» поспешил сообщить о своих планах.

«Мои дальнейшие действия обратиться с пояснениями в Следственный комитет и правоохранительные органы Алтайского края», — говорит Локтионов.

Программа обратилась к адвокату, который уже сталкивался с подобным в своей практике. Он предложил Локтионову свою помощь.

«Я готов взять на себя защиту нашего героя абсолютно бесплатно для того, чтобы в том числе показать, что проблема гораздо шире, чем кажется, и требует системного подхода и новых решений», — разъясняет адвокат Владимир Шелупахин.

Актер же — взял время подумать.

«Страна Советов» будет следить за развитием событий и в скором времени познакомит с новыми подробностями этой истории.

А пока стоит запомнить простое правило: в век активного развития современных технологий нужно проверять любую рекламу и статью из интернета и ни в коем случае не переводить деньги тем, кто обещает миллионы с неба, требуя за это финансовый взнос.