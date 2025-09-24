Умер в 27, так и не узнав о сыне: как живет тайный ребенок Михайловского из «Вам и не снилось»

Фото: Кадр из х/ф «Вам и не снилось... ». реж.:Илья Фрэз, 1980 г.

Внебрачный сын актера узнал правду о своем происхождении лишь подростком.

Никите Михайловскому, кумиру миллионов по роли Ромы Лавочкина в фильме «Вам и не снилось», в этом году могло бы исполниться 61 год.

Но его жизнь оказалась короткой, ведь весной 1991 года, в 27 лет, актер скончался от лейкемии в лондонской клинике. Он ушел из жизни слишком рано, оставив после себя не только яркие роли, но и двоих детей — Софью и Сергея. Грустный только, что о рождении сына Никита так и не узнал.

Правду о своем отце Сергей Туляков узнал в 16 лет. Его мать, Алина Алонсо, долгие годы скрывала эту тайну. Возможно, она просто хотела уберечь от потрясений семью Михайловского.

Как осознание такой новости повлияло на молодого человека, которого его знаменитый отец никогда не видел, в материале 5-tv.ru.

Слава и смерть

Кадр из к/ф «Дети как дети», реж. Аян Шахмалиева, 1978 г.

Если говорить о корнях этой истории, то детство самого Никиты тоже было непростым. Его родители, Алиса (манекенщица) и Александр Михайловские, расстались, когда мальчику было два года.

Однако вскоре мать вышла замуж за ленинградского режиссера Виктора Сергеева, который смог стать для Никиты настоящим отцом. Интересно, что, несмотря на ранний развод родителей, его собственное детство оказалось наполненным теплом и заботой.

Творческий путь Никиты начался стремительно. Уже к 16 годам за его плечами было пять ролей в кино. Настоящая оглушительная слава настигла его после выхода в 1980-м трогательной картины Ильи Фреза «Вам и не снилось».

Правда, триумф оказался горьким. Путь к успеху был омрачен тяжелейшими утратами. Прямо перед премьерой фильма Никита потерял своего отчима, а вскоре не стало и матери. Она с детства жила с серьезным пороком сердца, и врачи категорически запрещали ей иметь детей.

Но Алиса сознательно пошла на риск. Этот выбор был настоящим подвигом материнской любви, который, к сожалению, предопределил ее ранний уход.

Алевтина Михайловская была невероятно красива, но при этом тяжело больна. Ей требовалась операция на сердце, возможно, из-за нервного расстройства она отказалась от лечения.

Эти последовательные удары судьбы легли тяжелым грузом на плечи молодого парнишки как раз накануне его главного выхода на «аллею славы». Звездный час Никиты Михайловского, выход фильма «Вам и не снилось», был омрачен самым горьким личным горем.

Сложно представить, каково это — выходить к зрителям, переживая утрату самых близких людей.

Жизнь — тусовка

Кадр из к/ф «Караул», реж. Александр Рогожкин, 1989 г.

Остаться совершенно одиноким в таком молодом возрасте — испытание не из легких. Спасательным кругом для него были работа и поддержка друзей, которые в те дни не оставили его.

Никита нашел свой способ в борьбе с горем. Он не замкнулся, а, наоборот, распахнул двери своей квартиры, некогда интеллигентного семейного гнезда Михайловских. Она очень быстро превратилась в неформальный культурный центр Петербурга.

Друзья с ироничной теплотой прозвали его «великим питерским сиротой». Дома у Никиты постоянно кто-то гостил, творил или просто находил поддержку. Похоже, что, спасая других от одиночества, он пытался справиться и со своим.

«У него всегда было полно народу», — вспоминал режиссер Борис Юхананов, который какое-то время тоже жил у Михайловского.

Эта шумная творческая тусовка превратилась для Никиты в настоящую семью. Даже когда в его жизни появились свои семейные ценности — он женился на Анастасии Сорочан, и у них родилась дочь Софья, — дверь его квартиры по-прежнему оставалась открытой для друзей.

«Квартира Никиты никогда не знала покоя. В просторной гостиной, огромной спальне и даже в ванной постоянно ютились его друзья», — делились гости.

Особой любовью хозяина пользовались рок-музыканты. Они засыпали где придется, а проснувшись, тут же брались за гитары, превращая жилое пространство в круглосуточную репетиционную базу.

На кухне безраздельно владели девушки, которые пытались накормить разношерстную компанию чем придется. Еда была очень импровизированной.

Для Михайловского вся эта суета была не просто развлечением, а своего рода терапией.

Брак и измены

Кадр из к/ф «Зонтик для новобрачных», реж. Родион Нахапетов, 1986 г.

