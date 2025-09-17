Пропал на пике карьеры: как живет цыган Миро из «Кармелиты»

Фото, видео: Кадр из телесериала «Кармелита», реж. Рауф Кубаев, Юрий Попович, Елена Цыплакова, Александр Захаренков, Валерий Рожко, Наталья Галузо , 2005 г.; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В нулевые Александр Суворов, сыгравший цыгана Миро в «Кармелите», мог похвастаться армией поклонниц. Чем теперь занимается артист, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью актера Александра Суворова. Как сложилась жизнь знаменитого цыгана Миро из сериала «Кармелита»? Почему после оглушительного успеха мелодрамы он практически пропал со всех радаров? Чем сегодня зарабатывает звезда экрана? Почему он расстался с матерью своего единственного сына? И на ком не так давно женился в третий раз? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Николай Григорьевич Лекарев, дай бог ему здоровья, который роль Баро исполнял в этом сериале, говорит: „Суворов, ты сын цыганского народа. Есть заслуженный артист, а ты заслуженный сын цыганского народа, то есть признанный“. Поэтому от этого никуда не денешься», — рассказывает актер.

В нулевые актера Александра Суворова обожали все дамы страны. Его легендарный цыган из сериала «Кармелита» заставлял и бабушек, и внучек бросать дела и каждый вечер бежать к телевизорам.

«Харизмой, красотой, симпатичный такой. Именно цыган наш. Он такой яркий. Наверное, все-таки он хорошо подходил под эту роль. Там же такая, как сказать, горячая кровь, горячий мужчина должен был быть. И мне кажется, он неплохо с этим справлялся», — отмечает певица Анна Калашникова.

«Был суперкрасавчиком и героем в прямом смысле этого слова. Я думаю, что типаж, типаж красавца», — говорит певица Маруся Левкина.

Сам артист вспоминает: популярность была оглушающей. Поклонницы называли его российским Джонни Деппом и буквально не давали прохода. А однажды с ним случилась и вовсе смешная история.

«Мы с приятелем поехали в Анапу и там оказались заложниками цыганского гостеприимства дня на два. То есть ехали мы в Сочи, в итоге зависли как-то в Анапе очень так тяжело. И поменяли место на Крым, практически сбежали от этого гостеприимства. Было и такое», — вспоминает знаменитость.

Ему прочили блестящее будущее в киноиндустрии. Гонорары Александра Суворова росли, проекты множились. Да и сам актер уже не сомневался, что он мегазвезда. Был, по его словам, гордецом и даже нахалом.

Telegram/Alexandr_Suvorov_actor

Однако со временем популярность начала угасать. У публики появились новые кумиры. Суворова перестали приглашать на знаковые роли. Он вспоминает, что с трудом переживал забвение.

«Да, были и просто расстроенные состояния, были, разумеется, и попытки через дешевый дофамин из этого выходить… Самые страшные вещи в профессии актера — это ждать и догонять. Потому что пока ты ждешь и провисаешь, кто-то уже сильно убежал вперед», — признается артист.

«Прекрасный актер, прекрасные роли. Я, честно говоря, желаю ему новых хороших ролей. С удовольствием бы посмотрел еще какие-нибудь интересные проекты», — отмечает светский журналист Дмитрий Иноземцев.

При этом на творческие неудачи Александра Суворова наложилась и личная драма. После пяти лет отношений, а затем и недолгого брака с коллегой Мариной Князевой он снова стал холостяком. Причем разногласия появились у пары сразу после обручения. Суворов решил не временить с отцовством, но супруга наотрез отказалась.

«В молодом возрасте брак — это индульгенция на то, чтобы жить вместе. Все. Дальше любое препятствие, начиная от совместного быта и заканчивая какими-то совместными обязательствами, — это уже серьезные искушения для раннего брака», — объясняет актер.

Впрочем, вскоре удача будто снова ему улыбнулась. Он встретил новую любовь — журналистку Екатерину Бабак. Позвал ее замуж и спустя пару лет впервые стал отцом. Супруга подарила ему сына Арсения.

«Жизнь меняется, мы становимся взрослыми через детей, потому что появляется большая ответственность, появляется больше зон контроля и больше тебе нужно впитывать в свою жизнь», — уточняет звезда «Кармелиты».

Появление на свет ребенка совпало и с успехами в работе. Суворов снова начал получать заманчивые предложения, снялся в главной роли в кинофильме «Последний янычар». Но потом жизнь артиста опять совершила вираж. В 2021 году он расстался со второй супругой и стал для Арсения воскресным папой. По иронии судьбы тут же просели дела и в карьере.

«Достаточно сложный был развод, и до сих пор у нас такие моменты утруски-усушки между двумя семьями. Отношения пока еще имеют некий шлейф, хотя прошло почти четыре года. Я стараюсь не ссориться со своими женщинами. То есть я не люблю расходиться (со скандалами. — Прим. ред.), но иногда, как жизнь показывает, надо рубить», — заявляет Александр Суворов.

Сейчас у актера все снова стабильно. Он счастлив в третьем браке с артисткой цирка Екатериной Суворовой и помогает ей воспитывать четверых детей от предыдущих отношений.

«Я благодарен богу, что каждый день просыпаюсь. И счастлив от того, что просыпаюсь рядом с этой женщиной. Сейчас я счастливый муж в компании своей очаровательной супруги. У меня один родной сын, четыре приемных дочки. Вот так и живем», — говорит артист.

Да и в кино Суворов снова на первых позициях. Но он признался, что устал от карьерных качелей и, возможно, скоро навсегда покинет экраны. Актер уже сейчас обучает всех желающих технике речи и публичным выступлениям. И заявляет, что работа педагогом нравится ему куда больше, чем вечная погоня за успехом.