«Не верьте никому»: Газманов рассказал, как потерял миллионы из-за «друга»

Олег Газманов потерял огромные деньги. Есть ли у певца шанс вернуть свои сбережения, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Громкий скандал с участием Олега Газманова. Как народный артист РФ потерял все свои сбережения? Правда ли, что подозреваемого уже задержали и отдали под суд? Какое наказание ему грозит? И сможет ли певец вернуть нажитое? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Всероссийский есаул Олег Газманов больше полувека в шоу-бизнесе. Все эти годы он трудился, не смыкая глаз: давал концерты, гастролировал, писал хиты. И даже в страшном сне не мог себе представить, что на восьмом десятке лет лишится сбережений, которые накапливал всю жизнь.

Но тем не менее это случилось. Все началось еще в 2019 году, когда предприниматель Геворк Саркисян убедил Газманова и его жену Марину инвестировать деньги в новый развлекательный парк для детей. Обещал, что все вернет с процентами.

Олег Михайлович поверил бизнесмену и выдал крупный заем. Но годы шли, а проект так и не был реализован.

«Была презентация внушительная. Все выглядело очень солидно. Я ему дал свои деньги, которые долго зарабатывал. Просто так подумал, что такие проценты хорошие, что когда-то я же выйду на пенсию, буду как бы жить. По договору он должен был вернуть их через три года, и проценты должны были постоянно идти. Но ни процентов, ни денег я не увидел», — рассказывает Газманов.

«Олег Михайлович не заключал никаких инвестиционных договоров, он заключил обычный договор займа. В этом случае для нас не имеет значения с точки зрения права, кроме квалификации, каким образом он использовал полученные деньги, то есть обвиняемый. По займу деньги взял — будь добр, срок истекает, их отдай. Деньги не были отданы», — объясняет адвокат семьи Газмановых Роман Кузьмин.

Когда артист понял, что, скорее всего, он стал жертвой обмана, то потребовал от Саркисяна вернуть ему деньги. Но в ответ услышал, что финансы были вложены в другое дело.

Однако бизнесмен не подкрепил свои слова подтверждающими документами и затем под разными предлогами начал уходить от обязательств.

«Убеждал в том, что да, деньги взял. Он никогда от этого не отказывался, мы это подтверждаем. Но деньги он, безусловно, возвратит когда-то. Когда? „Мне должны кучу денег, здесь другие инвесторы, по всему миру, земному шару. Еще немножечко и отдадим“. На самом деле стандартное поведение недобросовестного лица, стандартное», — уточняет Роман Кузьмин.

А вскоре выяснилось: таких обманутых вкладчиков, как Газманов, у него несколько. И от действий финансового воротилы уже пострадали другие инвесторы, в частности, друзья певца.

«К сожалению, мошенников очень много. И не только в России, но и во всем мире. Поэтому как подстраховаться? Надо просто заниматься экономическим образованием. Надо учиться, как правильно сохранить свои средства. И не вестись на каких-то лохов, которые вам предлагают, например, заработать X2, X3 или X4. Лучше мало, консервативно, но постоянно», — говорит продюсер Иосиф Пригожин.

Поклонники сочувствуют артисту, но не понимают, как он слепо доверился ненадежному партнеру. Ведь буквально недавно сам певец рассказывал, как ловко раскусил телефонного мошенника и не поддался на его уловки.

«Мне звонила одна известная политик. Причем сразу звонила по видео: «А вы сдавали документы?» Я говорю: «Нет». Она говорит: «Нужно пересдать. Если у вас нет времени, к вам приедет человек». И присылает документ, подписанный директором ФСБ, который: «Да, это нужно сделать. А то у нас какие-то неприятности, нужно что-то делать». Я заподозрил. И выяснил, что да, действительно, разводят так», — рассказывал Газманов.

Однако те, кто знаком с ситуацией, уверяют: Геворк — отличный психолог. Он легко входил в доверие к партнерам, а Газманова и вовсе обрабатывал еще с 2016 года. Представлялся ему международным предпринимателем, который владеет развлекательными парками в Европе и США.

«Для начала он познакомился с моим сыном, и в какой-то мере они партнеры в бизнесе. И поэтому он как-то вошел близко к нам. Стали встречаться, общаться», — уточняет Газманов.

«В свое время, в 2003 году, когда у меня ограбили квартиру и нанесли сыну 13 ножевых ранений, это были знакомые. Потому что их жаба душила, что я живу лучше, чем кто-то другой. Пришли, обчистили и все. К сожалению, друзья тоже бывают разные. Надо правильно уметь выбирать друзей. Поэтому, если вы выбрали неправильных друзей, то считайте, что… И далеко искать врагов не нужно, ищите их всегда рядом. Они где-то вам в спину дышат», — делится Пригожин.

Олег Газманов обратился с соответствующим заявлением в Следственный комитет. Недобросовестного предпринимателя взяли под стражу, но в августе меру пресечения заменили домашним арестом. Правда, уже 14 сентября бизнесмена вновь упекли за решетку СИЗО по новому уголовному делу с другим пострадавшим.

«Бизнесмен взял денежные средства не только у Олега Газманова, а также у его пасынка, жены и ряда других лиц. Каждый эпизод отдельно рассматривается, но, скорее всего, данные эпизоды будут объединены в одно дело», — предполагает юрист Заур Газаев.

Сейчас юристы Саркисяна всячески пытаются спасти клиента и снова настаивают на домашнем аресте. Заседание по этому вопросу состоялось 24 сентября.

Но основная тяжба впереди, расследование продолжается. В общей сложности предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы. Если, конечно, вина его будет доказана.

«На данном этапе мы приняли решение от каких-либо комментариев воздержаться, поэтому, к сожалению, ничего сказать не могу», — заявляет адвокат Геворка Саркисяна Артем Трошин.

«Часто в судебной практике встречаются случаи, когда после возбуждения уголовного дела, на стадии разбирательств и выяснения всех обстоятельств, сторонам удается договориться и окончить дело миром. В ситуации с бизнесменом Саркисяном, скорее всего, такой вариант невозможен, поскольку данная статья, часть четвертая статьи 159 Уголовного кодекса, не предполагает закрытия уголовного дела за примирением сторон. Помимо приговора, который, скорее всего, будет предусматривать реальный срок, в отношении бизнесмена будет вынесен штраф», — говорит юрист Газаев.

Но сейчас всем гораздо интереснее другое: вернет ли Газманов нажитое. По данным СМИ, певец потерял около 600 миллионов рублей. И, судя по тому, что Саркисян не имеет российского гражданства и большую часть времени проводит в США, эти деньги уже давно находятся за океаном.

«Не верьте никому, сейчас мошенников… Сами знаете, что со мной происходит, мошенников полно», — подчеркивает Газманов.

«Нужно, конечно, быть внимательным. Быть внимательным и беречь себя, беречь свои финансы, свой кошелек», — заявляет актер Захар Ронжин.

Поклонники надеются, что дело завершится в пользу Олега Газманова, и он снова станет хозяином своих накоплений. До недавнего времени артист боялся, что если Геворка вновь отпустят под домашний арест, он просто сбежит из России, и тогда певцу уже никогда не удастся вернуть сбережения.

Однако суд определил оставить меру наказания Саркисяну прежней. А это значит, у музыканта появился пусть и небольшой, но все же шанс.