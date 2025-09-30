«Треугольник смерти»: почему нельзя давить прыщи на лице вокруг носа и рта

Фото, видео: 5-tv.ru

Высыпания на лице — частая проблема не только молодежи. Но к чему может привести обычное выдавливание надоевшего прыщика на лице?

С детства мы слышим от мам и бабушек простые истины: «Не трогай лицо грязными руками», «Не дави прыщики». Однако многие воспринимают эти предостережения как гиперболизированную заботу, не подозревая, что за ними стоят реальные, порой фатальные, риски.

Человеческое тело — удивительный и сложный механизм, где порой самые незначительные, на первый взгляд, процедуры могут нести серьезную опасность в определенных зонах.

Одно из таких мест — область на лице, известная в медицине как «носогубный треугольник», а в народе — под более грозным названием «треугольник смерти».

Что такое «треугольник смерти» и как в него не угодить — в материале 5-tv.ru.

Что такое треугольник смерти на лице?

Почему опасно давить прыщи на лице вокруг носа и рта? Фото: 5-tv.ru

Треугольник смерти — участок лица, ограниченный переносицей, уголками рта и следующий по носогубным складкам. Он находится в уникальной зоне анатомического строения кровоснабжения.

Вены в этой области напрямую связаны с кавернозным синусом — крупным венозным коллектором. Он расположен в основании черепа, в непосредственной близости от гипофиза и важнейших нервных стволов.

В отличие от других частей тела, где вены имеют клапаны, препятствующие обратному току крови, треугольник смерти либо не имеет их, либо они слабо выражены. Это создает прямой путь для инфекции в случае повреждений в этой зоне лица.

Любая ранка, гнойник или просто выдавливание прыща может привести к тому, что болезнетворные бактерии (чаще всего золотистый стафилококк) с током крови легко проникнут вглубь черепа.

Недавно американское издание New York Post рассказало историю молодой матери троих детей Лиш Мари. Женщина стала звездой TikTok, но слава пришла к ней ценой банального выдавливания прыща.

Вместо того чтобы забыть о небольшом косметическом дефекте, Лиш решила избавиться от него механически. Но в результате развилось сильнейшее воспаление, приведшее к параличу лицевого нерва.

Левая сторона лица женщины сильно опухла, а попытка улыбнуться оборачивалась лишь болезненной гримасой. Потребовалась срочная операция и полторы недели пребывания в больнице. Сама Лиш признается, что чудом избежала гибели из-за своей неосторожности.

Чем грозит организму при выдавливании прыща на лице

Почему опасно давить прыщи на лице? Фото: www.globallookpress.com/Siegra Asmoel

Попав в кровеносную систему, инфекция вызывает тромбоз — тяжелейшее и опасное для жизни состояние. Во время него сгустки крови перекрывают каналы в венах, по которым кровь начинает течь медленнее или вовсе перестает это делать.

Также развиваются воспалительные процессы, которые могут привести к:

Гнойному менингиту — воспалению оболочек головного мозга;

Энцефалиту — воспалению самого мозга;

Абсцессу мозга — образованию гнойных полостей.

Симптомы таких осложнений сопровождаются сильнейшей головной болью, высокой температурой, которая не сбивается, нарушением зрения (двоение в глазах, отечность век), спутанностью сознания, ригидностью затылочных мышц.

Без немедленной медицинской помощи счет идет на часы, и риск летального исхода крайне высок.

Ярким и трагическим подтверждением опасности выдавливания прыщей в этой зоне служит судьба великого русского композитора и пианиста Александра Николаевича Скрябина.

В 1915 году артист случайно вскрыл фурункул во время бритья на верхней губе, то есть прямо в зоне треугольника смерти. Это привело к сепсису и воспалению венозного синуса мозговой оболочки. Композитор скончался в муках в возрасте 43 лет.

Что категорически нельзя делать в «треугольнике смерти» на лице

Что еще нельзя делать в «треугольнике смерти» на лице? Фото: 5-tv.ru

Медики единогласно озвучивают в своих рекомендациях строжайшие запреты для избежания заражения крови:

Не выдавливать прыщи, угри и черные точки. Даже если кажется, что это всего лишь маленький комедон;

Не вскрывать самостоятельно фурункулы и карбункулы. Их лечение должен проводить только хирург в стерильных условиях;

Не удалять волосы из носа с помощью пинцета без соблюдения строжайшей гигиены. Микротравмы после эпиляции — открытые ворота для инфекции;

Не прокалывать гнойники иголками и другими подручными средствами.

Любое воспаление в этой области, покраснение, болезненная припухлость, нарыв — повод немедленно обратиться к врачу, дерматологу или хирургу.

Почему мы сами себе выдавливаем прыщи

Почему люди любят выдавливать прыщи? Фото: 5-tv.ru

Постоянное желание «привести в порядок» лицо, выдавить малейший прыщ часто имеет глубокие психологические корни.

Как отмечает специалист по психосоматике Ольга Тетерина, такая привычка может быть способом справиться с тревогой, непрожитыми эмоциями или неосознанной аутоагрессией, направленной на себя. Человек может даже не отдавать отчет, что, причиняя себе боль, он пытается заглушить внутреннее напряжение.

Борьба с такой вредной привычкой требует не только силы воли, но и понимания ее причин.

Если самостоятельно перестать трогать лицо не получается, возможно, стоит обратиться за помощью к психологу, чтобы проработать глубинные проблемы, ведущие к саморазрушительному поведению.