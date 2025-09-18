«Рабыня Изаура»: как изменились актеры сериала и кого уже нет в живых

Фото: Кадр из телесериала «Рабыня Изаура», реж. Эрвал Росану, Мильтон Гонсальвес, 1976 г.

В октябре 1976 состоялась премьера сериала «Рабыня Изаура». Что произошло в жизни сыгравших в картине актеров за столь длинный промежуток времени?

«Рабыня Изаура» стала не просто развлекательным продуктом своего времени, а смелым социальным высказыванием. В эпоху, когда Бразилия все еще боролась с пережитками неравенства, сериал открыто осуждал рабство и демонстрировал ценность человеческого достоинства, свободы и справедливости.

Для советского зрителя 1980-х годов эта история стала не только захватывающей мелодрамой, но и окном в другой мир — сложный, эмоциональный, полный как отчаяния, так и надежды.

Она показала, что телевизионный сериал может быть искусством, способным менять представления и вызывать сильнейший эмоциональный отклик.

О том, как сейчас живут главные герои легендарной картины и кого уже нет в живых, — читайте в материале 5-tv.ru.

Луселия Сантуш — Изаура

Кадр из телесериала «Рабыня Изаура», реж. Эрвал Росану, Мильтон Гонсальвес, 1976 г.; Владимир Гердо/ТАСС

Такого громкого ажиотажа вокруг актрисы Луселии Сантуш, сыгравшей Изауру, точно не ожидал никто. Она буквально проснулась новой звездой, затмившей даже голливудских звезд.

Хрупкая, добрая и в то же время храбрая и сильная героиня «украла» сердца зрителей своей самоотверженностью. Обликом такой миленькой девушки с хорошими манерами и четкими жизненными принципами стал почти эталоном «идеальной» женщины в 1980-х.

После такого большого успеха Луселия Сантуш не забросила карьеру и даже не подалась во все тяжкие, в хорошем смысле. Она, как и любой уважающий себя актер, продолжила работать в профессии. Только такого отклика от аудитории уже не последовало.

Может, работы и вправду были не столь выдающимися, или на фоне «Рабыни Изауры» они сильно меркли. Но даже такая неудача не помешала артистке не опускать руки на пути к цели. В ее фильмографии прослеживаются также работы, срежиссированные лично ей.

Среди последующих работ в ее репертуаре имеются: «Глупый Купидон», «Сеньорита», «Кармен», а в качестве режиссера сняты «Точка изменений: Китай сегодня» (1996) и «Восточный Тимор: Насилие, которого никто не увидел» (2000).

Вышла замуж актриса за бразильского дирижера Джона Нешлинга, в браке с которым у них родился сын Педро.

Впоследствии ребенок двух таких приверженцев искусства сам пошел по стопам матери и стал актером. В 2017-м Луселия стала бабушкой, а сейчас она находится в разводе.

После посещения Тибета 68-летняя знаменитость начала практиковать буддизм, позже вовсе приняла это вероисповедание и стала буддисткой. Она общается с кришнаитами, а по воскресным дням посещает их храм в Рио-де-Жанейро.

По ее словам, святыня — ее любимое место в городе, в котором она обретает силы на дальнейшую работу.

Рубенс ди Фалко — Леонсио

Кадр из телесериала «Рабыня Изаура», реж. Эмилио Ди Биази, Эрвал Россану, 2004 г.

Безусловно, роль Леонсио, коварного и жестокого сына богатых землевладельцев, стала визитной карточкой и главным достижением в актерской биографии Рубенса ди Фалку. Созданный им образ не просто вызывал неприятие, а порождал всеобщую ненависть.

Его Леонсио был воплощением цинизма, властности и безжалостности, что олицетворяло настоящее актерское испытание, которое Фалку прошел с блеском.

В новой экранизации «Рабыни Изауры» (2004) он мастерски перевоплотился в отца своего прежнего персонажа, командора Алмейду. Эта работа вошла в число его последних проектов.

За свою продолжительную карьеру Рубенс ди Фалку принял участие в 66 фильмах и сериалах, оставаясь популярным и востребованным артистом в Бразилии.

Несмотря на успех у зрителей, его личная жизнь оставалась вне публичного поля. Он никогда не состоял в браке, хотя в конце 1970-х пресса упоминала о его кратком романе со знаменитой бразильской актрисой Сузаной Виейрой.

Жизнь талантливого актера оборвалась в 2008 году в возрасте 76 лет. Фалку скончался от внезапного сердечного приступа.

Норма Блум — Малвина

Кадр из телесериала «Рабыня Изаура», реж. Эрвал Росану, Мильтон Гонсальвес, 1976 г.; Instagram*/normablumoficial

Норма Блум, воплотившая на экране образ Мальвины — доброй и сострадательной супруги жестокого Леонсио, — создала один из самых пронзительных контрастов.

Ее героиня, в отличие от тираничного мужа, стала для Изауры воплощением милосердия в самых мрачных обстоятельствах.

Но за кадром жизнь актрисы сложилась не менее интересно. Сначала она работала ассистентом сценариста, затем пробовала себя в качестве телеведущей.

Только в 1970-х годах пришла в актерскую профессию. Однако в 1992 году ей пришлось сделать паузу из-за проблем со здоровьем.

Возвращение в индустрию в нулевых годах стало доказательством ее стойкости и преданности искусству. Последние проекты с ее участием датируются 2015–2017 годами.

