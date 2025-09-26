Офисный стул калечит позвоночник: как избавиться от болей в спине при сидячей работе

Фото, видео: 5-tv.ru

Мануальный терапевт показал одно простое, но эффективное упражнение.

Грыжу легче вылечить или лучше не дать ей образоваться? Травма позвоночника — гарантированная инвалидность? И можно ли перетерпеть боль в спине?

Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Как страдает позвоночник от падений

Блогер из Екатеринбурга проснулась знаменитой на больничной койке. Во всяком случае, так утверждает она сама. Погоня за Ники Минаж и ее челленджом на шпильках закончилась падением и компрессионным переломом позвоночника. Зато о начинающем блогере узнали миллионы читателей мировых таблоидов. Вот только стоило ли оно того?

Ежегодно около пятисот тысяч человек получают травму позвоночника разной степени тяжести.

«Травмы костных структур бывают с повреждением спинного мозга и нервных корешков и без. Почему такие травмы могут приводить к инвалидности? Потому что повреждается спинной мозг, и нарушаются функции органов», — объясняет травматолог-ортопед Ярослав Яровский.

Примерно каждый второй перелом позвоночника заканчивается инвалидным креслом, если же в результате травмы пострадал спинной мозг — пиши пропало.

Что болит у спортсменов

Но бывают и исключения. Анастасия Нифонтова — двукратный призер Кубка мира по ралли-рейдам на мотоциклах. Травмы для нее — явление привычное. Но повторный перелом позвоночника заставил задуматься о здоровье.

«Изначально это компрессионный перелом позвоночника. Только в первом случае, слава богу, все было в одном месте. Второй раз он практически не сжался, он просто треснул», — делится она.

Но у настоящего спортсмена в венах точно течет необычная кровь.

«У меня вообще вопрос не стоял, что из спорта я ухожу, потому что, слава богу, руки и ноги — все было на месте. Относилась я к этому как к обычному перелому, который нужно чуть внимательнее восстановить», — поясняет спортсменка.

Два перелома позвоночника все же заставили Анастасию сменить мотоцикл на багги. И история ее побед продолжилась. Но она — профессиональный спортсмен с огромной силой воли. Для большинства же компрессионный перелом позвоночника едва ли не смертный приговор.

На что влияет межпозвоночная грыжа

Еще одной распространенной причиной болей в спине является межпозвоночная грыжа. Страдает в этом случае межпозвонковый диск.

«Состоит он из двух веществ. Это фиброзное кольцо и пульпозное ядро. При нарушении целостности фиброзного кольца пульпозное ядро начинает смещаться по отношению тела позвонка, то есть образуют грыжевое выпячивание», — рассказывает Яровский.

В некоторых случаях проблему решит только операция, но есть еще физиотерапия, магнитотерапия, лазеротерапия.

«Самый эффективный лазер — роботизированный. Это холодный лазер без тепла, потому что мы знаем, что, когда уже идут последствия травмы, то греть нельзя», — разъясняет физиотерапевт, кандидат медицинских наук Александр Лашин.

Как страдает позвоночник от сидячей работы

Но травмы позвоночника бывают не только при падениях или в случае каких-то чрезвычайных происшествий. Хроническое травмирование, которое незаметно зарабатывается каждый день, разрушает позвоночник не менее эффективно.

«Когда человек сидит, мышцы находятся в напряжении, особенно задняя группа мышц. И фактически кровоток внутри позвоночника нарушен, диски не получают питания, суставы, которые находятся в позвоночнике, тоже неактивны, возникает хроническое повреждение тканей, хрящей, сосудов, межпозвоночных дисков», — сообщает невролог, мануальный терапевт Сергей Длин.

А от такого рода «травм» самое рабочее лекарство — профилактика. Сергей Длин специально для «Страны советов» показал одно простое, но эффективное упражнение. Если делать его ежедневно, можно укрепить свой мышечный корсет и забыть о болезненных ощущениях в области спины.

«Встаем, ноги широко, носки немного в стороны, и присаживаемся насколько можем глубоко, спину держим ровно и руки ставим над головой. При этом ладошками давим друг на друга, вводим все мышцы в статическое напряжение. Стоим около минуты. Это упражнение вводит глубокие мышцы-стабилизаторы в напряжение, после того как я расслабился, мышцы рефлекторно выходят в фазу расслабления», — подсказывает эксперт.

А чтобы боль не застала врасплох, стоит держать в своей аптечке обезболивающее.