Перчатки мясника и длинные ногти: как Юрию Стоянову удается сохранять бодрость в 68 лет

Юрий Стоянов прекрасно выглядит в свои 68. Что помогает звезде держать себя в форме, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Народный артист РФ Юрий Стоянов откровенно рассказал об уходе за здоровьем и внешностью. Что помогает актеру держать под контролем свой вес? И как он расслабляется после съемочных будней? Кто следит за стилем знаменитости? Зачем ему перчатки мясника? И для чего артист отращивает ногти на руках? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Как только Юрий Стоянов разменял седьмой десяток, поклонники стали регулярно приписывать ему проблемы со здоровьем. Они не понимали, почему он каждый год практически в одно и то же время попадает в больницу. Подозревали всякое: от гипертонии до более страшных диагнозов. Но сам актер недавно заявил, что фанаты волнуются зря.

Это просто такая традиция: с наступлением осени звезда экранов проходит полное обследование организма. Правда, в этом году из-за плотного графика решил сдать анализы в августе.

«Недавно прошел, три дня… Раз в году, чаще не получается. Нет, что значит находите (время. — Прим. ред.)? Это нужно. Я цивилизованный человек и сын врача. Я доверяю только традиционной медицине. Естественно, я как сын врача к себе отношусь как к автомобилю. Надо пройти ТО (техническое обслуживание. — Прим. ред.)», — подчеркивает актер.

Этим летом Стоянову исполнилось уже 68 лет. И, по заверениям артиста, он чувствует себя даже лучше, чем в молодости. А поддерживать здоровье в норме ему помогают не только профилактические меры у врачей, но и банальные вещи: баня и бассейн.

«Если вы поплаваете, проплывете около километра или километр в день, поверьте мне, этого достаточно. Если 25-метровый бассейн — это 40 раз. Километр», — отмечает Стоянов.

Также Юрий Николаевич — не любитель лежать на диване. Он даже в отпуске все время чем-то занят. А лучшим отдыхом для него является работа за станком. Это давнее хобби актера — мастерить из дерева предметы интерьера. В процессе создания мебели Стоянов расслабляется, снимает напряжение после съемочных дней. К тому же занятия с рубанком, дрелью и стамеской прекрасно заменяют тренировки.

«Пашке Воле подарил такой столик пристенный. Сделал полностью. Для себя? Вообще ничего. Все раздаю», — рассказывает артист.

Нагрузки в мастерской и плавание благотворно отражаются и на его внешнем виде. Стоянов уже много лет удерживает вес в одной поре. А вот омоложение и похудение при помощи косметологии и пластики актер не приемлет. Считает, что в его почтенном возрасте можно выглядеть достойно и естественным путем.

«Волосы мне покрасила жизнь. Видите? Все остальное — это какие-то крема, которые мне тут дает жена», — уточняет Юрий Стоянов.

«Если мужчину, например, держит на плаву то, что он не хочет ни в какую заниматься какими-то косметическими процедурами, видит в этом какого-то своего внутреннего врага и не хочет этим пользоваться, что же, мы уважаем это. Выглядит он действительно хорошо. Видимо, для него все правильно. Но, возможно, уровень жизни, возможно, генетика в первую очередь ему помогает», — говорит художник Анастасия Климова.

Со своей женой Еленой Юрий Стоянов прожил четверть века. Он доверяет ей во всем, что касается ухода за собой. Когда супруга запретила ему целый список нездоровых продуктов, не стал даже спорить. Актер прислушивается к любимой и в плане выбора одежды или аксессуаров.

«Только моя жена», — уточняет знаменитость в ответ на вопрос о наличии стилистов.

Единственное, что оказалось не во власти Елены, — это маникюр супруга. Юрий Стоянов — известный гитарист. Он часто выступает с творческими вечерами и вместо медиатора использует собственные длинные ногти, которые как раз отращивает с этой целью. А в мастерской у него даже есть особая для них защита.

«Такие специальные перчатки, которыми пользуются мясники. Это такие перчатки-кольчужка, которые невозможно разрезать. Потому что у меня вся рука в каких-то старых шрамах, а потом мне еще нельзя ломать ногти. Я играю-то ногтями», — рассказывает Стоянов.

Если у звезды намечается выступление, он предусмотрительно отказывается от всего, что может как-то навредить его рукам.

«Если у меня концерты, мне надо играть на гитаре, то после работы рубанком, рашпилем и чем-то еще руки очень не слушаются. Поэтому за дня три-четыре до любого концерта или записи я не работаю с инструментами», — заявляет артист.

Впрочем, публичные концерты звезды в последнее время случаются нечасто. Ведь кинорежиссеры буквально заваливают актера предложениями сыграть в их картинах, и он соглашается на все. Сил и энергии хоть отбавляй. Сегодня Юрий Стоянов снимается в шести фильмах сразу.