Идиллия в браке с Настей, увы, оказалась недолгой — их союз распался всего через три года. Причиной стали многочисленные измены Никиты. Фурор после выхода фильма «Вам и не снилось» сделал его объектом обожания для множества поклонниц.

Одной из них была Алина Алонсо. Яркая и увлеченная, с первой же встречи произвела на Никиту сильное впечатление.

Однажды вечером, когда шумная компания в его квартире разошлась, они остались вдвоем и просидели до утра, увлеченно разговаривая о чем-то своем. Эта ночь положила начало короткому, но очень яркому роману.

Никита часто навещал Алину. Они ходили на полузакрытые спектакли и концерты, после которых могли часами спорить об искусстве. Казалось, между ними возникла настоящая интеллектуальная и душевная близость.

Весь их бурный роман уложился всего в шесть дней. Возможно, сама судьба распорядилась так, чтобы их история была короткой.

Спустя полтора года после рождения дочери Софьи на свет появился мальчик Сергей от самой Алонсо. Актер так и не узнал о существовании этого ребенка.

«В рождественский сочельник мы с друзьями пошли в храм, а Никита остался дома, пообещав скоро присоединиться», — рассказывала Алина.

Вернувшись, она заметила у подъезда чужую машину, а на лестнице столкнулась с самим Михайловским, который куда-то спешил. Он лишь мельком поцеловал ее в щеку, бросив на ходу: «Я уезжаю».

Хотя позже актер еще несколько раз заходил к Алине, прежней близости между ними уже не было. Их общение свелось к дружескому.

Вскоре девушка узнала, что ждет ребенка. Она приняла непростое, но осознанное решение — стать матерью-одиночкой и не сообщать Никите о беременности.

По всей видимости, она не хотела ничего требовать от человека, который сам казался ей ветреным и несвободным.

Рак и последние дни жизни

Кадр из к/ф «Акселератка», реж. Алексей Коренев, 1987 г.

После развода с первой женой жизнь Никиты Михайловского вошла в новый виток. Его супругой стала художник-декоратор Екатерина. Этот союз пробудил в актере давнюю страсть — интерес к живописи.

С детства обладая художественным талантом, к концу 1980-х он серьезно занимался данным ремеслом, перенося на холст свои переживания и образы.

В 1990 году супруги организовали совместную выставку в Лондоне. Все вырученные от нее средства они направили в фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями.

Жестокий поворот судьбы не заставил себя ждать. Всего через несколько месяцев у самого Никиты обнаружили лейкемию. Болезнь сразила его стремительно.

«Совсем не могу ходить, сердце колотится так, что готово выпрыгнуть из груди… Никто ничего не объясняет — молчат как партизаны», — жаловался он другу в письме.

На лечение в британской клинике потребовались огромные средства, которые собирали «всем миром». Наступила временная ремиссия, подарившая родным и ему самому лучик надежды.

Врачи начали готовить самую сложную часть лечения — операцию по пересадке костного мозга.

А в начале апреля 1991-го Никита отметил свой 27-й день рождения. Казалось, самое страшное позади и впереди долгая жизнь. Всего через 13 дней его сердце остановилось. Операцию сделать так и не успели.

Его похоронили на тихом Комаровском кладбище под Петербургом, последнем пристанище многих деятелей культуры.

Так трагически оборвалась жизнь талантливого актера и художника, не успевшего реализовать и малой доли своего потенциала.

Как сейчас живет сын Михайловского

Кадр из к/ф «Выйти замуж за капитана», реж. Виталий Мельников, 1985 г.

Алина открыла сыну правду об его отце, только когда Сергею исполнилось 16. Подросток воспринял известие спокойно.

У него был шанс взять громкую фамилию, а он предпочел оставить свою — Туляков.

Также он нашел в себе мудрость не отрекаться от прошлого. Установил связь с дедом Александром Михайловским и наладил отношения со своей сводной сестрой Софьей.

Сергей сумел построить свою жизнь, не находясь в тени знаменитого имени. Получив архитектурное образование, он нашел себя в сфере дизайна, где создает проекты, приносящие людям радость.

Сергей с уважением относится к своим корням, но прекрасно понимает, что его настоящее — это результат его собственных усилий и таланта. Он с гордостью носит фамилию Туляков.

Молодого человека никто не спешит называть алчным или избалованным. Видимо, в свое время мать Сергея сделала правильно, отдалив сына от всей этой богемной тусовки. Потому что был большой шанс унаследовать от отца страсть к развлечениям и похоти.

У Алины явно получилось воспитать сына скромным образом, но то, что он выдаст по истечению нескольких лет, — пока загадка.