Поймать удачу за хвост: как встретить Новый год и чего ждать от Огненной Лошади

Фото: 5-tv.ru

В новогоднюю ночь важно задобрить покровителя года, чтобы успех сопутствовал вам весь год. Что нужно накрыть стол? Как украсить дом? И какой выбрать наряд?

Согласно китайскому календарю, символом наступающего 2026 года станет Огненная Красная Лошадь. Этот зодиакальный знак славится стремительной энергией, решимостью и тягой к свободе.

Год, управляемый Лошадью, предвещает насыщенность событиями, высокий эмоциональный фон и множество плодотворных начинаний. Что известно о характере символа года, какое влияние он окажет на знаки зодиака и как правильно встретить 2026-й — читайте в материале 5-tv.ru.

Как в китайском календаре определяется символ года

Фото: 5-tv.ru

Система китайского календаря опирается на совмещение солнечных и лунных циклов, формируя два пересекающихся периода: один из них — десятилетний, где каждый год ассоциирован с определенной стихией (вода, дерево, огонь, металл, земля) и энергией (инь или ян).

Другой — 12-летний, где каждому году приписано животное-покровитель.

Таким образом, 2026 год относится к году Лошади, а его стихия — Огонь. Подобное сочетание элементов и знаков появляется один раз в 60 лет. Прошлые годы Огненной Лошади были в 1906 и 1966.

В отличие от привычного европейцам календаря, китайский новый год не начинается 1 января — он привязан к лунному циклу. Так, в 2026 году год Лошади стартует 17 февраля и завершится 5 февраля 2027 года.

Для китайцев зодиакальный знак года рождения играет важную роль — по нему определяют черты характера и судьбу человека. Часто жители Китая при знакомстве интересуются не возрастом, а знаком зодиака собеседника.

Покровитель 2026 год — что из себя представляет Красная Огненная Лошадь

Характеристика 2026 года Красной Огненной Лошади. Фото: 5-tv.ru

Лошадь в китайской астрологии — символ движения, свободы и внутреннего огня. Она олицетворяет перемены, стремление к развитию и высокую эмоциональность.

Год, проходящий под покровительством Лошади, как правило, приносит множество благоприятных перемен. Это животное по своей природе стремительно и активно, оно не терпит рутины и застоя. Лошадь всегда стремится к движению, новизне и ярким впечатлениям.

Дополнительную энергию году придает стихия Огня. С одной стороны, она символизирует тепло, страсть и энтузиазм, с другой — может быть опасной, если ею не управлять. Это означает, что в 2026 году важно сохранять бдительность и быть осторожным, особенно при принятии импульсивных решений.

Лошадь не терпит фальши, интриг и закулисных игр. Этот знак предпочитает честность и открытость. Чтобы добиться успеха в ее год, стоит придерживаться тех же принципов — действовать честно, прямо и с уважением к окружающим. Тогда и удача будет на вашей стороне.

Прогноз на 2026 год по китайскому гороскопу

Прогноз для знаков зодиака на 2026 год Красной Огненной Лошади. Фото: 5-tv.ru

2026 год, проходящий под управлением Красной Огненной Лошади, станет временем активных преобразований. Это благоприятный период для смены работы, запуска новых начинаний, путешествий и смены места жительства. Энергичная Лошадь не выносит рутины, поощряя тех, кто стремится к личному и профессиональному росту.

Инициативность и решительность

В наступающем году будет важно быстро реагировать на новые возможности и не бояться брать на себя ответственность. Умение принимать мгновенные, но взвешенные решения поможет максимально использовать все перспективы, которые принесет этот динамичный период.

Эмоциональность и привлекательность

Стихия огня в 2026 году будет особенно активна, усиливая страсть, вдохновение и внутреннюю энергию. Это отличное время для того, чтобы зажечь в себе интерес к новым проектам, отношениям или творческим начинаниям. Люди будут чаще проявлять харизму, эмоциональную открытость и тягу к самовыражению.

Опасность нестабильности

Однако, как и у любой сильной энергии, у года Лошади есть и обратная сторона. Возможны резкие повороты судьбы — неожиданные конфликты, увольнения, финансовые сложности. Эти трудности, хоть и неприятны, часто становятся трамплином для внутреннего роста. Главное — сохранять спокойствие и стойкость.

Кого ждет успех в 2026 году Красной Огненной Лошади

Для кого из знаков зодиака 2026 год Красной Огненной Лошади будет успешным? Фото: www.globallookpress.com/ imago stock& people via www.imago

Наибольшее благоприятствование Лошадь окажет тем, кто родился в годы Быка (будет любимчиком года), Козы и Петуха, Кролика и Собаки.

Для кого 2026 год Красной Огненной Лошади может быть сложным

Для кого из знаков зодиака 2026 год Красной Огненной Лошади будет сложным? Фото: www.globallookpress.com/Julia Moll

Наибольшие трудности в 2026-м могут испытать те, кто родился в год Обезьяны, Тигра, Крысы и, как ни странно, Лошади.

Этим «зверям» новый год может принести испытания, турбулентность, нестабильные ситуации. Но расстраиваться не нужно — ведь в любых задачках важен подход, настроение, с которым приступают к ее решению.

