Какой ты злодей из сериалов?

\n \n var quizStartInterval = setInterval(function () {\n if (typeof startQuiz !== 'undefined' && typeof currentItemId !== 'undefined') {\n startQuiz(currentItemId);\n clearInterval(quizStartInterval);\n }\n }, 500);\n var testData = {"testId":599,"title":"\\u041a\\u0430\\u043a\\u043e\\u0439 \\u0442\\u044b\\u00a0\\u0437\\u043b\\u043e\\u0434\\u0435\\u0439 \\u0438\\u0437\\u00a0\\u0441\\u0435\\u0440\\u0438\\u0430\\u043b\\u0430?","description":"","content":"\\u041a\\u0430\\u0434\\u0440 \\u0438\\u0437 \\u0442\\u0435\\u043b\\u0435\\u0441\\u0435\\u0440\\u0438\\u0430\\u043b\\u0430 «\\u0418\\u0433\\u0440\\u0430 \\u043f\\u0440\\u0435\\u0441\\u0442\\u043e\\u043b\\u043e\\u0432», \\u0440\\u0435\\u0436. \\u0414\\u044d\\u0432\\u0438\\u0434 \\u041d\\u0430\\u0442\\u0442\\u0435\\u0440, \\u0410\\u043b\\u0430\\u043d \\u0422\\u0435\\u0439\\u043b\\u043e\\u0440, \\u0410\\u043b\\u0435\\u043a\\u0441 \\u0413\\u0440\\u0435\\u0439\\u0432\\u0437, 2011 \\u0433.","type":"poll","statusId":1,"status":null,"testQuestions":{"11254":{"testQuestionId":11254,"title":" \\u0412\\u0430\\u0448 \\u0433\\u043b\\u0430\\u0432\\u043d\\u044b\\u0439 \\u0436\\u0438\\u0437\\u043d\\u0435\\u043d\\u043d\\u044b\\u0439 \\u043f\\u0440\\u0438\\u043d\\u0446\\u0438\\u043f?","statusId":1,"status":null,"content":"5-tv.ru","testAnswers":[{"testAnswerId":37327,"testQuestionId":11254,"answer":"\\u0412\\u044b\\u0436\\u0438\\u0432\\u0430\\u0435\\u0442 \\u0441\\u0438\\u043b\\u044c\\u043d\\u0435\\u0439\\u0448\\u0438\\u0439. \\u041c\\u043d\\u0435 \\u043d\\u0443\\u0436\\u043d\\u043e \\u0431\\u044b\\u0442\\u044c \\u043d\\u0430 \\u0432\\u0435\\u0440\\u0448\\u0438\\u043d\\u0435","val":false,"type":1,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37328,"testQuestionId":11254,"answer":"\\u0416\\u0438\\u0432\\u0438 \\u0441\\u0432\\u043e\\u0438\\u043c \\u0443\\u043c\\u043e\\u043c, \\u043d\\u0435 \\u0434\\u043e\\u0432\\u0435\\u0440\\u044f\\u0439 \\u0441\\u0438\\u0441\\u0442\\u0435\\u043c\\u0435","val":false,"type":2,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37329,"testQuestionId":11254,"answer":"\\u0412\\u0441\\u0435 \\u0440\\u0435\\u0448\\u0430\\u044e\\u0442 \\u0441\\u0432\\u044f\\u0437\\u0438 \\u0438 \\u0441\\u0435\\u043c\\u044c\\u044f. \\u0418\\u0445 \\u043d\\u0443\\u0436\\u043d\\u043e \\u0437\\u0430\\u0449\\u0438\\u0449\\u0430\\u0442\\u044c \\u043b\\u044e\\u0431\\u043e\\u0439 \\u0446\\u0435\\u043d\\u043e\\u0439","val":false,"type":3,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37330,"testQuestionId":11254,"answer":"\\u0426\\u0435\\u043b\\u044c \\u043d\\u0435 \\u0432\\u0441\\u0435\\u0433\\u0434\\u0430 \\u043e\\u043f\\u0440\\u0430\\u0432\\u0434\\u044b\\u0432\\u0430\\u0435\\u0442 \\u0441\\u0440\\u0435\\u0434\\u0441\\u0442\\u0432\\u0430, \\u043d\\u043e \\u0434\\u043b\\u044f \\u0441\\u043f\\u0430\\u0441\\u0435\\u043d\\u0438\\u044f \\u0441\\u0432\\u043e\\u0438\\u0445 \\u2014 \\u0432\\u0441\\u0435","val":false,"type":4,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null}],"testId":599},"11255":{"testQuestionId":11255,"title":"\\u0412\\u0430\\u043c \\u043d\\u0430\\u0441\\u0442\\u0443\\u043f\\u0438\\u043b\\u0438 \\u043d\\u0430 \\u043d\\u043e\\u0433\\u0443 \\u0432 \\u043f\\u0435\\u0440\\u0435\\u043f\\u043e\\u043b\\u043d\\u0435\\u043d\\u043d\\u043e\\u043c \\u0442\\u0440\\u0430\\u043d\\u0441\\u043f\\u043e\\u0440\\u0442\\u0435. \\u0412\\u0430\\u0448\\u0430 \\u0440\\u0435\\u0430\\u043a\\u0446\\u0438\\u044f?","statusId":1,"status":null,"content":"5-tv.ru","testAnswers":[{"testAnswerId":37331,"testQuestionId":11255,"answer":" \\u0420\\u0430\\u0441\\u0441\\u0447\\u0438\\u0442\\u0430\\u044e, \\u043a\\u0430\\u043a \\u0438\\u0441\\u043f\\u043e\\u043b\\u044c\\u0437\\u043e\\u0432\\u0430\\u0442\\u044c \\u044d\\u0442\\u0443 \\u0441\\u0438\\u0442\\u0443\\u0430\\u0446\\u0438\\u044e \\u0434\\u043b\\u044f \\u0441\\u0432\\u043e\\u0435\\u0439 \\u0432\\u044b\\u0433\\u043e\\u0434\\u044b","val":false,"type":1,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37332,"testQuestionId":11255,"answer":"\\u0421\\u043f\\u0440\\u043e\\u0432\\u043e\\u0446\\u0438\\u0440\\u0443\\u044e \\u043a\\u043e\\u043d\\u0444\\u043b\\u0438\\u043a\\u0442, \\u0447\\u0442\\u043e\\u0431\\u044b \\u0432\\u044b\\u043f\\u0443\\u0441\\u0442\\u0438\\u0442\\u044c \\u043f\\u0430\\u0440 \\u0438 \\u0440\\u0430\\u0437\\u0432\\u043b\\u0435\\u0447\\u044c\\u0441\\u044f","val":false,"type":2,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37333,"testQuestionId":11255,"answer":"\\u041f\\u0440\\u043e\\u0434\\u0435\\u043c\\u043e\\u043d\\u0441\\u0442\\u0440\\u0438\\u0440\\u0443\\u044e \\u0445\\u043e\\u043b\\u043e\\u0434\\u043d\\u0443\\u044e \\u043f\\u0440\\u0435\\u0437\\u0440\\u0438\\u0442\\u0435\\u043b\\u044c\\u043d\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c, \\u0447\\u0442\\u043e\\u0431\\u044b \\u043e\\u043a\\u0440\\u0443\\u0436\\u0430\\u044e\\u0449\\u0438\\u0435 \\u043f\\u043e\\u043d\\u044f\\u043b\\u0438 \\u043c\\u043e\\u0439 \\u0441\\u0442\\u0430\\u0442\\u0443\\u0441","val":false,"type":3,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37334,"testQuestionId":11255,"answer":"\\u0421\\u0434\\u0435\\u0440\\u0436\\u0443\\u0441\\u044c, \\u043d\\u043e \\u0437\\u0430\\u043f\\u043e\\u043c\\u043d\\u044e \\u044d\\u0442\\u043e\\u0433\\u043e \\u0447\\u0435\\u043b\\u043e\\u0432\\u0435\\u043a\\u0430. \\u041c\\u0435\\u0441\\u0442\\u044c \\u0431\\u0443\\u0434\\u0435\\u0442 \\u0438\\u0437\\u043e\\u0449\\u0440\\u0435\\u043d\\u043d\\u043e\\u0439 \\u0438 \\u0442\\u043e\\u0447\\u043d\\u043e\\u0439","val":false,"type":4,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null}],"testId":599},"11256":{"testQuestionId":11256,"title":"\\u0427\\u0442\\u043e \\u0434\\u043b\\u044f \\u0432\\u0430\\u0441 \\u0432\\u0430\\u0436\\u043d\\u0435\\u0435 \\u0432 \\u043a\\u043e\\u043c\\u0430\\u043d\\u0434\\u0435?","statusId":1,"status":null,"content":"5-tv.ru","testAnswers":[{"testAnswerId":37335,"testQuestionId":11256,"answer":"\\u0410\\u0431\\u0441\\u043e\\u043b\\u044e\\u0442\\u043d\\u0430\\u044f \\u043b\\u043e\\u044f\\u043b\\u044c\\u043d\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c \\u0438 \\u043a\\u043e\\u043d\\u0442\\u0440\\u043e\\u043b\\u044c \\u043d\\u0430\\u0434 \\u0441\\u0438\\u0442\\u0443\\u0430\\u0446\\u0438\\u0435\\u0439","val":false,"type":1,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37336,"testQuestionId":11256,"answer":"\\u041b\\u0438\\u0447\\u043d\\u0430\\u044f \\u0441\\u0432\\u043e\\u0431\\u043e\\u0434\\u0430 \\u0438 \\u0432\\u043e\\u0437\\u043c\\u043e\\u0436\\u043d\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c \\u0434\\u0435\\u0439\\u0441\\u0442\\u0432\\u043e\\u0432\\u0430\\u0442\\u044c \\u0431\\u0435\\u0437 \\u043e\\u0433\\u043b\\u044f\\u0434\\u043a\\u0438 \\u043d\\u0430 \\u043f\\u0440\\u0430\\u0432\\u0438\\u043b\\u0430","val":false,"type":2,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37337,"testQuestionId":11256,"answer":"\\u0411\\u043b\\u0430\\u0433\\u043e\\u043f\\u043e\\u043b\\u0443\\u0447\\u0438\\u0435 \\u043a\\u0430\\u0436\\u0434\\u043e\\u0433\\u043e \\u0447\\u043b\\u0435\\u043d\\u0430 \\u043a\\u043e\\u043c\\u0430\\u043d\\u0434\\u044b \\u043a\\u0430\\u043a \\u0435\\u0434\\u0438\\u043d\\u043e\\u0439 \\u0441\\u0435\\u043c\\u044c\\u0438","val":false,"type":3,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37338,"testQuestionId":11256,"answer":"\\u042d\\u0444\\u0444\\u0435\\u043a\\u0442\\u0438\\u0432\\u043d\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c \\u0438 \\u0434\\u043e\\u0441\\u0442\\u0438\\u0436\\u0435\\u043d\\u0438\\u0435 \\u0446\\u0435\\u043b\\u0438, \\u0434\\u0430\\u0436\\u0435 \\u0435\\u0441\\u043b\\u0438 \\u043f\\u0440\\u0438\\u0434\\u0435\\u0442\\u0441\\u044f \\u043a\\u043e\\u0433\\u043e-\\u0442\\u043e \\u00ab\\u043e\\u0442\\u043f\\u0443\\u0441\\u0442\\u0438\\u0442\\u044c\\u00bb","val":false,"type":4,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null}],"testId":599},"11257":{"testQuestionId":11257,"title":"\\u041a\\u0430\\u043a \\u0432\\u044b \\u043e\\u0442\\u043d\\u043e\\u0441\\u0438\\u0442\\u0435\\u0441\\u044c \\u043a \\u043f\\u0440\\u0430\\u0432\\u0438\\u043b\\u0430\\u043c?","statusId":1,"status":null,"content":"5-tv.ru","testAnswers":[{"testAnswerId":37339,"testQuestionId":11257,"answer":"\\u0410\\u043c\\u0431\\u0438\\u0446\\u0438\\u0438 \\u0438 \\u043d\\u0435\\u043f\\u043e\\u043a\\u043e\\u043b\\u0435\\u0431\\u0438\\u043c\\u0430\\u044f \\u0432\\u043e\\u043b\\u044f","val":false,"type":1,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37340,"testQuestionId":11257,"answer":"\\u0418\\u0437\\u043e\\u0431\\u0440\\u0435\\u0442\\u0430\\u0442\\u0435\\u043b\\u044c\\u043d\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c \\u0438 \\u0443\\u043c\\u0435\\u043d\\u0438\\u0435 \\u043d\\u0430\\u0445\\u043e\\u0434\\u0438\\u0442\\u044c \\u043d\\u0435\\u0441\\u0442\\u0430\\u043d\\u0434\\u0430\\u0440\\u0442\\u043d\\u044b\\u0435 \\u0440\\u0435\\u0448\\u0435\\u043d\\u0438\\u044f","val":false,"type":2,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37341,"testQuestionId":11257,"answer":"\\u041f\\u0440\\u0435\\u0434\\u0430\\u043d\\u043d\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c \\u0438 \\u0433\\u043e\\u0442\\u043e\\u0432\\u043d\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c \\u043d\\u0430 \\u0432\\u0441\\u0435 \\u0434\\u043b\\u044f \\u0441\\u0432\\u043e\\u0438\\u0445 \\u0431\\u043b\\u0438\\u0437\\u043a\\u0438\\u0445","val":false,"type":3,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37342,"testQuestionId":11257,"answer":"\\u0420\\u0430\\u0446\\u0438\\u043e\\u043d\\u0430\\u043b\\u044c\\u043d\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c \\u0438 \\u0441\\u043f\\u043e\\u0441\\u043e\\u0431\\u043d\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c \\u043e\\u0442\\u043a\\u043b\\u044e\\u0447\\u0438\\u0442\\u044c \\u044d\\u043c\\u043e\\u0446\\u0438\\u0438 \\u0432 \\u043a\\u0440\\u0438\\u0442\\u0438\\u0447\\u0435\\u0441\\u043a\\u0438\\u0439 \\u043c\\u043e\\u043c\\u0435\\u043d\\u0442","val":false,"type":4,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null}],"testId":599},"11258":{"testQuestionId":11258,"title":"\\u0427\\u0442\\u043e \\u0432\\u044b\\u0437\\u044b\\u0432\\u0430\\u0435\\u0442 \\u0443 \\u0432\\u0430\\u0441 \\u043d\\u0430\\u0438\\u0431\\u043e\\u043b\\u044c\\u0448\\u0435\\u0435 \\u043f\\u0440\\u0435\\u0437\\u0440\\u0435\\u043d\\u0438\\u0435?","statusId":1,"status":null,"content":"5-tv.ru","testAnswers":[{"testAnswerId":37343,"testQuestionId":11258,"answer":"\\u0421\\u043b\\u0430\\u0431\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c \\u0438 \\u043d\\u0435\\u0440\\u0435\\u0448\\u0438\\u0442\\u0435\\u043b\\u044c\\u043d\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c \\u0432 \\u0434\\u0440\\u0443\\u0433\\u0438\\u0445","val":false,"type":1,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37344,"testQuestionId":11258,"answer":"\\u0422\\u0443\\u043f\\u0430\\u044f \\u043f\\u043e\\u043a\\u043e\\u0440\\u043d\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c \\u0441\\u0438\\u0441\\u0442\\u0435\\u043c\\u0435 \\u0438 \\u0432\\u043b\\u0430\\u0441\\u0442\\u044f\\u043c","val":false,"type":2,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37345,"testQuestionId":11258,"answer":"\\u041f\\u0440\\u0435\\u0434\\u0430\\u0442\\u0435\\u043b\\u044c\\u0441\\u0442\\u0432\\u043e \\u0438 \\u043b\\u043e\\u0436\\u044c \\u0442\\u0435\\u043c, \\u043a\\u0442\\u043e \\u0442\\u0435\\u0431\\u0435 \\u0434\\u043e\\u0432\\u0435\\u0440\\u044f\\u0435\\u0442","val":false,"type":3,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37346,"testQuestionId":11258,"answer":"\\u0413\\u043b\\u0443\\u043f\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c \\u0438 \\u043d\\u0435\\u0434\\u0430\\u043b\\u044c\\u043d\\u043e\\u0432\\u0438\\u0434\\u043d\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c","val":false,"type":4,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null}],"testId":599},"11259":{"testQuestionId":11259,"title":"\\u041a\\u0430\\u043a \\u0432\\u044b \\u043f\\u0440\\u0438\\u043d\\u0438\\u043c\\u0430\\u0435\\u0442\\u0435 \\u0441\\u0430\\u043c\\u044b\\u0435 \\u0442\\u044f\\u0436\\u0435\\u043b\\u044b\\u0435 \\u0440\\u0435\\u0448\\u0435\\u043d\\u0438\\u044f?","statusId":1,"status":null,"content":"5-tv.ru","testAnswers":[{"testAnswerId":37347,"testQuestionId":11259,"answer":"\\u0425\\u043b\\u0430\\u0434\\u043d\\u043e\\u043a\\u0440\\u043e\\u0432\\u043d\\u043e \\u0432\\u0437\\u0432\\u0435\\u0448\\u0438\\u0432\\u0430\\u044e \\u0432\\u0441\\u0435 \\"\\u0437\\u0430\\" \\u0438 \\"\\u043f\\u0440\\u043e\\u0442\\u0438\\u0432\\". \\u0427\\u0443\\u0432\\u0441\\u0442\\u0432\\u0430 \\u2014 \\u0440\\u043e\\u0441\\u043a\\u043e\\u0448\\u044c","val":false,"type":1,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37348,"testQuestionId":11259,"answer":"\\u0414\\u0435\\u0439\\u0441\\u0442\\u0432\\u0443\\u044e \\u043f\\u043e \\u043d\\u0430\\u0438\\u0442\\u0438\\u044e, \\u0433\\u043b\\u0430\\u0432\\u043d\\u043e\\u0435 \\u2014 \\u043d\\u0435 \\u0434\\u0430\\u0442\\u044c \\u0441\\u043b\\u0430\\u0431\\u0438\\u043d\\u0443","val":false,"type":2,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37349,"testQuestionId":11259,"answer":"\\u0414\\u0435\\u043b\\u0430\\u044e \\u0442\\u043e, \\u0447\\u0442\\u043e \\u043b\\u0443\\u0447\\u0448\\u0435 \\u0434\\u043b\\u044f \\u043c\\u043e\\u0435\\u0439 \\u0441\\u0435\\u043c\\u044c\\u0438, \\u0434\\u0430\\u0436\\u0435 \\u0435\\u0441\\u043b\\u0438 \\u044d\\u0442\\u043e \\u0441\\u0442\\u043e\\u0438\\u0442 \\u043c\\u043d\\u0435 \\u0434\\u0443\\u0448\\u0435\\u0432\\u043d\\u043e\\u0433\\u043e \\u043f\\u043e\\u043a\\u043e\\u044f","val":false,"type":3,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37350,"testQuestionId":11259,"answer":"\\u0418\\u0434\\u0443 \\u0434\\u043e \\u043a\\u043e\\u043d\\u0446\\u0430, \\u043f\\u043e\\u0442\\u043e\\u043c\\u0443 \\u0447\\u0442\\u043e \\u043c\\u043e\\u044f \\u0446\\u0435\\u043b\\u044c \\u043e\\u043f\\u0440\\u0430\\u0432\\u0434\\u044b\\u0432\\u0430\\u0435\\u0442 \\u043b\\u044e\\u0431\\u044b\\u0435 \\u0436\\u0435\\u0440\\u0442\\u0432\\u044b \\u0432\\u043e\\u043a\\u0440\\u0443\\u0433","val":false,"type":4,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null}],"testId":599},"11260":{"testQuestionId":11260,"title":"\\u0412\\u0430\\u0448\\u0430 \\u0440\\u0435\\u043f\\u0443\\u0442\\u0430\\u0446\\u0438\\u044f \\u0434\\u043b\\u044f \\u0432\\u0430\\u0441 \\u2014 \\u044d\\u0442\\u043e:","statusId":1,"status":null,"content":"5-tv.ru","testAnswers":[{"testAnswerId":37351,"testQuestionId":11260,"answer":"\\u041e\\u0440\\u0443\\u0436\\u0438\\u0435 \\u0438 \\u0438\\u043d\\u0441\\u0442\\u0440\\u0443\\u043c\\u0435\\u043d\\u0442 \\u043a\\u043e\\u043d\\u0442\\u0440\\u043e\\u043b\\u044f. \\u041c\\u0435\\u043d\\u044f \\u0434\\u043e\\u043b\\u0436\\u043d\\u044b \\u0431\\u043e\\u044f\\u0442\\u044c\\u0441\\u044f","val":false,"type":1,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37352,"testQuestionId":11260,"answer":"\\u041f\\u0443\\u0441\\u0442\\u043e\\u0439 \\u0437\\u0432\\u0443\\u043a. \\u0412\\u0430\\u0436\\u043d\\u043e \\u0442\\u043e\\u043b\\u044c\\u043a\\u043e \\u0442\\u043e, \\u0447\\u0442\\u043e \\u044f \\u0434\\u0443\\u043c\\u0430\\u044e \\u043e \\u0441\\u0435\\u0431\\u0435 \\u0441\\u0430\\u043c","val":false,"type":2,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37353,"testQuestionId":11260,"answer":"\\u041e\\u0442\\u0440\\u0430\\u0436\\u0435\\u043d\\u0438\\u0435 \\u0447\\u0435\\u0441\\u0442\\u0438 \\u043c\\u043e\\u0435\\u0433\\u043e \\u0440\\u043e\\u0434\\u0430\\/\\u0441\\u0435\\u043c\\u044c\\u0438","val":false,"type":3,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37354,"testQuestionId":11260,"answer":"\\u0422\\u0430\\u043a\\u0442\\u0438\\u0447\\u0435\\u0441\\u043a\\u0438\\u0439 \\u0430\\u043a\\u0442\\u0438\\u0432, \\u043a\\u043e\\u0442\\u043e\\u0440\\u044b\\u0439 \\u043c\\u043e\\u0436\\u043d\\u043e \\u043f\\u0440\\u0438 \\u043d\\u0435\\u043e\\u0431\\u0445\\u043e\\u0434\\u0438\\u043c\\u043e\\u0441\\u0442\\u0438 \\u043f\\u043e\\u0436\\u0435\\u0440\\u0442\\u0432\\u043e\\u0432\\u0430\\u0442\\u044c","val":false,"type":4,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null}],"testId":599},"11261":{"testQuestionId":11261,"title":"\\u0427\\u0442\\u043e \\u0432\\u0430\\u0436\\u043d\\u0435\\u0435 \\u0432 \\u043a\\u0440\\u0438\\u0437\\u0438\\u0441\\u043d\\u043e\\u0439 \\u0441\\u0438\\u0442\\u0443\\u0430\\u0446\\u0438\\u0438?","statusId":1,"status":null,"content":"5-tv.ru","testAnswers":[{"testAnswerId":37355,"testQuestionId":11261,"answer":"\\u0421\\u043e\\u0445\\u0440\\u0430\\u043d\\u0438\\u0442\\u044c \\u043a\\u043e\\u043d\\u0442\\u0440\\u043e\\u043b\\u044c \\u0438 \\u043f\\u043e\\u043a\\u0430\\u0437\\u0430\\u0442\\u044c, \\u043a\\u0442\\u043e \\u0437\\u0434\\u0435\\u0441\\u044c \\u0433\\u043b\\u0430\\u0432\\u043d\\u044b\\u0439","val":false,"type":1,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37356,"testQuestionId":11261,"answer":"\\u0412\\u0437\\u043e\\u0440\\u0432\\u0430\\u0442\\u044c \\u0441\\u0438\\u0442\\u0443\\u0430\\u0446\\u0438\\u044e \\u0438 \\u0441\\u043e\\u0437\\u0434\\u0430\\u0442\\u044c \\u043d\\u043e\\u0432\\u044b\\u0439 \\u043f\\u043e\\u0440\\u044f\\u0434\\u043e\\u043a \\u0438\\u0437 \\u0445\\u0430\\u043e\\u0441\\u0430","val":false,"type":2,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37357,"testQuestionId":11261,"answer":"\\u0417\\u0430\\u0449\\u0438\\u0442\\u0438\\u0442\\u044c \\u0441\\u0432\\u043e\\u0438\\u0445, \\u0441\\u043f\\u043b\\u043e\\u0442\\u0438\\u0442\\u044c \\u0438\\u0445 \\u0432\\u043e\\u043a\\u0440\\u0443\\u0433 \\u0441\\u0435\\u0431\\u044f","val":false,"type":3,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37358,"testQuestionId":11261,"answer":"\\u0411\\u044b\\u0441\\u0442\\u0440\\u043e \\u043d\\u0430\\u0439\\u0442\\u0438 \\u0441\\u0430\\u043c\\u043e\\u0435 \\u0440\\u0430\\u0446\\u0438\\u043e\\u043d\\u0430\\u043b\\u044c\\u043d\\u043e\\u0435 \\u0438 \\u044d\\u0444\\u0444\\u0435\\u043a\\u0442\\u0438\\u0432\\u043d\\u043e\\u0435 \\u0440\\u0435\\u0448\\u0435\\u043d\\u0438\\u0435, \\u043f\\u0443\\u0441\\u0442\\u044c \\u0438 \\u043d\\u0435\\u043e\\u0447\\u0435\\u0432\\u0438\\u0434\\u043d\\u043e\\u0435","val":false,"type":4,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null}],"testId":599},"11262":{"testQuestionId":11262,"title":"\\u041a\\u0435\\u043c \\u0432\\u044b \\u0445\\u043e\\u0442\\u0438\\u0442\\u0435 \\u0431\\u044b\\u0442\\u044c \\u0432 \\u043f\\u0430\\u043c\\u044f\\u0442\\u0438 \\u043b\\u044e\\u0434\\u0435\\u0439?","statusId":1,"status":null,"content":"5-tv.ru","testAnswers":[{"testAnswerId":37359,"testQuestionId":11262,"answer":"\\u0422\\u0435\\u043c, \\u043a\\u0442\\u043e \\u0432\\u0441\\u0435\\u0445 \\u043f\\u043e\\u0431\\u0435\\u0434\\u0438\\u043b \\u0438 \\u0434\\u043e\\u0441\\u0442\\u0438\\u0433 \\u0432\\u0435\\u0440\\u0448\\u0438\\u043d \\u0432\\u043b\\u0430\\u0441\\u0442\\u0438","val":false,"type":1,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37360,"testQuestionId":11262,"answer":"\\u0422\\u0435\\u043c, \\u043a\\u0442\\u043e \\u0436\\u0438\\u043b \\u043f\\u043e-\\u043d\\u0430\\u0441\\u0442\\u043e\\u044f\\u0449\\u0435\\u043c\\u0443 \\u0438 \\u043d\\u0435 \\u043f\\u0440\\u043e\\u0433\\u0438\\u0431\\u0430\\u043b\\u0441\\u044f","val":false,"type":2,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37361,"testQuestionId":11262,"answer":"\\u0422\\u0435\\u043c, \\u043a\\u0442\\u043e \\u043e\\u0431\\u0435\\u0441\\u043f\\u0435\\u0447\\u0438\\u043b \\u0431\\u0443\\u0434\\u0443\\u0449\\u0435\\u0435 \\u0441\\u0432\\u043e\\u0435\\u0439 \\u0441\\u0435\\u043c\\u044c\\u0438","val":false,"type":3,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37362,"testQuestionId":11262,"answer":"\\u0422\\u0435\\u043c, \\u043a\\u0442\\u043e \\u0431\\u044b\\u043b \\u0433\\u043e\\u0442\\u043e\\u0432 \\u043d\\u0430 \\u0432\\u0441\\u0435 \\u0440\\u0430\\u0434\\u0438 \\u0432\\u0435\\u043b\\u0438\\u043a\\u043e\\u0439 \\u0446\\u0435\\u043b\\u0438","val":false,"type":4,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null}],"testId":599},"11263":{"testQuestionId":11263,"title":"\\u0412\\u0430\\u0448\\u0430 \\u0441\\u0430\\u043c\\u0430\\u044f \\u0441\\u0438\\u043b\\u044c\\u043d\\u0430\\u044f \\u0447\\u0435\\u0440\\u0442\\u0430?","statusId":1,"status":null,"content":"5-tv.ru","testAnswers":[{"testAnswerId":37363,"testQuestionId":11263,"answer":"\\u0410\\u043c\\u0431\\u0438\\u0446\\u0438\\u0438 \\u0438 \\u043d\\u0435\\u043f\\u043e\\u043a\\u043e\\u043b\\u0435\\u0431\\u0438\\u043c\\u0430\\u044f \\u0432\\u043e\\u043b\\u044f","val":false,"type":1,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37364,"testQuestionId":11263,"answer":"\\u0418\\u0437\\u043e\\u0431\\u0440\\u0435\\u0442\\u0430\\u0442\\u0435\\u043b\\u044c\\u043d\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c \\u0438 \\u0443\\u043c\\u0435\\u043d\\u0438\\u0435 \\u043d\\u0430\\u0445\\u043e\\u0434\\u0438\\u0442\\u044c \\u043d\\u0435\\u0441\\u0442\\u0430\\u043d\\u0434\\u0430\\u0440\\u0442\\u043d\\u044b\\u0435 \\u0440\\u0435\\u0448\\u0435\\u043d\\u0438\\u044f","val":false,"type":2,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37365,"testQuestionId":11263,"answer":"\\u041f\\u0440\\u0435\\u0434\\u0430\\u043d\\u043d\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c \\u0438 \\u0433\\u043e\\u0442\\u043e\\u0432\\u043d\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c \\u043d\\u0430 \\u0432\\u0441\\u0435 \\u0434\\u043b\\u044f \\u0441\\u0432\\u043e\\u0438\\u0445 \\u0431\\u043b\\u0438\\u0437\\u043a\\u0438\\u0445","val":false,"type":3,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null},{"testAnswerId":37366,"testQuestionId":11263,"answer":"\\u0420\\u0430\\u0446\\u0438\\u043e\\u043d\\u0430\\u043b\\u044c\\u043d\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c \\u0438 \\u0441\\u043f\\u043e\\u0441\\u043e\\u0431\\u043d\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c \\u043e\\u0442\\u043a\\u043b\\u044e\\u0447\\u0438\\u0442\\u044c \\u044d\\u043c\\u043e\\u0446\\u0438\\u0438 \\u0432 \\u043a\\u0440\\u0438\\u0442\\u0438\\u0447\\u0435\\u0441\\u043a\\u0438\\u0439 \\u043c\\u043e\\u043c\\u0435\\u043d\\u0442","val":false,"type":4,"points":0,"text":" ","statusId":1,"status":null}],"testId":599}},"testResults":{"3569":{"testResultId":3569,"title":"\\u0410\\u0443\\u0433\\u0443\\u0441\\u0442\\u043e \\u0410\\u043b\\u044c\\u0431\\u044c\\u0435\\u0440\\u0438 \\u0438\\u0437 \\u00ab\\u041a\\u043b\\u043e\\u043d\\u0430\\u00bb ","testId":599,"description":"\\u0412\\u044b \\u043d\\u0430\\u0440\\u0446\\u0438\\u0441\\u0441\\u0438\\u0447\\u043d\\u044b, \\u043e\\u0434\\u0435\\u0440\\u0436\\u0438\\u043c\\u044b \\u0432\\u043b\\u0430\\u0441\\u0442\\u0432\\u043e\\u0432\\u0430\\u0442\\u044c \\u043d\\u0430\\u0434 \\u043b\\u044e\\u0434\\u044c\\u043c\\u0438. \\u0412\\u0430\\u0448\\u0438 \\u0434\\u0435\\u0439\\u0441\\u0442\\u0432\\u0438\\u044f \\u0434\\u0432\\u0438\\u0436\\u0438\\u043c\\u044b \\u0441\\u0442\\u0440\\u0430\\u0441\\u0442\\u044c\\u044e, \\u0440\\u0435\\u0432\\u043d\\u043e\\u0441\\u0442\\u044c\\u044e \\u0438 \\u0436\\u0430\\u0436\\u0434\\u043e\\u0439 \\u0442\\u043e\\u0442\\u0430\\u043b\\u044c\\u043d\\u043e\\u0433\\u043e \\u043a\\u043e\\u043d\\u0442\\u0440\\u043e\\u043b\\u044f \\u043d\\u0430\\u0434 \\u043e\\u0431\\u044a\\u0435\\u043a\\u0442\\u043e\\u043c \\u0441\\u0432\\u043e\\u0435\\u0439 \\u043b\\u044e\\u0431\\u0432\\u0438. \\u0412\\u044b \\u0441\\u043e\\u0437\\u0434\\u0430\\u0435\\u0442\\u0435 \\u0445\\u0430\\u043e\\u0441 \\u0432\\u043e\\u043a\\u0440\\u0443\\u0433 \\u0441\\u0435\\u0431\\u044f, \\u043d\\u0435 \\u0441\\u0447\\u0438\\u0442\\u0430\\u044f\\u0441\\u044c \\u0441 \\u0447\\u0443\\u0432\\u0441\\u0442\\u0432\\u0430\\u043c\\u0438 \\u0438 \\u0436\\u0438\\u0437\\u043d\\u044f\\u043c\\u0438 \\u0434\\u0440\\u0443\\u0433\\u0438\\u0445. \\u041d\\u0435 \\u043e\\u0441\\u0442\\u0430\\u043d\\u0430\\u0432\\u043b\\u0438\\u0432\\u0430\\u0435\\u0442\\u0435\\u0441\\u044c \\u043d\\u0438 \\u043f\\u0435\\u0440\\u0435\\u0434 \\u0447\\u0435\\u043c.","content":"\\u041a\\u0430\\u0434\\u0440 \\u0438\\u0437 \\u0442\\u0435\\u043b\\u0435\\u0441\\u0435\\u0440\\u0438\\u0430\\u043b\\u0430 «\\u041a\\u043b\\u043e\\u043d», \\u0440\\u0435\\u0436. \\u0416\\u0430\\u0439\\u043c\\u0435 \\u041c\\u043e\\u043d\\u0436\\u0430\\u0440\\u0434\\u0438\\u043c, \\u0422\\u0435\\u0440\\u0435\\u0437\\u0430 \\u041b\\u0430\\u043c\\u043f\\u0440\\u0435\\u044f, \\u041c\\u0430\\u0440\\u043a\\u0443\\u0441 \\u0428\\u0435\\u0445\\u0442\\u043c\\u0430\\u043d, \\u041c\\u0430\\u0440\\u0441\\u0435\\u043b\\u043e \\u0422\\u0440\\u0430\\u0432\\u0435\\u0441\\u0441\\u043e, \\u041c\\u0430\\u0440\\u0438\\u043e \\u041c\\u0430\\u0440\\u0441\\u0438\\u043e \\u0411\\u0430\\u043d\\u0434\\u0430\\u0440\\u0440\\u0430, 2001 \\u0433.","type":1,"minScore":0,"maxScore":0,"statusId":1,"status":null,"params":{"shareImages":["42803f135bda7c9a91f1d6ac5c4c66b80328b440_599_1.png"]}},"3570":{"testResultId":3570,"title":"\\u0413\\u0443\\u0441\\u0442\\u0430\\u0432\\u043e \\u00ab\\u0413\\u0443\\u0441\\u00bb \\u0424\\u0440\\u0438\\u043d\\u0433 \\u0438\\u0437 \\u00ab\\u0412\\u043e \\u0432\\u0441\\u0435 \\u0442\\u044f\\u0436\\u043a\\u0438\\u0435\\u00bb","testId":599,"description":"\\u0412\\u044b \\u0445\\u043b\\u0430\\u0434\\u043d\\u043e\\u043a\\u0440\\u043e\\u0432\\u043d\\u044b\\u0439, \\u043f\\u0440\\u0430\\u0433\\u043c\\u0430\\u0442\\u0438\\u0447\\u043d\\u044b\\u0439, \\u0441\\u043a\\u043b\\u043e\\u043d\\u043d\\u044b\\u0439 \\u043a \\u043c\\u0430\\u043d\\u0438\\u043f\\u0443\\u043b\\u044f\\u0446\\u0438\\u044f\\u043c \\u0447\\u0435\\u043b\\u043e\\u0432\\u0435\\u043a. \\u0412\\u043b\\u0430\\u0441\\u0442\\u044c \\u0434\\u043b\\u044f \\u0432\\u0430\\u0441 \\u2014 \\u043d\\u0435 \\u044d\\u043c\\u043e\\u0446\\u0438\\u044f, \\u0430 \\u0440\\u0435\\u0437\\u0443\\u043b\\u044c\\u0442\\u0430\\u0442 \\u0442\\u043e\\u0447\\u043d\\u043e\\u0433\\u043e \\u0440\\u0430\\u0441\\u0447\\u0435\\u0442\\u0430 \\u0438 \\u043a\\u043e\\u043d\\u0442\\u0440\\u043e\\u043b\\u044f. \\u0412\\u044b \\u0432\\u044b\\u0441\\u0442\\u0440\\u0430\\u0438\\u0432\\u0430\\u0435\\u0442\\u0435 \\u043c\\u0438\\u0440 \\u0432\\u043e\\u043a\\u0440\\u0443\\u0433 \\u0441\\u0435\\u0431\\u044f \\u043d\\u0430 \\u0441\\u0432\\u043e\\u0438\\u0445 \\u0436\\u0435 \\u0443\\u0441\\u043b\\u043e\\u0432\\u0438\\u044f\\u0445, \\u0443\\u043d\\u0438\\u0447\\u0442\\u043e\\u0436\\u0430\\u044f \\u043a\\u043e\\u043d\\u043a\\u0443\\u0440\\u0435\\u043d\\u0442\\u043e\\u0432 \\u0431\\u0435\\u0437 \\u0442\\u0435\\u043d\\u0438 \\u0441\\u043e\\u043c\\u043d\\u0435\\u043d\\u0438\\u044f. ","content":"\\u041a\\u0430\\u0434\\u0440 \\u0438\\u0437 \\u0442\\u0435\\u043b\\u0435\\u0441\\u0435\\u0440\\u0438\\u0430\\u043b\\u0430 «\\u0412\\u043e \\u0432\\u0441\\u0435 \\u0442\\u044f\\u0436\\u043a\\u0438\\u0435», \\u0440\\u0435\\u0436. \\u0421\\u043a\\u043e\\u0442\\u0442 \\u0423\\u0438\\u043d\\u0430\\u043d\\u0442, \\u041c\\u0438\\u0448\\u0435\\u043b\\u044c \\u041c\\u0430\\u043a\\u041b\\u0430\\u0440\\u0435\\u043d, \\u0410\\u0434\\u0430\\u043c \\u0411\\u0435\\u0440\\u043d\\u0448\\u0442\\u0435\\u0439\\u043d, \\u0414\\u0436\\u043e\\u0440\\u0434\\u0436 \\u041c\\u0430\\u0441\\u0442\\u0440\\u0430\\u0441, 2008 \\u0433.","type":4,"minScore":0,"maxScore":0,"statusId":1,"status":null,"params":{"shareImages":["e444310bf2cfd7fe3663cd3e5ecf69ad02b9eb8d_599_4.png"]}},"3571":{"testResultId":3571,"title":"\\u0421\\u0435\\u0440\\u0441\\u0435\\u044f \\u041b\\u0430\\u043d\\u043d\\u0438\\u0441\\u0442\\u0435\\u0440 \\u0438\\u0437 \\u00ab\\u0418\\u0433\\u0440\\u044b \\u041f\\u0440\\u0435\\u0441\\u0442\\u043e\\u043b\\u043e\\u0432\\u00bb","testId":599,"description":"\\u0423 \\u0432\\u0430\\u0441 \\u043f\\u0440\\u0438\\u0441\\u0443\\u0442\\u0441\\u0442\\u0432\\u0443\\u0435\\u0442 \\u043f\\u0430\\u0440\\u0430\\u043d\\u043e\\u0438\\u0434\\u0430\\u043b\\u044c\\u043d\\u043e\\u0435 \\u0436\\u0435\\u043b\\u0430\\u043d\\u0438\\u0435 \\u0441\\u043e\\u0445\\u0440\\u0430\\u043d\\u0438\\u0442\\u044c \\u0432\\u043b\\u0430\\u0441\\u0442\\u044c \\u043b\\u044e\\u0431\\u043e\\u0439 \\u0446\\u0435\\u043d\\u043e\\u0439, \\u043e\\u043f\\u0440\\u0430\\u0432\\u0434\\u044b\\u0432\\u0430\\u0435\\u0442\\u0441\\u044f \\u0437\\u0430\\u0449\\u0438\\u0442\\u043e\\u0439 \\u0441\\u0435\\u043c\\u044c\\u0438. \\u0420\\u0435\\u0448\\u0435\\u043d\\u0438\\u044f \\u0447\\u0430\\u0441\\u0442\\u043e \\u044d\\u043c\\u043e\\u0446\\u0438\\u043e\\u043d\\u0430\\u043b\\u044c\\u043d\\u044b\\u0435, \\u043e\\u0441\\u043d\\u043e\\u0432\\u0430\\u043d\\u043d\\u044b\\u0435 \\u043d\\u0430 \\u0433\\u043e\\u0440\\u0434\\u043e\\u0441\\u0442\\u0438 \\u0438 \\u043c\\u0435\\u0441\\u0442\\u0438. \\u041f\\u043e\\u0440\\u044f\\u0434\\u043e\\u043a \\u0434\\u043b\\u044f \\u0432\\u0430\\u0441 \\u2014 \\u044d\\u0442\\u043e \\u0441\\u0438\\u0441\\u0442\\u0435\\u043c\\u0430, \\u0432 \\u043a\\u043e\\u0442\\u043e\\u0440\\u043e\\u0439 \\u0432\\u044b \\u043d\\u0430\\u0445\\u043e\\u0434\\u0438\\u0442\\u0435\\u0441\\u044c \\u043d\\u0430 \\u0432\\u0435\\u0440\\u0448\\u0438\\u043d\\u0435.","content":"\\u041a\\u0430\\u0434\\u0440 \\u0438\\u0437 \\u0442\\u0435\\u043b\\u0435\\u0441\\u0435\\u0440\\u0438\\u0430\\u043b\\u0430 «\\u0418\\u0433\\u0440\\u0430 \\u043f\\u0440\\u0435\\u0441\\u0442\\u043e\\u043b\\u043e\\u0432», \\u0440\\u0435\\u0436. \\u0414\\u044d\\u0432\\u0438\\u0434 \\u041d\\u0430\\u0442\\u0442\\u0435\\u0440, \\u0410\\u043b\\u0430\\u043d \\u0422\\u0435\\u0439\\u043b\\u043e\\u0440, \\u0410\\u043b\\u0435\\u043a\\u0441 \\u0413\\u0440\\u0435\\u0439\\u0432\\u0437, 2011 \\u0433.","type":3,"minScore":0,"maxScore":0,"statusId":1,"status":null,"params":{"shareImages":["da167a9b1e2dccfa39ca88636f17a2872f5ac776_599_3.png"]}},"3572":{"testResultId":3572,"title":"\\u0422\\u043e\\u043c\\u043c\\u0438 \\u0428\\u0435\\u043b\\u0431\\u0438 \\u0438\\u0437 \\u00ab\\u041e\\u0441\\u0442\\u0440\\u044b\\u0445 \\u043a\\u043e\\u0437\\u044b\\u0440\\u044c\\u043a\\u043e\\u0432\\u00bb","testId":599,"description":"\\u0412\\u044b \\u0445\\u043b\\u0430\\u0434\\u043d\\u043e\\u043a\\u0440\\u043e\\u0432\\u043d\\u044b\\u0439 \\u0441\\u0442\\u0440\\u0430\\u0442\\u0435\\u0433, \\u0438 \\u0432\\u0430\\u0448\\u0430 \\u043e\\u0441\\u043d\\u043e\\u0432\\u043d\\u0430\\u044f \\u0446\\u0435\\u043b\\u044c \\u2014 \\u043f\\u043e\\u0434\\u044a\\u0435\\u043c \\u0441\\u0432\\u043e\\u0435\\u0439 \\u0441\\u0435\\u043c\\u044c\\u0438 \\u0438 \\u043e\\u0431\\u0440\\u0435\\u0442\\u0435\\u043d\\u0438\\u0435 \\u0430\\u0431\\u0441\\u043e\\u043b\\u044e\\u0442\\u043d\\u043e\\u0439 \\u0432\\u043b\\u0430\\u0441\\u0442\\u0438. \\u0412\\u044b \\u0434\\u0435\\u0439\\u0441\\u0442\\u0432\\u0443\\u0435\\u0442\\u0435 \\u0440\\u0430\\u0441\\u0447\\u0435\\u0442\\u043b\\u0438\\u0432\\u043e, \\u043c\\u043e\\u0436\\u0435\\u0442\\u0435 \\u043d\\u0430\\u0432\\u0435\\u0441\\u0442\\u0438 \\u043f\\u043e\\u0440\\u044f\\u0434\\u043e\\u043a \\u0430\\u0431\\u0441\\u043e\\u043b\\u044e\\u0442\\u043d\\u043e \\u0432\\u0435\\u0437\\u0434\\u0435. \\u0412\\u0430\\u0448\\u0430 \\u043e\\u0441\\u043d\\u043e\\u0432\\u043d\\u0430\\u044f \\u043c\\u043e\\u0442\\u0438\\u0432\\u0430\\u0446\\u0438\\u044f \\u043f\\u043e \\u0436\\u0438\\u0437\\u043d\\u0438 \\u2014 \\u0441\\u0435\\u043c\\u044c\\u044f.","content":"\\u041a\\u0430\\u0434\\u0440 \\u0438\\u0437 \\u0441\\u0435\\u0440\\u0438\\u0430\\u043b\\u0430 «\\u041e\\u0441\\u0442\\u0440\\u044b\\u0435 \\u043a\\u043e\\u0437\\u044b\\u0440\\u044c\\u043a\\u0438», \\u0440\\u0435\\u0436. \\u041e\\u0442\\u0442\\u043e \\u0411\\u0430\\u0444\\u0435\\u0440\\u0441\\u0442 \\u0438 \\u0422\\u043e\\u043c \\u0425\\u0430\\u0440\\u043f\\u0435\\u0440, \\u041a\\u043e\\u043b\\u043c \\u041c\\u0430\\u043a\\u041a\\u0430\\u0440\\u0442\\u0438, \\u0422\\u0438\\u043c \\u041c\\u0438\\u043b\\u0430\\u043d\\u0442\\u0441 \\u0414\\u044d\\u0432\\u0438\\u0434 \\u041a\\u044d\\u0444\\u0444\\u0440\\u0438, \\u042d\\u043d\\u0442\\u043e\\u043d\\u0438 \\u0411\\u0438\\u0440\\u043d , 2013 \\u0433.","type":2,"minScore":0,"maxScore":0,"statusId":1,"status":null,"params":{"shareImages":["e5437fc864dc12bc62d3ae5df07e3c007af8b833_599_2.png"]}}}};\n var testShareLink = 'https://www.5-tv.ru/tests/results/5038475/';\n var imagePath = 'https://img5tv.cdnvideo.ru/shared/files/';\n var isShortStart = true;\n var currentItemId = '5038475';\n \n\n\n\n\n\n \n \n \n \n\n\n\n \n \n \n {{header}}\n {{description}}\n \n \n \u041d\u0410\u0427\u0410\u0422\u042c \u0422\u0415\u0421\u0422\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \u0412\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 {{current}} \u0438\u0437 {{total}}\n \n {{question}}\n \n \n \n \n {{this.answered ? '\u041f\u0420\u041e\u0414\u041e\u041b\u0416\u0418\u0422\u042c' : '\u041e\u0422\u0412\u0415\u0422\u0418\u0422\u042c'}}\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n {{answer}}\n {{text}}\n \n \n \n\n \n \n \n \u0411\u0430\u043b\u043b\u043e\u0432: {{score}} \u0438\u0437 {{total}}\n {{title}}\n {{description}}\n \n \n \n \u041f\u0420\u041e\u0419\u0422\u0418 \u0422\u0415\u0421\u0422 \u0415\u0429\u0401 \u0420\u0410\u0417\n \n \u041f\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u043e\u043c:\n \n \n \n \n \n \n