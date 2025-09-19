Не хотел целовать Гурченко: тайны съемок советского фильма «Вокзал для двоих»

Фото: Кадр из к/ф «Вокзал для двоих» реж.Эльдар Рязанов, 1982 г.

Комедийная драма, основанная на реальных событиях, стала хитом своего времени. Но какие сложности преодолевали актеры на съемочной площадке?

В конце 1983-го мир увидел фильм, который позже стал культовым — «Вокзал для двоих». Режиссер Эльдар Рязанов пригласил для исполнения главных ролей Людмилу Гурченко и Олега Басилашвили. Подробности съемок легендарной картины — подробнее в материале 5-tv.ru.

Сценарий на реальных событиях

Как снимали советский фильм «Вокзал для двоих» с Людмилой Гурченко? Кадр из к/ф «Вокзал для двоих» реж. Эльдар Рязанов, 1982 г.

Инцидент, заложенный в основу Фильм Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» основан на реальных событиях из жизни композитора Микаэля Таривердиева и актрисы Людмилы Максаковой. Он не афишировался в прессе, но был широко известен в узких кругах.

Речь шла о том, что на Ленинградском проспекте в Москве их автомобиль «Волга» сбил на пешеходном переходе 16-летнего юношу. Согласно одной из версий, за рулем в тот момент была Максакова, однако Таривердиев взял вину на себя.

На главную роль пианиста Платона Рябинина изначально был утвержден Олег Басилашвили. А для исполнения официантки Веры изначально рассматривали кандидатуру другой 18-летней актрисы, но в конечном счете ее отдали Людмиле Гурченко.

В некоторых эпизодах снялись Нонна Мордюкова, Михаил Ширвиндт и Александр Пятков, а сам Эльдар Рязанов сыграл заместителя начальника вокзала.

Как позже вспоминал Михаил Ширвиндт, съемочный процесс у Рязанова всегда был насыщен импровизацией. Эпизоды не были жестко прописаны, и команда часто собиралась вместе, чтобы пофантазировать над сценами.

Поцелуй Гурченко

Одной из первых на съемках была сцена поцелуя между героями Басилашвили и Гурченко. Для сдержанного и скромного актера это стало настоящим испытанием.

Он даже уговаривал режиссера отказаться от поцелуя и заменить его обычным разговором. Сцена не клеилась, диалоги звучали неестественно и холодно.

Басилашвили позднее признавался, что поцелуй с незнакомой женщиной, пусть и прекрасной, в окружении целой съемочной группы из ста человек — задача практически невыполнимая.

Актер объяснял, что первоначальный текст, хоть и был хорош, абсолютно не соответствовал его характеру. Ситуация зашла в тупик, и он был вынужден уйти с площадки. Спасла положение Гурченко, которая смогла создать текст, идеально подходящий именно ему.

Она полностью переписала диалог, заменив длинные лирические монологи на короткие, сбивчивые и очень жизненные фразы, которые Басилашвили было бы комфортно произносить.

Басилашвили также отмечал, что поначалу они стеснялись друг друга из-за разного происхождения. Она — «харьковская девчонка», прошедшая через войну, а он выходец из интеллигентной семьи. Однако совместная работа над фильмом помогла им стать близкими друзьями.

Вор отказался воровать у Гурченко

На пике своей популярности Людмила Гурченко получала огромное количество писем от поклонников — по 300 штук в день. Среди этого моря корреспонденции одно письмо особенно врезалось ей в память. Его автор отбывал срок в тюрьме и, по его собственному признанию, был вором.

Он подробно описал, как, увидев в тюремной библиотеке ее портрет в дорогих украшениях, сразу оценил их стоимость и задумал обчистить артистку, поставив ее первой в свой «список на выходе». Однако его планы кардинально изменились после просмотра фильма «Вокзал для двоих».

«Товарищ Гурченко, сижу я в местах не очень отдаленных. Зашел я в библиотеку — там ваш портретик в красном. Я посмотрел — на шейке фуфло, а в ушках что-то такое… Поверьте, я в этом разбираюсь, за что свое и получил. Решил: выйду и первого, кого обчищу, это вас. А потом нам привезли „Вокзал“ — я посмотрел два сеанса и подумал, что вы кровью зарабатываете свой хлеб. Живите спокойно», — делилась артистка тем письмом.

