Зубы под угрозой: как обманывают стоматологии по всему миру

Фото, видео: 5-tv.ru

Иметь ослепительную улыбку хочет каждый, но не у всех есть на это средства. Как заманивают стоматологические клиники дешевыми услугами? И какие могут быть последствия после процедуры?

Китайская улыбка — ослепляет? Почему «зубной» туризм с каждым днем все популярнее? И стоит ли он того? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Дешевле ли лечить зубы в стоматологиях в других странах?

Сайты объявлений пестрят заманчивыми предложениями: «Стоматология Хэйхэ. Протезирование любой сложности за пять дней!». Цена — 200 тысяч. А что в отзывах?

«Очень высокий уровень обслуживания. Грамотная работа всего персонала. А главное, устроила цена»;

«Огромное спасибо! Бесконечно благодарен и доволен оказанной услугой!»;

«Совсем не те здания, что на фото. Оплатили много, в итоге через девять месяцев воспалились зубы, десны», — гласят отзывы.

Герой программы Сергей Минаков мечтал об ослепительно белых зубах и поехал за ними в Китай. Цена вопроса — 400 тысяч. Но переделывать пришлось у московского стоматолога еще примерно за столько же.

«Нижние зубы мне тогда не откорректировали их положение. То есть был неровный нижний ряд зубов. И, соответственно, в Москве я уже занялся для начала выравниванием, а потом уже всем остальным», — делится он.

Сегодня лечение в Москве многим не по зубам.

«Просто посмотрел на чек, и я еще помню прям свои ощущения, когда я звонил маме и говорил: «Вот такая маленькая пломба. Полторы минуты работы — 14 тысяч рублей», — говорит еще один пациент такой клиники Дмитрий Филатов.

И это — в детской стоматологии.

Что уж говорить, когда вопрос стоит о необходимости масштабного протезирования. И вот тогда уже москвичи едут лечить зубы за границу. А потом возвращаются обратно.

«Минимум двух пациентов в месяц в среднем за 2024 год, это наша статистика, мы берем на перелечивание. Они лечились в Турции, в Китае», — рассказывает главный врач стоматологической клиники Сергей Рожнов.

Во сколько обойдется визит к стоматологу в другой стране?

Чаще всего за протезированием зубов россияне отправляются в Хэйхэ. Перелет туда-обратно из Москвы обойдется минимум в 40 тысяч рублей. Жителям Благовещенска проще — за билеты на поезд или автобус они заплатят всего пять тысяч.

Лечение 16-ти зубов в среднем начинается от 300 тысяч рублей. Проживание на 15 дней, это минимальный срок для такой процедуры, — порядка 40 тысяч. А еще никто не гарантирует, что вам не выставят счет за дополнительные услуги.

В итоге сумма может набежать до полумиллиона рублей. Стоит ли оно того, если учитывать, что за две недели оказать пациенту комплексное лечение достаточно сложно?

«Результат любой ценой — вот так можно охарактеризовать эту поездку. Медицинский туризм — это не равно медицина и лечение. Надо быть безумцем, чтобы согласиться на такое», — говорит медик.

Например, летом в Подмосковье каждый второй пациент — из Москвы. Оно и понятно: отъехал от города всего на 50 километров, а заплатил в два раза меньше.

«Естественно, в области цена на все это ниже. И стоимость аренды, или если выкупать помещение, это будет дешевле», — объясняет детский стоматолог города Клин Римма Бухаринова.

Но огромные скидки встречаются и в столичных стоматологиях.

Качественный ли материал в дешевых стоматологических услугах?

Увы, в погоне за низкими ценами нередко страдает качество материалов. Особенно имплантатов. На сегодняшний день основной материал для протезирования — диоксид циркония. Но качество зубной заготовки везде разное.

«Определим ли мы визуально, даже будучи специалистом, хороший это качественный цирконий или это дешевый цирконий? Конечно же, нет», — уверяет Рожнов.

Врачи предупреждают: слишком низкая цена должна настораживать. Если материал дешевый, долго он не прослужит.

«Эти рекламные предложения о дешевой имплантации завязаны на том, что сам имплант стоит копейки, но он некачественный», — разъясняет Бухаринова.

При выборе доктора и клиники не стоит ориентироваться исключительно на низкий прайс. Нередко, в погоне за красивыми цифрами в рекламе, стоматологии вводят людей в заблуждение.

«Условно, там кариес стоит две тысячи рублей. По факту эта сумма в разы увеличивается, когда вы находитесь в кресле, потому что прайс раздроблен и разные позиции вписываются уже по факту выполненной услуги», — указывает она.

Чтобы после визита к стоматологу сумма в чеке не стала неприятной неожиданностью, лучше несколько раз уточнить стоимость услуг. Можно попросить у доктора подробный план лечения с ценником каждой процедуры.

И все же постараться выбрать стоматологическую клинику поближе к дому. Особенно, если предстоит серьезное лечение или протезирование.

«Мы швы снимаем на 15-е сутки при некоторых операциях. О чем здесь можно говорить? Тот, кто ищет приключения, он их всегда обязательно найдет. Жить надо там, где родился, лечиться надо там, где живешь», — утверждает главный врач.

С лечением зубов не стоит затягивать. Чем дольше собираться с мыслями, тем больше проблем обнаружит во рту стоматолог. На случай зубной боли стоит держать в своей аптечке обезболивающее.