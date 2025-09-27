За кадром «Каменской»: как снимали главный детектив начала 2000-х

Фото: Кадр их телесереала «Каменская», реж.Юрий Мороз ,Александр Аравин Антон Сиверс, Марат Ким, Егор Анашкин, 1999 г.

Это легендарный сериал, рассказывающая о трудностях и доблестях правоохранительных органов.

В январе 2000 года на российские телеэкраны вышел сериал, который не просто стал популярным, а изменил представление о детективном жанре. «Каменская» — проект, снятый по романам Александры Марининой (литературный псевдоним подполковника тогда еще милиции Марины Алексеевой).

Вообще, изначально режиссер Юрий Мороз задумывал не многосерийный формат, а телевизионный фильм. Сериал получил оглушительный успех, потому что предложил зрителю не просто детективную интригу, а глубокий портрет сильной, умной и при этом уязвимой женщины в непростой системе.

Сериал доказал, что зритель ценит характеры и интеллект ничуть не меньше, чем динамичный сюжет. А тщательный подбор актеров может создать магию, которая будет жить долгие годы. О подробностях съемочного процесса, конфликтах актеров и их подборе — читайте в материале 5-tv.ru.

Истоки создания сериала «Каменская»

На волне успеха «Улиц разбитых фонарей» российские продюсеры в конце 1990-х активно искали новые детективные истории для экранизации. Взгляд пал на Маринину. Ее романы к тому моменту уже были бестселлерами и переводились на десятки языков.

Проект позиционировался как сериал мирового уровня, однако его бюджет оказался довольно скромным.

Съемки проводили в Белоруссии, на студии «Беларусьфильм», правда, у площадки были не лучшие времена на тот момент.

Кастинг актеров в сериал «Каменская»

Анастасия Каменская

Главной проблемой для съемочной группы, самой писательницы и режиссера была: кто сыграет Анастасию Каменскую? После того как от роли отказалась Вера Глаголева — единственная, кого автор изначально видела в этой роли, — начался масштабный отбор.

На пробы приглашались практически все актрисы подходящего возраста: Ольга Дроздова, Полина Кутепова и многие другие.

Сама Маринина растерялась, побывав первое время на пробах, потому что каждая из артисток предлагала свою трактовку, и образ героини в его книжном воплощении начал «расплываться».

Но настойчивый Мороз буквально «откопал» Елену Яковлеву, занятую в театре «Современник». Когда Яковлевой сообщили, что съемки будут проходить в Минске, она сомневалась, успеет ли работать в двух странах. Однако, перечитав книги Марининой, дала согласие.

Решающим аргументом стала книга писательницы, которую актриса купила в аэропорту перед отпуском.

«Когда трижды тебе в руки сама заплывает рыба, надо ее хватать», — объяснила она.

Утвердившись сама, Яковлева привела в проект своего коллегу Сергея Гармаша на исполнение майора Короткова.

Любопытно, что созданный ею на пробах образ сначала удивил и даже насмешил писательницу. Но после Маринина все-таки уже была уверена, что другой Каменской быть не может. Яковлева настолько органично вжилась в роль, что ассоциировалась только с ней.

Алексей Чистяков

Кандидатуру Андрея Ильина на роль Алексея Чистякова лично утвердила автор книги, найдя его невероятно похожим на прототип ее собственного мужа — Сергея Заточного.

Актер, познакомившись с Заточным, также был очарован.

«Он и для меня стал идеалом: полковник милиции, кладезь разносторонних знаний, человек преданный, надежный. А какой семьянин! Он буквально поглощен своей любовью к жене. Я пытаюсь соответствовать, но в жизни это не всегда удается», — поделился артист.

Ильин даже провел шуточную проверку, спросив Сергея, что тот готовит на ужин для жены. Услышав про капустные котлеты, он воскликнул: «Это Чистяков, меня не обманули!».

Майор Коротков

Сергей Гармаш на 100% вписался в образ майора Юрия Короткова, которому после первого сезона даже добавили сюжетной линии.

Но исполнитель, будучи востребованным, часто порывался в другие проекты, и к пятому сезону персонаж погиб при исполнении.

Капитан Доценко

По книге капитан Михаил Доценко был щуплым и кудрявым. Станислав Дужников с его фактурой полностью ломал этот образ.

Его начали снимать, а уже готовый материал показали писательнице. Она изумилась, но в итоге признала такой вариант.

Сам актер превратился в настолько большого поклонника ее творчества, что перечитал все детективы.

Полковник Гордеев

По книге полковник милиции Виктор Гордеев был «плотненьким», и пробовались Виктор Павлов и Владимир Ильин. Но когда на кастинге появился Сергей Никоненко, от первоначального типажа отказались.

Суть была не в комплекции, а в характере. Сыграть серьезную и строгую главу отдела у него получилось лучше, чем у других.

Для Никоненко это была 17-я роль милиционера, но его привлек интеллектуальный детектив, где главное — не погони, а работа ума.

Съемки «Каменской» в режиме выживания

Работа в Минске напоминала экстремальный квест. Декорации кабинетов, скопированные с реальных рабочих мест местных милиционеров, располагались в неотапливаемых павильонах. Даже горячая вода была дефицитом.

Слух о капризах Яковлевой, которая отказалась сниматься в ванной с ледяной водой, имел под собой веские основания. Заболеть в такой напряженный график было непозволительной роскошью.

В один момент операторы решили снять звук «напрямую», а не накладывать при монтаже, как обычно. Только и тут ждала «подлянка». Микрофоны просто-напросто отваливались и падали на пол. Из-за этого многие сцены приходилось переснимать множество раз.

Даже со всеми трудностями Юрий Мороз все равно требовал от участников высочайшего уровня исполнения.

Скандалы во время съемок сериала «Каменская»

Съемки не обошлись без конфликтов. В словесной дуэли схлестнулись Яковлева и Дмитрий Нагиев, который исполнил капитана Михаила Лесникова.

Поговаривают что Яковлева будто тогда сказала, мол, приходится работать даже с людьми из цирка, якобы делая отсылку к Нагиеву. Он не стал молчать, а дерзко ответил, что «пожилые актрисы бывают так раздражительны». Однако тогда их ссору больше расценили как пиар-ход.

Участники событий списывали все на розыгрыши. Известна история, как Яковлева подшутила над Дмитрием, подсунув ему пачку реквизитных долларов и затем разыграв сцену с приходом милиции.

После первого сезона он все-таки покинул проект, ссылаясь на занятость в других проектах.

Первый сезон, максимально близкий к книгам, зрители признали классикой. Однако с ростом популярности сериал начал отдаляться от первоисточника.

К шестому сезону, по признанию писательницы, от ее замысла почти ничего не осталось. В 2003 году Юрия Мороза на посту режиссера сменил Александр Аравин, съемки переехали в Москву, а группу даже пустили в реальные кабинеты Петровки, 38.

Несмотря на все перипетии, именно первые сезоны «Каменской» принесли Елене Яковлевой заслуженные награды и создали уникальный телевизионный феномен — интеллектуальный детектив, где главной ценностью стал не экшн, а глубина характеров и сила мысли главной героини.