В возрасте 85 лет Норма Блум остается активной и вдохновляющей фигурой. Уже несколько десятилетий она глубоко погружена в изучение техник самотрансформации и нейролингвистического программирования.

Она выступает с мотивационными лекциями, проводит семинары и является автором нескольких книг — от автобиографии и детских рассказов до практического руководства по самопомощи, основанного на принципах НЛП (нейролингвистическое программирование).

Роберто Пирильо — Тобиас

Кадр из телесериала «Рабыня Изаура», реж. Эрвал Росану, Мильтон Гонсальвес, 1976 г; Instagram*/roberto_pirillo

Роберто Пирильо вошел в историю мирового телевидения, блестяще воплотив на экране образ Тобиаса — первого возлюбленного прекрасной Изауры.

Вообще, этого глубокого и трогательного персонажа не существовало в оригинальном романе Бернарду Гимарайнша. Он был специально создан сценаристами теленовеллы для усиления драматического накала и эмоциональной глубины сюжета.

Пирильо наделил Тобиаса невероятной искренностью, нежностью и преданностью, что сделало его одним из самых любимых и запоминающихся героев.

Роль в «Рабыне Изауре» стала для еще на тот момент 29-летнего актера звездным часом и мощным трамплином в длительную и успешную карьеру.

Однако Пирильо не ограничился амплуа телевизионного романтического героя. Он уверенно заявил о себе как о разноплановом артисте, успешно совмещая работу в кино и на театральной сцене.

Его фильмография пополнилась ролями в таких знаковых проектах, как «В каменном кругу», культовый «Клон», «Черная богиня» и многие другие. Но настоящей страстью для него стал театр. А спектакль «Начни с пощечин и вранья» стал поистине легендарным. Пирильо отдал ей четырнадцать лет жизни, выходя на сцену в этом образе из сезона в сезон.

В последние годы 78-летний актер продолжал активно работать, и в 2021 году на экраны вышло сразу несколько сериалов с его участием. Творческая династия Пирильо продолжается — его дочь выбрала стезю актрисы.

Зени Перейра — Жануария

Кадр из телесериала «Рабыня Изаура», реж. Эрвал Росану, Мильтон Гонсальвес, 1976 г.

Без таких пронзительных и человечных персонажей, как кухарка Жанаурия в исполнении Зени Перейры, сериал не обрел бы той эмоциональной силы.

Ее героиня стала воплощением народной мудрости, одним из тех лучей добра, что поддерживали Изауру в мрачном мире неволи.

Эта роль по праву считается вершиной творческой биографии актрисы. После оглушительного успеха Зени Перейра не получала предложений, способных превзойти или хотя бы повторить этот успех.

Уход актрисы из жизни в 77 лет в 2002 году стал потерей для бразильской культуры, но ее Жанаурия продолжает жить в памяти миллионов зрителей.

Леа Гарсиа — Роза

Кадр из телесериала «Рабыня Изаура», реж. Эрвал Росану, Мильтон Гонсальвес, 1976 г.; Instagram*/leagarciaeumesma

Безусловно, роль Розы — завистливой и мстительной рабыни — стала одной из самых драматичных в карьере Леи Гарсии.

До этого она преимущественно играла положительных героинь, и именно работа в «Рабыне Изауре» позволила ей раскрыть новый актерский «взгляд».

Гарсия не раз признавалась, что ей было непросто войти в образ женщины, охваченной завистью и ненавистью.

Однако ее мастерство оказались настолько убедительными, что зрители перенесли негативные эмоции с экранного персонажа на саму актрису.

Творческий путь артистки начался под влиянием ее супруга, деятеля культуры Абдиаса Насименту.

Мировое признание пришло к ней еще до «Рабыни Изауры». За роль в знаменитом фильме «Черный Орфей» она была номинирована на премию Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. Также в ее биографии есть «Клон».

В жизни Леа Гарсия оставалась человеком огромной душевной теплоты и профессиональной скромности. Путь в шоу-бизнесе ее продлился более шестидесяти десятилетий.

Скончалась актриса 15 августа 2023 года от сердечного приступа. Ей было 90 лет.

Эдвин Луизи — Алвару

Кадр из телесериала «Рабыня Изаура», реж. Эрвал Росану, Мильтон Гонсальвес, 1976 г.; Instagram*/edwinluisioficial

С уходом из сюжета нежного Тобиаса на первый план вышел новый претендент на ее сердце — благородный Алвару, роль которого блестяще исполнил актер Эдвин Луизи.

Его персонаж стал воплощением рыцарственности и неизменной поддержки, той самой опорой, которая в конечном итоге привела героиню к долгожданной свободе и счастью.

За кадром Эдвин Луизи — выпускник престижной Школы драматического искусства в Сан-Паулу, он также серьезно занимался изучением истории искусств и постигал тонкости французского языка.

Его преданность сцене не ограничилась телевизионными проектами — параллельно со съемками он всегда активно участвовал в театральных постановках, оттачивая свое мастерство.

Несмотря на образ идеального романтического героя, в личной жизни Луизи не искал сказочных сценариев. Актер был женат несколько раз и впоследствии откровенно признавался, что, вероятно, больше не решится на брак.

Он воспитал приемного сына Клаудио Андраде и с радостью носит звание дедушки для внучки Марии Клары.

Сегодня 78-летний артист с открытостью говорит о вызовах, которые несет возраст. Его беспокойство о естественных изменениях кожи стало причиной того, что он решился на косметологические процедуры и подтяжку лица.