Характер людей, рожденных в год Лошади

Какие черты характера у рожденных в год Лошади людей? Фото: 5-tv-ru

Люди, рожденные под этим знаком в годы: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 и 2014, как правило, обладают яркой внешностью, тонким чувством прекрасного и природной харизмой. Они легко загораются новыми идеями, интересуются разными областями знаний и умеют вдохновлять окружающих.

Однако у них есть и уязвимые стороны — склонность к поспешным решениям и излишней эмоциональности.

Как правильно встретить 2026 год Красной Огненной Лошади, чтобы привлечь удачу

Как встречать 2026 год Красной Огненной Лошади? Фото: 5-tv.ru

В Китае символом удачи считается красный цвет, и в 2026 году он будет особенно актуален. Также подойдут зеленый и желтый, а от белого и синего стоит воздержаться.

Для украшения дома можно использовать изображения или фигурки Лошади, а также традиционные китайские атрибуты: красные фонарики, гирлянды, елочные игрушки с символом года.

На новогоднем столе не должно быть конины — это считается неуважением. Лучше отдать предпочтение блюдам из рыбы, курицы и свинины. Рыба символизирует изобилие, курица — единство семьи, а свинина в Китае традиционно считается праздничным блюдом.

Где лучше праздновать Новый 2026 год

Где лучше праздновать Новый 2026 год? Фото: 5-tv.ru

Чтобы расположить к себе Красную Огненную Лошадь, лучше всего встречать Новый год в кругу друзей и семьи.

Шумные вечеринки, веселые застолья, танцы и живое общение — все это придется по душе символу года. Отличным дополнением станет время, проведенное на свежем воздухе — зимние игры, костры, фейерверки.

В чем встречать год Лошади в 2026 году — выбор наряда

В какой одежде встречать 2026 год Красной Огненной Лошади? Фото: 5-tv.ru

Лошадь любит все стильное, но не перегруженное. Лучше всего подойдут наряды из натуральных тканей свободного покроя — лен, хлопок, бархат, шелк. Формальные и строгие фасоны стоит оставить для другого случая.

В цветовой палитре предпочтение стоит отдать красным, оранжевым, желтым, зеленым, коричневым и сиреневым оттенкам. Избегать рекомендуется белого и синего, так как они не гармонируют с энергией Огня.

Как украсить дом к 2026 году Красной Огненной Лошади

Как украсить дом к 2026 году Красной Огненной Лошади? Фото: 5-tv-ru

Традиционно в украшениях должна присутствовать символика животного-покровителя. В 2026 году это — Лошадь. Можно украсить дом статуэтками, мягкими игрушками, открытками или елочными украшениями с изображением Лошади.

Также приветствуются элементы из натуральных материалов — дерева, ткани, льна.

Чем угощать гостей: праздничный стол в год Лошади

Что накрывать на стол на Новый 2026 год? Фото: 5-tv.ru

В новогоднем меню под запретом конина — Лошадь не потерпит неуважения. Зато будут уместны любые другие мясные блюда, особенно из курицы и свинины, которые в китайской культуре символизируют семейное единство и изобилие.

Отдельное внимание стоит уделить рыбе — она считается символом финансового благополучия. Также на столе должны быть свежие фрукты и овощи — как символ жизненной энергии и природного богатства.

Что подарить на 2026 год Красной Огненной Лошади

Что подарить на 2026 год Красной Огненной Лошади? Фото: 5-tv.ru

В год Лошади особенно удачными будут подарки, связанные с движением, активностью и яркими впечатлениями. Символ года ценит энергию и стремление к новизне, поэтому выбирайте то, что вдохновляет, заряжает и радует.

Подарки для активных

Лошадь — символ стремительности и активности, так что все, что связано с движением, будет особенно уместно:

Абонемент в спортзал, бассейн, студию йоги;

Сертификат на верховую езду или прогулку на лошадях;

Катание на снегоходах, лыжах, сноуборде;

Билеты на мастер-класс по танцам или боевым искусствам;

Курсы вождения или экстремального вождения.

Подарки для восстановления и релакса

Конечно же, после активности Лошади нужно расслабиться. Эти подарки будут очень кстати после новогодних длинных выходных:

СПА-процедуры, массаж, банный день;

Домашние массажеры, аромалампы, соляные лампы;

Сертификат на отдых в санатории или термальном комплексе.

Музыкальные и культурные подарки

Символ года ценит и силу духа, поэтому можно рассмотреть и следующие варианты:

Билеты на концерт, в театр, филармонию;

Виниловые пластинки или проигрыватель.

Интеллектуальные подарки

Лошадь — умное животное. А значит, будут уместны:

Хорошие бумажные книги;

Электронная книга;

Умная колонка, наушники, гаджеты;

Подписка на обучающие курсы или аудиокниги.

Подарки для уюта в доме

Текстиль из натуральных тканей (лен, хлопок, шерсть);

Интерьерные предметы с лошадиной символикой;

Декор в красных, зеленых, желтых тонах.

Что не стоит дарить в год Лошади

Конина или сувениры, связанные с едой из лошадей — неуважение к символу года;

Слишком строгие и сдержанные подарки — Лошадь любит свободу, стиль и движение;

Одежда или предметы в бело-синей гамме — эти цвета могут нести «холодную» энергетику, противоположную огненной Лошади.

Рейтинг удачи знаков китайского зодиака в год Лошади

Также китайский астролог Маргарита Богатова эксклюзивно для 5-tv.ru составила рейтинг успеха знаков китайского зодиака в год Красной Огненной Лошади.

