Капучино с привкусом плесени и тараканов: чем опасно кофе из автомата

Фото, видео: © Getty Images/menonsstocks

За три недели в кофемашине могут поселиться такие опасные бактерии, что кофе-брейк может закончиться в больнице.

Можно ли разбогатеть на американо и капучино? О чем молчат продавцы вендинговых машин? И почему после кофе из аппарата легко оказаться в больничной палате? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Где скапливается грязь в кофе-аппаратах

Автора этих кадров взбодрил совсем не капучино. В одном из супермаркетов москвичка обнаружила под кофейным аппаратом полчища мертвых тараканов.

А все из-за остатков молочного и кофейного жиров, которые скапливаются на трубках. Если владелец предпочитает экономить на обслуживании, то помимо насекомых внутри кофемашины начнут появляться и другие формы жизни.

«Если ее неделю не почистить, там уже начинает образовываться плесень», — говорит руководитель сервисной службы Дмитрий Шумаев.

Внутри любого кофейного аппарата есть несколько ключевых узлов. В так называемых бункерах хранятся кофе, сахар, сухое молоко или сливки. В смесителе все эти ингредиенты смешиваются с горячей водой, и раздаточный механизм выдает стакан горячего напитка покупателю.

Чем выше проходимость, тем чаще кофемашину нужно чистить. А вот воду нужно менять вне зависимости от количества покупателей.

«Если продажи плохие, то она может зависнуть на две-три недели, и вода зацветает. Привкус у нее становится плохой. Кофе невкусный, как минимум», — объясняет эксперт.

Кофе из автомата: пить или не пить

Кофейный сомелье Полина Владимирова разбирает кофе из автомата. Она пробует американо.

«Первый глоток, был легкий дым, но при этом был очень приятный крем, привычный для эспрессо. Хотя это американо. Есть горчинка. Немного водянистый. Для человека, который просто хочет кофе, мне кажется, очень хороший вариант», — рассказывает она.

Переходят к капучино.

«Я бы не назвала прям капучино, наверное, в том виде, в котором мы привыкли. Сливочности не хватает, текстуры. Но кофе с молоком… Почему нет? Если я хочу кофе с молоком, вот хороший вариант», — отмечает кофейный эксперт.

Стоит ли пить кофе из автомата

«Если бы я оказалась в месте, где больше ничего нет, кроме автомата, я взяла бы кофе. Я бы стала его пить. В таком виде вполне себе хороший продукт. Если бы у меня был выбор, я, наверное, пошла бы в кофейню, потому что мне хотелось бы более изысканных ароматов, смотря что я хочу сейчас. Удовольствие или просто проснуться», — делится Владимирова.

Кто зарабатывает на кофейных автоматах

Самая дешевая вендинговая машина стоит около 200 тысяч рублей. Такая больше подойдет для офиса. Модель посерьезнее в два раза дороже. При этом продавцы уверяют: деньги потекут сразу.

А вот о том, что кофемашины придется чистить и заправлять чуть ли не каждый день, недобросовестные продавцы предпочитают не рассказывать.

За три недели в воде и на трубках могут поселиться такие опасные бактерии, что кофе-брейк может закончиться в больнице, предупреждают врачи.

«Это энтерококки, псевдомонады палочковые, самое известное — это синегнойная палочка, то есть заражение крови. Потом могут страдать почки, легкие», — разъясняет гастроэнтеролог Елена Левстек.

Более того, человек, обслуживающий вендинговые аппараты, должен быть здоров. Заниматься обслуживанием кофейного аппарата может не любой.

«Всем лицам, которые каким-либо образом соприкасаются с вендинговыми аппаратами, им в обязательном порядке нужна медицинская книжка», — сообщает юрист Александр Строкин.

Как опознать опасный кофе-аппарат по внешнему виду

Если кофейный аппарат сделан из некачественных материалов или пластик внутренних узлов износился, пить американо или эспрессо из него тоже не стоит.

«То есть они из стенок самой машины, из воды, из кофе могут появляться эти токсины всевозможные, низкомолекулярные, высокомолекулярные», — объясняет токсиколог Михаил Кутушов.

Но даже если владелец кофейного аппарата каждый день начищает его до блеска, это не гарантирует, что он не попадет в поле зрения Роспотребнадзора.

«Есть места, допустим, где есть тараканы, и стоит там кофе-автомат. Что ни делай, туда все равно тараканы заползают, потому что там есть сладкие ингредиенты», — отмечает Шумаев.

Самые опасные — уличные автоматы, говорят специалисты. И рекомендуют обращать внимание на вкус — если напиток странный или кислый, лучше не рисковать, несмотря на потраченные деньги.

И не стоит злоупотреблять кофе, даже если автомат хорошо обслуживается и наливает вкусный капуччино. Врачи советуют пить не больше одной-двух кружек в день, и это при условии отсутствия проблем с сосудами.