Скандал в семье Волочковой: кто настраивает дочь балерины против матери

Фото, видео: Максим Константинов/ТАСС; 5-tv.ru

Дочь Анастасии Волочковой не захотела видеть мать на регистрации в ЗАГСе. Как балерина отреагировала на такое решение, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Волочкова оскорблена поведением дочери. Из-за чего Ариадна не позвала балерину на свою регистрацию в ЗАГСе? Кто, по мнению заслуженной артистки РФ, настраивает девушку против нее? Какие отношения с родителями у самой Волочковой? И в чем она обвиняет собственную мать? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы так и договаривались, что я ей дарю такую торжественную свадьбу. Знаете, мы без пафоса, без излишеств. Но она была очень изысканная и очень честная», — подчеркивает артистка.

За свадьбу в одном из особняков Петербурга, по данным СМИ, Анастасия Волочкова заплатила не менее десяти миллионов рублей. Когда балерина устраивала этот праздник для своей дочери, она не могла и представить, как девушка ее отблагодарит.

«В моем случае, ребят, плата за успех — это не стертые пальцы, мозоли, это даже не сливающаяся грязь мне на плечи со стороны завистников, некоторых недоброжелателей, а это предательство близких людей», — заявляет знаменитость.

За несколько дней до свадьбы Ариадна и ее возлюбленный Никита обвенчались в Армянской апостольской церкви. А вот регистрировать отношения в ЗАГСе не планировали. Во всяком случае, так невеста сказала маме. Та ее поддержала.

«Она говорила: „Нам это не надо“. Я-то вообще штамп в паспорте не ставила при своих двух роскошных свадьбах и права, потому что потом, расставаясь с ее отцом, мы ничего не делили, не манипулировали ребенком, и все прекрасно», — делится Анастасия Волочкова.

Но Ариадна и Никита все-таки расписались. На мероприятие, которое прошло в Москве, они пригласили родителей молодого человека. Из Петербурга приехала бабушка Ариадны. Вот только Анастасию Волочкову брачующиеся решили не звать и даже не сказали, что вообще планируют устраивать праздник. Об этом звезда балета узнала случайно от журналистов.

«Для приличия, зная, что я в Москве… Маму позвали из Питера, бабушку, а маму нет», — удивляется артистка.

«Конечно, родители должны присутствовать, когда брак фиксируется у их детей. Все равно это же семья. Семья составляет личность человека», — отмечает певец Лев Павлов.

Волочкова уверена: вся эта ситуация — происки ее собственной матери. По мнению танцовщицы, Тамара Владимировна специально настраивает внучку против артистки. Якобы таким образом мстит.

«Когда моя мама, стоя в моем доме, который я купила, этот роскошный дом, в котором я живу, особняк, стояла под мраморной лестницей и с фигой в руках говорила: «Я сделаю все, чтобы отношения твои с дочерью были хуже, чем мои с тобой“», — рассказывает Волочкова.

«Самое главное, чтобы Анастасию дочечка научилась слышать. Если бы Ариша слышала маму, потому что у них там бабушка, Ариша и Анастасия. Анастасия, конечно, — человек с большим сердцем», — говорит певица Nigi Lina.

Балерина делится: она действительно никогда не была близка с мамой. Волочкова много раз упрекала женщину в корысти и даже зависти. Якобы Тамара Владимировна сама хотела стать балериной, но не вышло. Вот и вымещает свои обиды на дочери. Танцовщица говорит, что та специально разрушила ее отношения с бизнесменом Сулейманом Керимовым, потому что не могла видеть дочь счастливой.

«К папе больше доверия, чем к моей маме. Папа никогда меня не обманывал, никогда не предавал, никогда не делал ничего плохого», — подчеркивает Волочкова.

Юрий Федорович всегда поддерживал дочь. Звезда постоянно обращалась к нему за советом. И когда 18 лет назад он перенес инсульт, для нее это стало страшным ударом. У мужчины парализовало половину тела, пропала речь. Но все эти годы Волочкова пытается облегчить его жизнь, насколько это возможно.

«У него сиделка, даже целая семья. Семья: Равшан, Иля и дочка их Динара. Они все втроем живут в этой квартире и помогают во всем. Это же тоже, представляете, как? Человек на руках. Когда я вижу его в таком состоянии, конечно, у меня сердце разрывается», — признается артистка.

В начале августа Юрию Федоровичу исполнилось 79 лет. Анастасия Волочкова, конечно, не могла не поздравить папу. Хоть и призналась: визит стал для нее тяжелым испытанием.

«Мне Ариша, дочка сообщила, что он практически никого не узнает. Он, сколько получается, 19 лет не говорит ничего. Инвалидная коляска и в лежачем состоянии. Я приехала, просто над ним рыдала, но меня узнал. Как он мог меня не узнать?» — говорит Волочкова.

Тогда артистка еще хорошо общалась с дочерью и не подозревала, что меньше чем через месяц та не пригласит ее на одно из самых важных событий в своей жизни.

«Люди, это предательство чистой воды. Ладно, вы тусуетесь на полянке, и это ваше дело совершеннейшее, но действительно, венчание и бракосочетание, как не позвать маму?» — заявляет балерина.

«Всегда хорошо, когда доверительные отношения в семье есть. И когда и родители понимают детей, и дети родителей. Но такое, к сожалению, случается редко», — отмечает художник Даниил Федоров.

«Возможно, ее дочь придерживается тактики, что маму можно любить на расстоянии», — предполагает блогер Мятная Лилу.

Однако, несмотря на поступок Ариадны, Волочкова не хочет полностью разрывать отношения. Балерина надеется, что однажды наследница поймет, как сильно ее любит мама. Осознает, что ошибалась, и попросит прощения. И в звездном семействе снова воцарится мир.