Идеально к Хэллоуину или просто для мрачной пятницы: ТОП самых страшных фильмов

Фото: 5-tv.ru

Запасайтесь попкорном, будет жутко интересно!

Хэллоуин — идеальное время для вечернего марафона страшных фильмов, чтобы пощекотать себе нервы. Вот ТОП атмосферных лент, которые отлично подойдут для осенней ночи с туманом, свечами и замирающим сердцем.

Хэллоуин (Halloween, 1978)

Какой фильм посмотреть на Хэллоуин в 2025 году? Фото: Кадр из х/ф «Хэллоуин». реж.: Джон Карпентер, 1978 г.

В 1963 году шестилетний Майкл Майерс убивает свою сестру в Хэддонфилде. Его помещают в психиатрическую больницу, где он проводит 15 лет. В 1978 году оттуда он сбегает и возвращается в родной город — как раз накануне Хэллоуина. Психопат решил взяться за старое. Удастся ли его остановить?

Леденящий ужас создается без лишней крови — за счет саспенса, музыки и напряжения.

Реинкарнация (Hereditary, 2018)

Какой фильм посмотреть на Хэллоуин в 2025 году? Фото: Кадр из х/ф «Реинкарнация «. реж.: Ари Астер, 2018 г.

После смерти матери Энни Грэм ее семья начинает сталкиваться со странными и пугающими событиями. Тайны прошлого, оккультизм, семейные травмы — все переплетается в одну мрачную цепочку. Энни начинает терять связь с реальностью, а жуткие силы словно стали управявлять всей семьей.

Это фильм, который медленно, но неотвратимо погружает в безумие и ужас.

Кошмар на улице Вязов (A Nightmare on Elm Street, 1984)

Какой фильм посмотреть на Хэллоуин в 2025 году? Фото: Кадр из х/ф «Кошмар на улице Вязов». реж.: Уэс Крэйвен, 1984 г.

В маленьком городке группа подростков начинает видеть один и тот же кошмар: в снах за ними охотится мужчина с обожженным лицом и перчаткой с лезвиями — Фредди Крюгер. Если он убивает во сне — человек умирает и в реальности. Подростки начинают бояться спать, но их силы уже на исходе.

Фильм совмещает классический слэшер с мистическим сюжетом и одной из самых запоминающихся фигур в истории хоррора.

Изгоняющий дьявола (The Exorcist, 1973)

Какой фильм посмотреть на Хэллоуин в 2025 году? Фото: Кадр из х/ф «Изгоняющий дьявола». реж.: Уильям Фридкин, 1973 г.

Молодая девушка внезапно начинает вести себя крайне странно: говорит чужими голосами, проявляет сверхъестественные способности, становится агрессивной. Медицинские обследования ничего не выявляют, и ее мать обращается за помощью к церкви. Два священника пытаются провести обряд экзорцизма, чтобы изгнать демона.

Это не просто хоррор, а глубокая драма о вере, страхе и борьбе со злом.

Бабадук (The Babadook, 2014)

Какой фильм посмотреть на Хэллоуин в 2025 году? Фото: Кадр из х/ф «Бабадук». реж.: Дженнифер Кент, 1973 г.

Овдовевшая женщина Амелия пытается справиться с воспитанием сложного сына. Однажды они находят странную детскую книгу о существе по имени Бабадук. С этого момента в их доме начинают происходить необъяснимые и пугающие события. Но кто такой Бабадук — реальное существо или отражение внутренней боли?

Фильм пугает не скримерами, а тем, как мрак пробирается в человеческое сознание.

Кошелек или жизнь (Trick 'r Treat, 2007)

Какой фильм посмотреть на Хэллоуин в 2025 году? Фото: Кадр из х/ф «Кошелек или жизнь». реж.: Майкл Догерти, 2007 г.

Фильм состоит из нескольких взаимосвязанных историй, происходящих в одну хэллоуинскую ночь. Герои, по своей воле или случайно, игнорируют традиции Хэллоуина. Они не украшают дом и не дают конфеты детям, которые приходят с традиционным криком «кошелек или жизнь». Когда это происходит, к ним приходит символ праздника — жуткое существо по имени Сэм.

Атмосферный, жуткий и ироничный фильм, наполненный хэллоуинской эстетикой.

Сияние (The Shining, 1980)

Какой фильм посмотреть на Хэллоуин в 2025 году? Фото: Кадр из х/ф «Сияние». реж.: Стэнли Кубрик, 1980 г.

Писатель Джек Торранс устраивается смотрителем в отель «Оверлук», который зимой закрыт от посторонних. Он приезжает туда с женой и сыном. Оказавшись в изоляции, Джек постепенно сходит с ума — а отель, кажется, живет своей собственной жизнью. Его сын обладает даром ясновидения (так называемое «сияние»), и чувствует, что в отеле происходит нечто темное.

Безупречная экранизация романа Стивена Кинга, полная символизма и клаустрофобического ужаса.

Комедии с ноткой мистики

Фокус-покус (Hocus Pocus, 1993)

Какой фильм посмотреть на Хэллоуин в 2025 году? Фото: Кадр из х/ф «Фокус-покус». реж.: Кенни Ортега, 1993 г.

Три ведьмы из XVII века возвращаются в наш мир в ночь Хэллоуина. Их цель — обрести вечную молодость, высасывая жизнь из детей. Но против них выступают подростки, черный кот и дух настоящего Хэллоуина. Веселая, семейная, магическая сказка.

Семейка Аддамс (The Addams Family, 1991)

Какой фильм посмотреть на Хэллоуин в 2025 году? Фото: Кадр из х/ф «Семейка Аддамс». реж.: Барри Зонненфельд, 1991 г.

Это необычная семья с мрачными увлечениями, черным чувством юмора и полной нелогичной гармонией. Глава семьи, Гомес Аддамс, — самоуверенный и импульсивный человек. Четверть века назад он поссорился со своим старшим братом Фестером. С тех пор тот исчез без следа, и все попытки найти его оказались тщетными.

Но однажды на пороге фамильного особняка появился человек, поразительно похожий на Фестера. Вопрос остается открытым: состоится ли триумфальное возвращение «блудного брата» в семью?

Битлджус (Beetlejuice, 1988)

Какой фильм посмотреть на Хэллоуин в 2025 году? Фото: Кадр из х/ф «Битлджюс». реж.: Тим Бёртон, 1988 г.

После смерти отца Лидия с дочерью Астрид и мачехой Делией едут в старый дом в Уинтер-Ривер. На чердаке Астрид находит макет города, и Лидия рассказывает ей о Битлджусе — жутком и раздражающем призраке, имя которого нельзя произносить три раза. Но любопытная девочка не может удержаться и открывает портал в загробный мир. Битлджус снова начинает пугать всех живых.

Чудовищный балаган, черный юмор, живая готика и один из самых харизматичных персонажей в истории кино.