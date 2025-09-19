Фото, видео: legion-media/Anadolu; 5-tv.ru

Знаменитый на весь мир актер страдает деменцией. Недавно семья отселила его в другой дом? Неужели все так плохо?

Последние годы все наблюдают за тем, что происходит с Брюсом Уиллисом. Фанаты помнят его молодым, ярким и здоровым мужчиной, почти супергероем. До преклонных лет он сохранял бодрость духа и ясность ума, но в 2023 году ему диагностировали деменцию.

Недавно семья актера отселила его в отдельный дом. Бросили ли они близкого человека, или же это было действительно необходимо? Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала Татьяна Галич, психотерапевт, кандидат психологических наук, преподаватель.

Что происходило с Брюсом Уиллисом с началом деменции

Деменция — опасное генетическое заболевание, и на данный момент лечения для него не существует. Есть разные виды этой болезни, связанные с телом, психикой и даже личностью.

У Брюса Уиллиса — лобно-височная деменция, у которой есть ряд своих симптомов.

«Самое страшное не забывчивость или невозможность нормально ориентироваться в пространстве. Гораздо страшнее полный распад личности, который приходит на последней стадии. Все их можно было наблюдать на примере состояния Брюса Уиллиса, ведь карьеру он завершил еще на начальной», — объясняет эксперт.

При деменции человек начинает теряться, забывает, куда он вообще пошел и что хотел сделать. У актера в той фазе, в которой он ушел из кино, были проблемы с запоминанием текста, что крайне важно для работы.

«Он перестал понимать, что такое слова и как их сложить в одно предложение. Это трудно исправить, потому что человек смотрит на лист бумаги, на котором что-то написано, а для него это просто набор символов. Он мог прочитать текст, сложить буквы в единое целое, но не понять смысл написанного, из-за чего было сложно выстроить связную речь», — говорит психотерапевт.

Какая стадия деменции у Брюса Уиллиса

У любой деменции есть несколько стадий развития.

Первая стадия лобно-височной деменции — незначительные когнитивные изменения, потому замечают болезнь не сразу.

Человеку становится сложнее запоминать информацию, он начинает забывать какие-то мелочи, как при сильной усталости.

К тому же в возрасте, когда обычно и развивается заболевание, у всех и так ухудшаются память и восприятие. Но при деменции эти процессы стремительно прогрессируют.

И вот уже человек не может понять: кто он, сколько ему лет, где он вообще находится. И перестает узнавать своих близких…

Тогда и начинается средняя стадия. При ней происходит разрушение личности и контакта с близкими.

«Есть много видео, как семья поддерживает Брюса Уиллиса, как они вместе проводят время. Например, как к нему приезжала Деми Мур с дочками. И тогда еще было видно, что он их узнает и улыбается, какими-то знаками показывает, что рад их видеть. То есть он находился в контакте, а в средней стадии этого уже нет», — объясняет эксперт.

И когда сейчас появились новости о том, что семья отселила актера в отдельный дом, то автоматически возникает внутренний импульс: как же так? Неужели они его бросили? Неужели они от него отказались?

«Важно понять, что это произошло, когда для человека уже разорвались все связи с настоящим миром. Уже нет того Брюса Уиллиса, являющегося отцом, мужем и другом, нет этой личности. Есть физическое тело, которое ходит, функционирует, сохраняет какие-то признаки когнитивных способностей. Но вокруг чужие для него люди, которых он не помнит и не знает», — подчеркнула Татьяна Галич.

Почему Брюса Уиллиса отселили в отдельный дом

Что вообще опасно в этом состоянии?

По словам психотерапевта, очень важно, чтобы на этой стадии быт и жизнь человека были не просто под постоянным надзором, но и в специально созданных условиях.

Весь быт должен быть безопасным: без доступа к острым и нагревающимся предметам, к огню, этажам выше первого, с запертыми окнами и дверьми.

У пожилых людей в объявлениях о пропаже, как правило, и присутствует деменция — в разной степени. За ними просто однажды не уследили.

Поэтому, когда деменция переходит из начальной стадии в среднюю, гораздо лучше для всех, если человек будет находиться под специальным присмотром в специально же оборудованном месте.

«То есть либо в клинике, либо в хосписе, либо, как в отдельно оборудованном доме, как в случае с Брюсом Уиллисом. Это специально созданное большое пространство, куда к нему в гости постоянно приходит семья, что на такой стадии деменции важнее для них, чем для него. Ведь он, скорее всего, уже даже не понимает, где находится», — отметила эксперт.

Нельзя сказать, что родные актера от него отказались, потому что уход за таким больным — это тяжелый труд, который требует специальных навыков и подготовки. Рядом должны быть люди с медицинской квалификацией.

«И не надо думать, что, если больной утрачивает некие реакции на людей, то ведет он себя как „божий одуванчик“, благодарно принимающий происходящее вокруг. Нет, люди в таком состоянии, как правило, агрессивны. Представьте, что каждый день вы просыпаетесь в незнакомом месте, возле вас ходят незнакомые люди, которые как-то с вами контактируют и упорно предлагают лекарства, еду, общение… Это вызывает очень сильный страх, а страх, естественно, вызывает агрессию. Поэтому люди начинают вести себя агрессивно, они могут кидаться вещами, уходить в тяжелую депрессию, пытаться покончить с собой», — объясняет психотерапевт.

По возможности нужно пытаться сделать так, чтобы уход за таким больным был комфортен для всех.

Потому что чем более продуктивными и ресурсными будут родственники, тем дольше они смогут осуществлять хороший уход и продлевать жизнь близкого им человека и стадию относительной ясности.

Что ждет больного деменцией Брюса Уиллиса

Впереди у Брюса Уиллиса — тяжелая третья стадия деменции.

Она совсем близка к летальной, когда у человека начинает отказывать тело, и становится тяжело переваривать пищу, мочиться, нарушаются и другие базовые функции организма.

«Человек в третьей стадии уже, скорее всего, не встает, его движения хаотичны. Его век к этому моменту, к сожалению, уже почти закончен. Поэтому, если семья Брюса Уиллиса приняла решение об отселении, то, конечно, дела становятся все хуже. По просочившимся в новостях фотографиям видно, что актер уже в плачевном состоянии. Его болезнь прогрессирует», — отметила Татьяна Галич.

Как объясняет эксперт, вторая стадия может длиться долго, даже десятилетия. Все зависит от того, насколько крепкий организм человека, сколько ему лет и на какой срок хватит ресурса у всех его органов.

Причем бывает, что человек внезапно приходит в себя и вспоминает окружающих людей.

Есть поверье, что такое улучшение происходит незадолго до смерти, чтобы у больного была возможность попрощаться с близкими и как-то завершить свои дела. Такое состояние ясности может длиться вплоть до нескольких дней.

За ним обычно следует резкое ухудшение, на которое никак не могут повлиять близкие.

«Уже на средней стадии от них мало что зависит. И нельзя говорить, что родные открестились от человека при переводе в специальное заведение под надлежащий присмотр, особенно если они продолжают его навещать. К сожалению, это не то заболевание, в котором сохраняются эмоциональные контакты», — поясняет психотерапевт.

Да, есть заболевания, в которых не страдает личность больного, и тогда ему особенно важно присутствие дорогих для него людей.

Но деменция относится к ряду болезней, нарушающих работу нервной системы, а значит, и осознанность больного.

Сейчас близкие Брюса Уиллиса стараются максимально оттянуть момент окончания его жизненного пути из-за прогрессии болезни. Но он, к сожалению, неизбежен.

