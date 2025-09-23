Царица скандалов: новый конфликт Волочковой может дойти до суда

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов

У Анастасии Волочковой произошел конфликт с популярным блогером. Как звезда интернета объясняет произошедшее, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Блогер Мятная Лилу заявила, что собирается подать в суд на Анастасию Волочкову. Из-за чего у девушки произошел конфликт с балериной? И как танцовщица едва не довела ее до нервного срыва? Почему звезда интернета считает, что заслуженной артистке РФ нужна помощь? И как на обвинения Лилу отреагировала сама Анастасия? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я ее в принципе изначально решила позвать, потому что очень много всяких слухов в интернете про ее зависимости. Мне было интересно пообщаться с Анастасией, чтобы вообще узнать, правда это, неправда», — отмечает блогер.

Когда Мария Урюпина, известная под псевдонимом Мятная Лилу, решила взять интервью у Анастасии Волочковой, она не могла и предположить, каким скандалом это обернется.

Причем, по словам девушки, перед съемкой все было хорошо. Балерина вела себя очень мило, но как только включилась камера, ее будто подменили.

«Ее было не остановить. Там многие писали о том, что ты себя так сдерживала. А я не то что сдерживала, я сидела в откровенном шоке», — признается Мятная Лилу.

«Я так понимаю, у нее в шоу это, наверное, провокация, да, и она просто, задавая какие-то вопросы, естественно, провокационные, как-то Анастасию на какие-то эмоции вывела», — предполагает певица Дэя.

Лилу говорит, что на протяжении всей съемки танцовщица словно пыталась надавить на самые больные точки своей собеседницы, которая уже несколько лет борется с зависимостями.

«Есть вещи, о которых не говорят, в каком бы состоянии ты ни была. Я зависимый человек. Зависимость — это в принципе очень страшная болезнь, био-психо-социо-духовная. И Анастасия на эту тему очень сильно, так скажем, подсела», — рассказывает блогер.

«Может ли хайп быть инструментом? Не может. Во времена моего становления не было ни хайпа, ни соцсетей, ни хейта. Понимаете, мне бы это не помогло. Мне помогло трудолюбие, упорство», — заявляет Анастасия Волочкова.

Лилу тогда решила, что во время интервью балерина просто играла на камеру и на самом деле не хотела ее обидеть. Но дальнейшие события изменили мнение блогера.

«Я тогда сменила образ, у меня был такой типа белый парик. И меня менеджер попросил, чтобы я всем своим знакомым, с кем общаюсь из шоу-бизнеса, написала, чтобы они скинули кружок со своей реакцией», — уточняет Мятная Лилу.

Девушка решила узнать мнение и Волочковой. Отправила ей свое фото и стала ждать реакции. А когда получила ответ, пришла в ужас.

«Посыл был в том, что я неудачница, что я занимаюсь какой-то фигней. Слово было другое, вы понимаете. У меня еще был тогда период, я пыталась всех „выздоравливать“ (вылечить. — Прим. ред.). Все алкоголики через это проходят. Этот период, когда ты приходишь в выздоровление и тебе хочется „выздороветь“ весь мир, помочь всем», — объясняет блогер.

Но даже тогда Лилу не стала выносить историю в публичное поле. А недавно это сделала сама Волочкова. Она нелестно высказалась о внешности девушки. Назвала ее «чудищем и глупой куклой». Блогер решила, что больше не хочет молчать.

«Я не знаю, почему она зацепилась за мой внешний вид. Тут два варианта: либо самоутверждается, либо завидует. Если самоутверждается, я очень рада, что могу быть полезной такому человеку. Если завидует, тоже понять можно, в принципе», — говорит звезда интернета.

«Вы знаете, мне есть чем крыть. Я уже вошла в историю России как великая русская балерина. И на сегодняшний день самая узнаваемая в России. Многие не могут простить успеха, красоты, свободы, независимости. И того, что я в свои 49 лет показываю такого уровня шоу. Ребята, ну я отвечаю всегда на любые выпады в мой адрес и буду отвечать только творчеством. За это меня люди и любят», — уверена танцовщица.

Сама Анастасия Волочкова не понимает, чем оскорбила девушку. Говорит, когда соглашалась на то самое интервью, хотела, наоборот, помочь ей. Но теперь не желает даже слышать имя блогера.

«Пусть они идут все, куда хотят, вот именно ***** (предположительно матерное слово произнесла одними губами. — Прим. ред.)», — заявляет артистка.

По словам Лилу, даже если намерения Волочковой были более благородными, чем ей показалось, она не собирается оставлять ситуацию без ответа и готовит иск в суд. Причем вопрос компенсации для нее вторичен. Самое главное — отстоять свое честное имя.