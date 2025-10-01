Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2025

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На мошенников можно будет пожаловаться через приложение банка, а пенсию получится перевести в цифровой рубль. Какие еще перемены ждут россиян?

С 1 октября 2025 года в России вступает в силу ряд важных законов и поправок. Они затронут зарплаты, пенсии, соцвыплаты и бизнес, а также повседневные покупки.

Повысят пенсии

С 1 октября на территории России на 7,6% проиндексируют пенсии для военных и бывших сотрудников силовых структур (МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и так далее).

В этом году для гражданских пенсионеров основные индексации уже прошли. Страховые выплаты увеличили в январе, а социальные — в апреле, уточнил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы Алексей Говырин.

При этом он отметил, что в октябре появятся новые выплаты для тех, кому исполнилось 80 лет. Для них фиксированная часть пенсии удвоится, а также будет добавлена надбавка на уход.

Пенсии пересчитают автоматически, поэтому необходимости подавать заявление нет.

Увеличатся зарплаты у бюджетников

В России с 1 октября зарплата сотрудников МЧС, ФСИН, МВД, Росгвардии, а также военнослужащих будет повышена на 7,6%.

Индексация оклада коснется и сотрудников федеральной противопожарной службы, таможни, судебных приставов и руководства органов федеральной фельдъегерской связи.

Появятся QR-код для пенсионеров

С 1 октября 2025 года пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом, подтверждающим их льготный статус. В документе будут указаны те же данные, что и в пластиковой карте.

Со временем в удостоверение добавят расширенную информацию о владельце, включая медицинские истории. Пенсионеры смогут скачать QR-код, распечатать его и предъявлять при необходимости.

Появится доступ к цифровому рублю

С 1 октября у россиян появится возможность получать пенсии и пособия в цифровых рублях.

Первые выплаты коснутся детских пособий, пенсий, маткапитала, пособий по безработице и инвалидности. Это пилотный проект по внедрению цифрового рубля в систему социальных выплат, поэтому услуга исключительно добровольная.

Следует отметить, что это не новая валюта, а третья форма обычного рубля, наравне с наличной и безналичной. Каждый цифровой рубль эквивалентен физическому аналогу.

Хранятся такие деньги в электронных кошельках на платформе Центробанка, доступ к ним будет организован через обычные банковские приложения.

Данные будут защищены лучше

С 1 октября в России начнет действовать ГОСТ по защите данных.

Он устанавливает порядок получения доступа к защищенной информации. Аутентификация может быть простой, усиленной или строгой. Технически сложнее как раз строгая, так как она использует многофакторную систему проверки и криптографическую защиту.

Также вводится система уровней доверия. Лицам с низким уровнем доверия достаточно одноразового пароля. Средний и высокий уровни уже предполагают усложнение получения доступа к данным, вплоть до использования специальных физических устройств.

При этом большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.

Заявление о мошенничестве можно будет подать с телефона

С 1 октября по требованию Центробанка мобильные приложения русских банков обяжут ввести функцию подачи заявлений о мошеннических переводах.

Это позволит упростить процедуру фиксации подобных преступлений, а также ускорит получение электронных справок для обращения в правоохранительные органы. А также устранит необходимость личного визита в отделение банка или долгого разбирательства через колл-центр.

Отдельно регламентирован порядок работы с обращениями по переводам через токенизированные (цифровые) карты.

Изменятся правила ипотечного кредитования в ИЖС

Центробанк с 1 октября вводит макропруденциальные лимиты (МПЛ) для ипотечного кредитования в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС).

Регулятор объяснил свое решение тем, что значительная часть кредитов в этих сегментах выдается заемщикам с высокой предельной долговой нагрузкой (ПДН), которые более склонны допускать просрочки.

Для снижения риска при выдаче кредитов рискованным заемщикам регулятор ввел количественные ограничения. Они ниже средних значений, которые были во втором квартале 2025 года.

В будущем ЦБ планирует ужесточить эти требования. Они будут соответствовать уровню классической ипотеки на первичном рынке и потребительским кредитам без залога.

Увеличение страховки по вкладам

С 30 октября лимит страхового возмещения по долгосрочным безотзывным вкладам, которые подтверждаются сберегательными сертификатами и действуют более трех лет, увеличится до 2,8 миллиона рублей.

Эта сумма будет рассчитываться отдельно от возмещения по другим вкладам, застрахованным до 1,4 миллиона рублей.

Расширят список подлежащих маркировке товаров

С 1 октября в России «Честным знаком» будут помечать больше категорий товаров.

В них войдут спортивное питание, уходовую, декоративную и гигиеническую косметику, а также цемент, гипс и другие строительные смеси.

Система «Честный знак» направлена на защиту покупателей от поддельной продукции и повышение прозрачности рынка.

Введут льготы для самозанятых и предпринимателей

С 1 октября самозанятые и предприниматели смогут брать отсрочку по кредитам. Каникулы можно будет оформлять раз в пять лет на шесть месяцев по каждому кредиту, если у предпринимателя их несколько.

Предельные суммы отсрочки:

До 10 миллионов рублей — для самозанятых;

До 60 миллионов рублей — микропредприятиям;

До 400 миллионов рублей — малым компаниям;

До 1 миллиарда рублей — средним компаниям.

При этом правительство может в дальнейшем пересмотреть эти лимиты.