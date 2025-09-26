Не сдать в ад для собак: как выбрать хорошую зоогостиницу для питомца

Фото, видео: 5-tv.ru

Домашних любимцев всегда можно поселить в специализированных местах на время своего отпуска или отъезда. Но попадаются и такие места, где о них совсем не заботятся.

Почему элитная передержка превращается в ад для собаки? Кто напал на съемочную группу, пытаясь помешать узнать правду? И можно ли наказать живодеров, которые издеваются над вашим любимцем?

Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Как зоогостиницы обманывают клиентов

В подмосковном Чехове задержали хозяйку зоогостиницы DogTown Карину Гитиномагомедову из-за заявлений в полицию, которые написали десятки ее клиентов. На раскрученные в соцсетях аккаунты элитной передержки клюнули даже звезды.

«Наши две собаки были на этой передержке, и там объективно испортили собак. Огромное количество людей в ужасе!» — восклицает в видео музыкант, блогер Эльдар Джарахов.

Следствие установило, что одна из работниц била животных и надевала на них электрошоковые ошейники. Крошечные клетки, в которых, похоже, редко кто убирается, и напуганные животные — этого владельцы своим клиентам точно не показывали.

Оказалось, что среди работников не было ни одного кинолога, хотя изначально собственники отдавали собак на профессиональное воспитание. За услуги женщины брали в среднем пять тысяч рублей в сутки.

«Наша задача — закрыть этих женщин по 245-й (статье — Прим. ред.), по жестокому обращению с животными», — говорит он.

Сотрудники гостиницы регулярно отправляли любящим хозяевам отчетные видео и фото их счастливых питомцев. Вот только сделаны все они были в день прибытия животного, уверены зоозащитники.

«Разделяют эти видео и присылают в разные дни. То же самое с фотографиями. Сфоткали в разных ракурсах и в разные дни это отправляют», — объясняет героиня Елизавета Полякова.

Елизавета Полякова с владелицей «DogTown» сталкивается не впервые. Когда-то Карина Гитиномагомедова работала в другой зоогостинице в Балашихе. Она позиционировала себя как вип-передержка, а среди клиентов было много звезд шоу-бизнеса.

«За шесть собак мы заплатили полмиллиона рублей, не считая корма и амуниции», — вспоминает девушка.

Тогда Елизавете лишь чудом удалось спасти своих собак. Многие владельцы лишились питомцев.

«Большинство собак были заражены инфекцией. Парвовирусным энтеритом, летальность 90%, особенно у молодых собак», — поясняет она.

«По поступившим заявлениям полицейскими собран процессуальный материал, который направлен в надзорное ведомство», — сообщает сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Георгий Дубовицкий.

Работает ли зоогостиница теперь?

Пострадавшие уверяют, что зоогостиница до сих пор принимает животных на передержку. «Страна советов» решили это проверить.

Администратор по телефону действительно предложила привезти к ним питомца уже через несколько часов.

Та самая передержка в Подмосковье, на которую было так много жалоб, находится на территории зверосовхоза. Машину съемочной группы программы пропустили за шлагбаум без проблем. Но уже возле ворот зоогостиницы перед корреспондентом появился охранник.

После этого звонка дорогу группе внезапно перекрыла машина. Из нее выскочил человек, который представился директором зверосовхоза.

Тратить время на разговоры он не стал и нанес удар по камере «Страны советов». Дальше пришлось беседовать с сотрудниками полиции. Они приняли у заявление.

Был направлен запрос в МВД и получен ответ, что по заявлению проводится проверка.

Тем временем сотрудникам программы удалось выяснить, что на территории зверосовхоза разводят соболей и куниц. По закону такое соседство категорически запрещено.

«С точки зрения законодательства Российской Федерации мы не можем открывать именно зоогостиницы в местах, где предусмотрено забивание животных, у нас есть и отдельное законодательство по ответственном обращении с животными. И там сказано, что должно быть принцип гуманности и разумности. И, соответственно, животное оно живое, оно чувствует. И нельзя его помещать рядом с диким животным», — разъясняет юрист Кристина Вострякова.

Как не стать жертвой черных передержек для домашних животных

Нельзя выбирать зоогостиницу по красивым фотографиям в соцсетях. Только личный визит.

«Я должен посмотреть условия содержания, поговорить с персоналом, узнать, присутствует ли ветеринарный врач в этой организации», — перечисляет директор школы профессиональной дрессировки, кинолог Константин Карапетьянц.

Сотрудники должны провести полную экскурсию и показать абсолютно все помещения.

«Открытость организации, мне кажется, это основной фактор доверия. Если вам отказали в консультации или сказали, что она за деньги, то надо разворачиваться и уходить», — предостерегает эксперт.

Также в зоогостиницах и передержках должны быть разделены зоны для приема, карантина, проживания, выгула и хранения кормов. Номера — отдельные, с вентиляцией, освещением и соблюдением минимальной площади.

Если питомца вернули больным со следами истязаний — необходимо сразу же везти его к ветеринару и зафиксировать все повреждения и симптомы. С заключением врача можно отправиться в полицию, прокуратуру или подать на зоогостиницу в суд.