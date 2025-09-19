С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете

Фото, видео: 5-tv.ru

После рождения ребенка расходы увеличиваются, и вопрос о дополнительном заработке становится особенно актуальным.

Не секрет, что во время декрета у женщин очень сильно меняются ценности. После рождения ребенка новоиспеченная мама хочет проводить с малышом больше времени.

Но финансово ситуацию никто не отменял. Жить на что-то надо, надо зарабатывать, иметь свои деньги, даже при наличии поддерживающего супруга. Поэтому женщины все чаще ищут удаленную работу.

Как найти мамам с ребенком на руках удаленную работу, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала карьерный консультант, основатель школы карьерного менеджмента Айгюн Курбанова.

Советы по поиску работы для мам в декрете

Где можно работать удаленно мама в декрете? Фото: 5-tv.ru

Совет № 1 по поиску работы для мам в декрете:

Старайтесь искать подработку рядом с той сферой, в который работали до декрета.

«Например, если женщина была эйчаром, то ей подойдет рекрутинг. Можно сидеть дома, брать заказы, закрывать вакансии. Бухгалтером тоже можно работать удаленно», — объясняет консультант.

Совет № 2 по поиску работы для мам в декрете:

Смотреть нужно не только на востребованность и стоимость своей услуги, но и на личный интерес к занятию.

«Нужно понять, насколько оно вдохновляет, насколько наполнено смыслом. Почему? Потому что когда от составления табличек нет никакого удовольствия, то можно быстро перегореть. Ведь мамы, как правило, мало спят и не успевают восстанавливаться, и если в этот момент еще и заниматься тем, что дополнительно высасывает энергию, это не будет полезным для здоровья», — подчеркивает эксперт.

Поэтому нужно найти то, что можно с удовольствием делать урывками в момент, когда ребенок не требует внимания.

Совет № 3 по поиску работы для мам в декрете:

Восстановление — это важно. Обязательно нужно давать себе на него время.

«Не нужно все свободное время, которое у вас есть, уделять только работе. Берите ту нагрузку, которую в состоянии вынести. Важно учитывать то, что нужно и высыпаться, и отдыхать, иначе можно дойти до выгорания и послеродовой депрессии», — отметила Курбанова.

ТОП вариантов работы для мам в декрете

Какую удаленную работу искать мамам в декрете? Фото: 5-tv.ru

СММ, удаленное ведение социальных сетей, копирайтинг и подобные занятия

«Рекомендую начать пользоваться искусственным интеллектом для максимальной автоматизации своего труда», — заметила эксперт.

Им как раз занималась Татьяна Егорова. До декрета она была фрилансером и занималась контент-менеджментом: поддерживала сайт компании, вела несколько аккаунтов в соцсетях и редактировала статьи. И уже спустя две недели после рождения дочки решила продолжить работу.

«Это было не отлучение ребенка, а совместная деятельность. Малышка спала в слинге, а я сидела за ноутбуком по несколько часов в день. Поначалу уделяла работе по два часа ежедневно, потом жертвовала своим сном, но никому такого не пожелаю. Это слишком дорогая плата за самочувствие матери при ребенке. Первое время доход был небольшой — около десяти тысяч. Хватало только на памперсы и детские книжки-игрушки», — рассказала она в своем интервью изданию «Лайфхакер».

Однако время все расставило на свои места. Ребенок подрос, пошел в детский сад, пусть на полдня, но все равно времени на работу стало больше. А, следовательно, заработок увеличился.

«При таком раскладе получается около 15–18 тысяч. Сумма плавающая, потому что на фрилансе как такового оклада нет. Чтобы успевать сдавать работу в срок, придерживалась четкого режима труда и почасовки проектов. Я расписывала время: есть два часа работы, это 120 минут. У меня два проекта, значит, на каждый по 60 минут. Таймер — и сразу переключалась на следующий проект. Клиентов искала по знакомым и в соцсетях. Объявление до сих пор висит и иногда срабатывает», — заключила Егорова.

Направление, связанное с профориентацией детей

Это будет удобно, так как уже растет свой ребенок, и его будущее будет в любом случае важно для матери.

Маркетологи, особенно для онлайн-структур

В этой сфере можно в принципе удаленно строить карьеру.

Можно также стать личным ассистентом, помощником, заниматься сбором и анализом данных. Оплата будет небольшой, зато никаких требований об обязательном присутствии в офисе. Такую работу можно даже совмещать с основной, а с материнством — тем более.

Превратить хобби в бизнес

Могут подойти и какие-то хендмейд занятия, связанные с хобби. Правда, не факт, что они будут приносить достаточно денег. Но может и повезти — все зависит от интереса к товару.

Например, Елена Харламова в декрете начала вязать шапки. А спустя семь лет открыла собственный интернет-магазин и два розничных.

«Когда сыну было шесть месяцев, я связала шапку для мужа. Сфотографировалась в ней и выложила в (соцсети. — Прим. ред.). Знакомые тут же стали спрашивать, смогу ли связать на заказ. Я сомневалась, а потом подумала: почему бы и нет? В декрете было скучно, зима в Омске долгая», — рассказала она изданию «Лайфхакер».

В итоге женщина разработала собственный логотип и начала продвигать свой товар в соцсетях.

«Шапка стоила 650 рублей, я вязала по две в день. Первую — во время дневного сна ребенка, вторую — ночью. Шапки были из толстой пряжи, на каждую уходило по 1,5–2 часа. Очень помог муж-фотограф, мы много снимали на друзьях, знакомых», — рассказывает Харламова.

Бизнес пошел в гору. Да так хорошо, что маме в декрете пришлось нанимать помощниц, чтобы справляться с большим количеством заказов

«Так закрутилось, завертелось. Мы открыли полноценный розничный магазин в центре Омска и интернет-площадку. А месяц назад — магазин в Тюмени. Сейчас у нас 30 сотрудников и отдельное небольшое производство», — рассказала Харламова.

Как говорится, глаза бояться — руки делают. Поэтому не переставайте искать свое призвание даже в декрете!