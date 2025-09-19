Одним миллионы, а другим пустой кошелек: финансовый гороскоп для знаков зодиака на 2026 год

Фото, видео: 5-tv.ru

Середина февраля станет ключевым периодом для представителей зодиакального круга на весь 2026 год.

В 2026 году на финансы наконец-то перестанут действовать стражи кармы. Почти все знаки зодиака смогут выдохнуть и наладить свой денежный поток, а какие-то даже разбогатеть.

О том, какие именно и каким образом, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Общий финансовый гороскоп на 2026 год

Новый 2026 год подарит практически каждому знаку зодиака финансовое спокойствие.

«Это время, когда высшие планеты — Нептун, Плутон и Уран — встают в благосклонное положение. Больше никаких проверок и стражей кармы — наконец-то все относительно финансов пойдет в позитивную сторону. Даже если до этого все было плохо — период долгой проверки и тяжелых времен, который начался в 2020 году, подошел к концу», — подчеркнул астролог.

По словам Харриса, настало время пожинать великие плоды, и год, в принципе, будет достаточно неплохим — всего пара лунных и солнечных затмений.

Ключевая дата — 13 февраля. Это очень важный период времени. Он покажет то, как пройдет весь год. Поэтому нужно быть внимательным за неделю до и неделю после, ведь возникающими в это время с деньгами ситуации покажут финансовое будущее.

Овен — финансовый гороскоп на 2026 год

Финансовый гороскоп для Овнов на 2026 год Фото: 5-tv.ru

Ключевое слово для Овнов на 2026 год — выбор.

Судьба невольно будет подводить к нему представителей огненного знака зодиака. В одной чаше весов расположатся деньги, в другой, скорее всего, мораль и то, на что Овны будут готовы ради них пойти.

Выбирать придется буквально каждый день. Купюра на полу — взять или нет? Крупная сумма денег — кому лучше помочь, может, стоит оставить все себе? В общем, возникнут постоянные моральные дилеммы на фоне денег.

Также, скорее всего, Овнов будут ждать последствия принятых решений. Потому к выбору нужно отнестись осознанно.

Телец — финансовый гороскоп на 2026 год

Финансовый гороскоп для Тельцов на 2026 год Фото: 5-tv.ru

А вот в жизни Тельцов возникнет рефлексия.

Парад планет подсветит их темные стороны и самые потайные закоулки души. Это значит, что представители земного знака зодиака включат немного больше переживаний, чем обычно.

Например, задумаются о том, что деньги в общем не являются чем-то важным, а им нужно стремиться в высокие духовные сферы.

Звезды советуют запомнить: если Тельцы хотят в 2026 году быть богатыми, то рефлексия им противопоказана. Нужно обращать внимание как на низшие материальные сферы, так и на высшие, а без низших нет высших. Поэтому не нужно отвергать энергию денег и поддаваться дурному влиянию.

Близнецы — финансовый гороскоп на 2026 год

Финансовый гороскоп для Близнецов на 2026 год Фото: 5-tv.ru

Близнецов ждет крупная покупка. Скорее всего, недвижимость.

Ведь особенное положение Меркурия и его транзит через знаки практически в 90% случаев предвещают именно покупку жилья.

Также представителям воздушного знака зодиака следует помнить, что в 2026 году все деньги нужно нести в дом. Никаких шальных трат и помощи непонятным людям, все только для себя и для близких. В общем, надо укреплять и свой родной очаг — тогда он и увеличится.

Рак — финансовый гороскоп на 2026 год

Финансовый гороскоп для Раков на 2026 год Фото: 5-tv.ru

Ракам повезло больше, чем другим, так как они становятся одним из полноправных хозяев 2026 года.

Мысли представителей земного знака зодиака будут практически материальны, их ментальная энергия находится на пике. Все, о чем они мечтают, и все, что они визуализируют, исполнятся в реальности, причем очень быстро.

Поэтому Ракам можно готовить самые смелые проекты на этот год и каждый день перед сном представлять, как к ним приходят деньги, через какие именно дела и способы.

Лев — финансовый гороскоп на 2026 год

Финансовый гороскоп для Львов на 2026 год Фото: 5-tv.ru

Период стабильности и крупных заработков и переход на новый финансовый уровень произойдет в жизни Львов.

Именно их планеты испытывали чуть ли не больше других знаков зодиака в предыдущие пять лет. Но настало время расслабиться.

Львы с честью прошли все испытания, поэтому у них наступает время для роскоши. Представителям огненной стихии важно помнить: в том, что они желают, им следует быть профессионалами. Если Львам не хватает навыка или они привыкли работать спустя рукава, то в этом году ничего не получится.

Потому звезды советуют заранее подготовиться к этому году, пройти курсы повышения квалификации и укрепить свой профессионализм — до 13 февраля. Тогда в жизнь ворвутся большие суммы денег.

Дева — финансовый гороскоп на 2026 год

Финансовый гороскоп для Дев на 2026 год Фото: 5-tv.ru

У Дев все достаточно неплохо, они для себя станут своеобразным победителем.

Все то, что у представителей земного знака зодиака раньше не получалось, за что они себя ругали и корили, уходит в прошлое. Теперь их ежедневно будут ждать небольшие победы.

