Стас Михайлов раскроет все тайны в фильме о себе: «Я был никому не нужный»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стас Михайлов поделится историями из своей жизни при помощи фильма-автобиографии. Какую роль сыграет сам певец в картине, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Стас Михайлов собирается сниматься в фильме-автобиографии. Какие личные секреты он намерен раскрыть фанатам? Почему на главную роль режиссеры подбирают другого актера? Готов ли певец к возможной критике и негативу? Из-за чего его путь на эстраду занял почти 20 лет? И чем народный артист РФ торговал на заре своей славы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

На днях Стас Михайлов объявил, что готовится к съемкам в кино. И хотя для него этот опыт не первый, ранее артист уже несколько раз появлялся в комедиях, он все равно слегка переживает. Ведь на этот раз звезда не ограничится проходным персонажем. Ему предложили поработать в ленте о самом себе.

«Художественный фильм, с элементами художественного вымысла будет что-то, но вся основная правда основных моментов, ключевых, да», — уточняет певец.

Однако в роли самого артиста будет сниматься другой человек. Стас Михайлов признался, что не захотел светиться перед камерой, а потому будет автором повествования за кадром.

«Я не хочу быть актером, сниматься, нет. Фильм про меня, но… Я буду рассказчиком всего происходящего. Это мне больше нравится. Там будет правда, потому что это буду говорить я. Точно никто уже ничего не переиграет», — подчеркивает артист.

Кроме того, певец пообещал раскрыть немало личных тайн.

«Я столько мучаю людей, надеюсь, что получится интересно. То есть это не должно быть высосано из пальца, не должно быть придумано ничего. Это должен быть кусочек жизни, который вы нигде не услышите и не увидите», — говорит исполнитель.

Фанаты Стаса Михайлова уже делают ставки: о чем же собирается поведать им артист? Неужели о своих любовных похождениях, коих в юности было немало? Ранее сам шансонье уже рассказывал и о неудачном первом браке с Инной Горб, в котором родился ребенок, и о скандальном романе с двоюродной сестрой певицы Валерии Натальей Зотовой, где на свет появилась внебрачная дочь.

И даже признавался в отношениях с замужней дамой, которая в 2011-м ушла от своего супруга, чтобы стать законной женой Михайлова.

«Моя жена, когда мы встретились с ней, она в тот момент встретилась мне, когда я был никому не нужный, неизвестный человек. У которого был, знаете какой веер: туда смотришь, сюда смотришь и не понимаешь, что делать вообще. Она какие-то ориентиры жизни показала, которые я понимаю, что ради этого можно жить. Ей со мной интересно, она поверила в меня. Один раз небо тебе даст такого человека, один раз, а может быть, и не даст никогда. Поэтому, если появляется, здесь (в сердце. — Прим. ред.) что-то екает, берегите и чувствуйте это сердцем», — заявляет певец.

Впрочем, у Михайлова был не менее интересный путь и к музыкальному Олимпу. Лишь немногие знают, что артист из курортного города Сочи пытался дважды покорить Москву. И оба раза неудачно. А чтобы заработать, торговал в 1990-х видеокассетами и готовил на продажу пирожки.

«Это же было время становления. Не было ни ночных клубов, ничего, все, что в моей жизни. Не было ресторанов. Все разрушено, половина. Не знали люди, где себя искать. Конечно, половина бизнеса, слова „бизнес“ еще не было. Люди просто кооперативы открывали, делали какие-то вещи. Я работал в первом казино вообще страны нашей, поэтому у меня игровые автоматы были, все было первое самое», — говорит Михайлов.

Немногие знают, но у маэстро, который давно обосновался в списке Forbes, нет классического музыкального образования. Еще в школьные годы он сделал попытку его получить, но уже через две недели ему наскучили курсы игры на гитаре. В итоге инструмент он освоил позднее и самостоятельно.

«Хотелось научиться играть быстро. А когда ты на протяжении двух месяцев учишься играть „Во саду ли, в огороде“, это отбивает желание вообще что-либо играть. Зачем нужна нотная грамота? Если бы у меня было музыкальное образование, это бы мне испортило жизнь», — уверен певец.

Да и становиться певцом Михайлов изначально не планировал и даже поступил в Минское училище гражданской авиации. Однако забрал документы после первого же курса и принялся сочинять народные хиты.

«Надо петь, мне кажется. Моя задача — петь, а не летать. Больше кайфую, когда получается для кого-то. Я все-таки творческий человек, и мне приятно, если мы сделали, и эта работа нашла отклик в сердцах людей», — заявляет исполнитель.

Правда, иногда этот отклик принимает очень странные формы. Однажды на концерте в Петербурге состоятельная поклонница Стаса Михайлова выкупила весь первый ряд, чтобы никто не мешал ей любоваться кумиром.

«Он — бог. Точка. Прямо роскошный. Так как он глубоко женат, нам всем, влюбленным в него женщинам, остается лишь вожделеть тайно у экранов», — отмечает предпринимательница Лена Ленина.

«В том, что он такой, какой он есть. В том, что он очень верит небу и в этом не врет», — отвечает певица Севиль на вопрос, в чем харизма Михайлова.

«Когда в человеке есть огромное рвение, желание и целеустремленность в своем таланте сделать свое творчество многомиллионным и любящим для всех сердец, тогда все возможно. А у Стаса это всегда было видно и очевидно. Он боец», — говорит певица Катя Лель.

При этом артиста не единожды критиковали. Многим не нравились его внешний вид и манеры, а также мотивы песен. В 2013 году исполнителю даже пришлось подать в суд на авторов фильма «Дублер», в котором его обидно спародировал юморист Александр Ревва.

Возможно, именно поэтому Михайлов пообещал присутствовать на кастинге актеров к его будущей автобиографии лично. Чтобы, как говорится, ничего лишнего не ушло в массы.