Тронутый ее игрой, вор не только отказался от своих намерений, но и отдал своим подельникам строгий наказ никогда не беспокоить актрису.

Шутки Михалкова

Роль колоритного проводника в исполнении Никиты Михалкова стала источником множества крылатых фраз, самой знаменитой из которых является: «Верунчик, сама-сама-сама».

Актер вспоминал, что сцена в купе снималась в особой атмосфере. Они остались с Людмилой Гурченко наедине в вагоне, а вся съемочная группа наблюдала за процессом из соседнего вагона через мониторы.

Такая обстановка способствовала полному раскрепощению. Михалков начал импровизировать и напевать весьма фривольные частушки, будучи абсолютно уверенным, что их никто не слышит.

Каково же было его удивление, когда выяснилось, что на площадке была включена громкая связь. Все его «творчество» в прямом эфире транслировалось на весь Рижский вокзал, приведя присутствующих в полнейший шок.

Зрители ненавидели

Небольшая, но яркая роль жены главного героя в исполнении Аллы Будницкой запомнилась зрителям. Хоть она и появилась в кадре всего на несколько секунд в эпизоде с прогнозом погоды.

Сила воздействия фильма на умы публики была такой, что актриса столкнулась с последствиями в реальной жизни. Как она сама вспоминала, после выхода картины продавец на рынке, у которого она всегда покупала продукты, отказался обслуживать ее.

Мясник прямо заявил: «Иди отсюда! Мужика засадила, как могла? Такой мужик, а ты его подставила!». Зрители настолько поверили в правдивость происходящего и перенесли негатив с экранного образа на саму артистку.

Ирония судьбы заключалась в том, что эта эпизодическая роль оказалась для Будницкой пророческой. После съемок она почти десять лет проработала на телевидении, ведя различные программы.

Снимали в Москве, оказались в Ленинграде

Все сцены прибытия и отправления поездов, действие которых по сюжету происходит в вымышленном Заступинске, были сняты на Рижском вокзале в Москве. В реальности он является тупиковым, а не транзитным.

А вот ночные сцены и прощальный диалог героев были сняты уже на Витебском вокзале в Ленинграде. Таким образом, персонажи, не сходя с места, словно бы переносились из Москвы в Ленинград. Значительная часть вокзальной жизни, внутренние интерьеры и перроны, были сняты в Ленинград-Московском ремонтно-экипировочном депо.

А кульминация знакомства героев прошла в настоящем фирменном поезде «Экспресс», где Никита Михалков-проводник травил свои знаменитые анекдоты.

Обедов не должно было быть

Знаменитая сцена, где Платон Рябинин настаивает на комплексном обеде, имеет любопытное несоответствие. К моменту действия фильма такие обеды в привокзальных буфетах уже не подавали — их отменили еще в 1960-х годах по причине повсеместного распространения вагонов-ресторанов в поездах.

Однако эта деталь из прошлого очень понравилась Эльдару Рязанову. Режиссер намеренно ввел «рассинхрон», желая сохранить на экране ушедшую, но такую колоритную примету своего времени.

Кого сыграл Рязанов

Интересный казус произошел с персонажем Александра Ширвиндта — пианистом Шуриком. Изначально по сценарию героя звали Димой, однако Эльдар Рязанов, возможно, чувствуя себя немного виноватым за то, что предложил известному актеру такую небольшую, эпизодическую роль, решил сделать ему своеобразный подарок. В качестве извинения он переименовал персонажа, дав ему имя самого Ширвиндта — Шурик.

К слову, Рязанов тоже не остался в стороне и появился в фильме в качестве заместителя начальника железнодорожной станции — Ивана Кузьмича.

Кто написал музыку к фильму

Автором текста для заглавной песни вновь выступил сам Рязанов. Но, следуя своей своеобразной традиции, режиссер предпочел скрыть это и указал в титрах другого автора. Он представил стихи композитору Андрею Петрову как работу известного советского поэта Давида Самойлова.

Что касается саундтреков, то самой узнаваемой стала песня Raindrops Keep Fallin' on My Head в исполнении американского певца Би Джей Томаса, которую напевает героиня Людмилы Гурченко.

Еще одной яркой музыкальной вставкой стала африканская композиция Hafanana мозамбикского музыканта Африка Симона.