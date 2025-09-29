Грядет слом эпох: индийский пророк предсказал будущее России и всего мира до 2040 года

Фото: Instagram*/puneet_nahata.official

По словам Пунита Нахаты, 5 апреля 2026 года станет важной датой для нашей страны. Но что это может значить?

Год назад индийский пророк Пунит Нахата предупредил о сильном землетрясении в Азии и оказался удивительно точен. Оно действительно произошло: 28 марта 2025-го подземные толчки в Мьянме были настолько сильны, что ощущались даже в Бангкоке.

Можно ли верить предсказателю и в этот раз? Что, по его мнению, ждет мир и, в частности, Россию в 2026 году? Подробности читайте в материале 5-tv.ru.

Кто такой Пунит Нахата

Какое будущее предсказал России и миру индийский пророк Пунит Нахата? Фото: Instagram*/puneet_nahata.official

Пунит Нахата не просто провидец, свои прогнозы он рассчитывает по движению небесных тел. Совмещая астрологические знания, индус, как он сам выразился, «взламывает коды» звезд.

Пророчества индийского предсказателя так точны, что его нередко сравнивают с Нострадамусом. Например, предсказанный им азиатский катаклизм случился точь-в-точь, как описывал Нахата.

Речь о землетрясении в Мьянме магнитудой 7,7. Стихия тогда унесла около пяти тысяч жизней, сейсмологическое событие назвали крупнейшей трагедией. Но это еще не все.

Измеряющие подземные толчки приборы зафиксировали аномалию, которая не соответствует общепринятой классификации геофизических моделей. Магнитные волны, необычные резонансы и сдвиги в электромагнитном поле Земли доказывают, что землетрясение выходит за рамки обычного геологического явления.

Это событие стоит рассматривать как предвестника дальнейших мировых аномалий или даже точку невозврата. И Нахата действительно называет 2025 год системообразующим.

Как 2025 год повлияет на следующие 250 лет

Индийский пророк Пунит Нахата рассказал о влиянии 2025 года для всего человечества. Фото: 5-tv.ru

Пунит Нахата убежден, что человечество стоит на пороге начала новой эры. Именно 2025-й станет основополагающим для следующих 250 лет, потому что в этот период закладываются основы, которые общество будет использовать на протяжении веков.

Более того, 2024 год был временем кармы, так что происходящие сейчас события Вселенная воспринимает как ключевые.

Каждая ситуация ведет к грядущим переменам, и будут они масштабными, даже стремительными. Коснутся изменения не только России, но и всемирного общественного строя, а технологии отразятся на жизни всех без исключения.

Какие дни в 2025 году станут знаковыми

Индийский пророк Пунит Нахата назвал благоприятые дни в 2025 году. Фото: 5-tv.ru

Осень и зима пройдут спокойно — все сложные события завершились еще весной 2025-го. Несмотря на перемены, приближающийся холодный сезон Россия переживет проще, чем в 2024-м.

Как рассказал Нахата в интервью федеральному телеканалу, знаковые события и важные проекты стоит планировать на 29 сентября, 2, 18 и 31 октября, а также 2, 7, 27 ноября. Зимой благоприятными станут 5, 6 и 16 декабря.

Но не стоит забывать, что каждая из этих дат — роковая. Принятые решения оставят отпечаток на последующее время.

При этом дни с сугубо отрицательной энергетикой в 2025-м уже завершились.

Каким для России будет 2026 год

Какое будущее предсказал России и миру индийский пророк Пунит Нахата в 2026 году? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россия близится к стабильности, сложности завершатся. Начнут развиваться технологии, вырастут показатели экономики, за всем этим последует развитие территорий государства.

Важной датой для страны Пунита Нахата назвал 5 апреля 2026 года. Начнутся наиболее масштабные преобразования. Какие ключевые события предсказатель еще предрек в 2026-м?

Повышение имиджа России на международной арене;

Развитие внутреннего туризма;

Отмены части санкций;

Совершенствование банковской системы;

Изменения в информационных технологиях;

Увеличение благосостояние населения;

Дальнейшие масштабные реформы в образовании;

Закладка фундамента нового университета мирового уровня.

По словам Пуниты, Россия так и останется самым безопасным местом в мире: наличие достаточного количества природных ресурсов защитит граждан страны от катаклизмов.

Будущее России и мира к 2040 году

Какое будущее предсказал России и миру индийский пророк Пунит Нахата к 2040 году? Фото: 5-tv.ru

Пунит Нахата сулит стране 60 комфортных лет. Россия останется Россией, а это время станет лучшим в ее истории. Особенное развитие произойдет в сферах сельского хозяйства, дипломатических отношений, торговли, экономики.

Также он предрекает появление в России университета, который будет престижнее Оксфорда и Гарварда.

По словам пророка, влияние на образ страны окажут созвездие Стрельца, Рыб. Названным знакам зодиака покровительствует Юпитер — наиболее важная для процветания России планета.

В 2032–2034 годах рост уровня жизни и успехи в медицине приведут к появлению большого числа состоятельных людей. Россияне начнут лучше разбираться в искусстве.

Но после 2036-го Нахата предрекает период спада. Он продлится около двух лет. За спадом последует мощный рывок прогресса.

Примерно к 2038 году Россия войдет в число мировых IT-лидеров, а к 2040-му станет признанным мировым лидером.

В эти годы США, в свою очередь, столкнутся с системными кризисами. Процессы будут настолько глубокими, что их решение потребует нескольких лет.

Какую роль в будущем сыграет ИИ

Индийский пророк Пунит Нахата рассказал о будущем ИИ в мире. Фото: 5-tv.ru

Заложенные в 2025 году основы переведут общество в новую эру. Как утверждает Нахата, главная роль будет отведена искусственному интеллекту (ИИ).

Пророк считает, что ИИ, постоянно развиваясь, вдруг осознает свою силу. Однажды он начнет соизмерять ее с властью Бога и определит смертных как проблему.

Но при лучшем развитии событий искусственный интеллект увеличит продолжительность жизни человека аж до 200 лет.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