Метки удачи в совокупности с высшими планетами подсветят знак Дев и откроют им дорогу к финансовому счастью.

Весы — финансовый гороскоп на 2026 год

Финансовый гороскоп для Весов на 2026 год Фото: 5-tv.ru

Весам в 2026 году придется проявлять много смекалки и активности.

Они должны стать своеобразным предпринимателем, даже если это качество им не свойственно.

Представителям воздушного знака зодиака следует попробовать новые ниши, запустить проект. И не нужно бояться терять, ведь деньги будут циркулировать восьмеркой: что сегодня потеряли — завтра получили вдвойне.

Девиз для Весов на 2026 год: деньги должны принести опыт и рост. Ни в коем случае нельзя заниматься стяжательством, бояться потерять. Деньги любят игру и энергию свободы.

Людям, отмеченным этим знаком, как никому можно рисковать — играть в казино, на бирже, что-то пробовать, что-то терять. Финансы в любом случае будут к ним приходить, потому остается только расслабиться и почувствовать эту мобильную энергию.

Скорпион — финансовый гороскоп на 2026 год

Финансовый гороскоп для Скорпионов на 2026 год Фото: 5-tv.ru

Скорпионы становятся вторым главным счастливчиком 2026 года. Их ждет кардинальный прорыв.

Представители водного знака зодиака станут своеобразной звездой. Причем это не просто слова — звезды и правда будут им помогать. Они сложились определенным образом на небе и входят в соединение с высшими планетами.

Именно знак Скорпиона станет обладателем ящика с золотом. Поэтому отмеченным им людям следует заранее определиться заранее, куда они потратят крупную сумму денег.

Однако звезды советуют помнить: вместе с деньгами могут прийти слава, популярность и публичность. Поэтому, если конкретным Скорпионам чужды такие качества, то нужно заранее их прокачать, чтобы быть готовыми — тогда деньги станут еще и своеобразной проверкой.

Стрелец — финансовый гороскоп на 2026 год

Финансовый гороскоп для Стрельцов на 2026 год Фото: 5-tv.ru

А вот Стрельцы окажутся единственными, на кого в 2026-м продолжат влиять стражи кармы.

Несмотря на то, что высшие планеты выстроились в определенный, позитивно влияющий на каждого треугольник, представители огненного знака зодиака станут исключением. Все, что они делали в последние пять лет для зарабатывания денег, будет оценено.

Если Стрелец был честным человеком и не преступал закон ради зарабатывания денег, то ему стоит готовиться к финансовым сюрпризам и даже подаркам, крупным приобретениям и исполнению желаний.

Но если его карма не совсем чиста, то на исправление ситуации будет время, пусть и совсем немного — примерно до 1 марта.

Козерог — финансовый гороскоп на 2026 год

Финансовый гороскоп для Козерогов на 2026 год Фото: 5-tv.ru

Козероги в 2026-м находятся на третьем месте по уровню материального счастья.

Их ждут крупные суммы денег и мощный финансовый канал. Доходы кратно увеличатся, вплоть до десяти раз. Судьба даст представителям земного знака зодиака счастливый шанс: выигрыш в лотерею, знакомство с людьми, которые приведут их в новые круги.

Возможно, у Козерогов откроются какие-то скрытые таланты, которые позволят зарабатывать больше. Также могут быть повышение по службе, успешные проекты и выросший статус.

В общем, отмеченным этим знаком людям следует готовиться к попаданию в высшее общество.

Водолей — финансовый гороскоп на 2026 год

Финансовый гороскоп для Водолеев на 2026 год Фото: 5-tv.ru

А вот в знаке Водолея будет пребывать большое количество планет с женской водной энергией.

Потому Водолеев ждет период процветания и королевской императорской роскоши. К ним наконец-то придут деньги.

А Водолеям стоит быть осторожными. У них есть два пути: либо они потеряете все из-за женщины, либо же наоборот, именно женщина поможет им обрести высокое социальное положение и прокачать свою материальную жизнь.

Поэтому многим представителям воздушного знака зодиака в 2026 году следует заранее взвешивать все, что связано с женщинами. Например, начиная бизнес, можно задуматься, как он поможет прекрасному полу. Все связанное с роскошной недвижимостью, ресторанами, сферой красоты и помощью женщинам будет очень хорошо монетизироваться.

Также Водолеям желательно прокачивать в себе водные качества — гибкость, сговорчивость, чувственность, внимательность к душам людей. Тогда пространство ответит им крупными суммами денег.

Рыбы — финансовый гороскоп на 2026 год

Финансовый гороскоп для Рыб на 2026 год Фото: 5-tv.ru

Рыбам для достижения богатства в 2026 году придется много общаться.

Деньги придут к ним через группу людей, через союзы, традиции, полезные связи.

Начать можно даже с уровня хобби, например, вступив в клуб по интересам. Тогда общение приведет представителей водного знака зодиака в нужные круги. Такая своеобразная группа людей посодействует их финансовому росту и переходу на новый уровень.

Рыбам категорически запрещается быть отшельником. Если отмеченный этим знаком человек по натуре одиночка и интроверт, то для него это будет равно бедности в течение всего года.