Алексей Чумаков едва не стал инвалидом: операция, боль и шесть штифтов в позвоночнике

Алексей Чумаков всего через несколько дней после хирургического вмешательства вернулся на сцену. Что заставило его вернуться к гастролям, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Алексей Чумаков вернулся к работе после сложнейшей операции на позвоночнике. Как чувствует себя артист? Почему он был вынужден экстренно обратиться к хирургам? Правда ли, что певец чуть не остался инвалидом? За что он благодарен жене Юлии Ковальчук? И почему его поклонники теперь боятся, что последствия операции будут влиять на всю последующую жизнь исполнителя? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Еще в конце августа Алексей Чумаков не на шутку перепугал своих фанатов. Он рассказал им, что по возвращении из отпуска попал в больницу, причем ситуация оказалась критической. У звезды на отдыхе вдруг отказали ноги, он перестал самостоятельно передвигаться.

«Во-первых, это больно, но больно это (бог с ним. — Прим. ред.) с ним. А ты уже встать не можешь, потому что атрофия пошла. И это вот так происходит (по щелчку пальцев. — Прим. ред.). Самое главное, атрофия же происходит ниже пояса во всех смыслах слова», — делится певец.

Юлия Ковальчук забила тревогу и заставила мужа прервать свой отдых. По прилету в Россию их у трапа самолета уже ждали врачи. Артиста экстренно госпитализировали прямо из аэропорта и сразу же направили на операционный стол. Оказалось, у него разорвались сразу два межпозвоночных диска, которые защемили нерв и часть спинного мозга.

«Если происходит сдавление значительное, пережимается весь спинномозговой канал, еще и жидкость эта не течет, то симптоматика приведет, конечно, к инвалидизации. Где пережало, все, что ниже, отключается. В данном случае мы говорим про поясницу, ноги и тазовые все функции», — объясняет врач-невролог Александр Евдокимов.

Операция длилась почти пять часов. А позже Чумаков узнал, что если бы не экстренные меры, он мог бы навсегда остаться инвалидом.

«У меня в позвоночнике шесть штифтов, они такие крупные достаточно, в трех позвонках. Шесть штифтов титановых, специальный сплав, который не звенит. Их соединяют две 12-сантиметровые пластины. Потому что если их не интегрировать туда, то я не смогу двигать, то есть мой позвоночник не сможет сгибаться вообще, он будет как деревянный», — уточняет артист.

«Мы же все смертные, мы ни от чего не застрахованы. Конечно, это очень страшно. Любая операция, особенно под общим наркозом, — это всегда опасно. Возвращение в реальную жизнь. Слава богу, что он уже реабилитировался и выходит на сцену», — отмечает оперная певица Наталья Павлова.

«Это действительно очень серьезное испытание для любого организма, а тем более для организма гастролирующего человека. Все-таки это организм немножко другой: перелеты, съезды, переезды, ранние подъемы, поздний сон», — говорит светский журналист Денис Сорокин.

Сейчас артист чувствует себя хорошо и уже активно гастролирует. Спустя всего четыре дня после операции дал два концерта в Санкт-Петербурге, выступил в Казани и на днях спел в Москве. И это несмотря на положенный ему двухмесячный восстановительный период. Поклонники волнуются, как бы Алексей Чумаков снова не оказался в больнице. Но певец заявил, что не мог подвести своих зрителей.

«Люди настроились на концерт. Я не хочу, чтобы у людей оставалось это ощущение разочарованности, разочарования, связанного со мной. Я почувствовал в себе силы, почему нет? И я старомодный в этом смысле», — подчеркивает артист.

«Леша очень рискованно сделал… Все-таки это позвоночник, не забываем, нагрузки, как говорится, на ноги, на все тело. Это перегруз и, конечно, риск большой. Поэтому, я думаю, не стоило этого делать», — говорит светский обозреватель Светлана Рябкова.

«Так как там идет полная фиксация, конечно, рецидивы именно с точки зрения разрывов дисков и так далее именно в этом регионе маловероятны. Нет никакой гарантии, что какой-то другой отдел не повредится подобным же образом из-за подобного образа жизни», — рассказывает врач Евдокимов.

Впрочем, в шоу-бизнесе Алексей Чумаков не единственный, кто пережил подобную проблему, но продолжил выступать. Пару лет назад операцию на позвоночнике перенесли Александр Маршал и Михаил Шуфутинский.

«У меня просто несколько позвонков отсутствует и все. Там выросли мышцы», — отмечает Шуфутинский.

Анита Цой в середине 1990-х сломала сразу два позвонка и на несколько месяцев оказалась прикована к постели. А в 2017 году в поле зрения врачей попал и Дима Билан. Ему диагностировали сразу пять грыж, но артист не стал проводить операцию, заменил ее походами к мануальному терапевту и массажисту. Отказалась от вмешательства и Анна Снаткина, которая в юности получила серьезную травму спины с защемлением центрального нерва.

«Неделю мне кололи сильнейшие обезболивающие, даже руку поднять было невыносимо больно. Я спросила у врачей, какие могут быть последствия. Мне спокойно так сказали: паралич. У меня вся жизнь пронеслась перед глазами», — признается Снаткина.

В случае же с Алексеем Чумаковым, как уверяют врачи, без операции было не обойтись. Ведь недуг развивался годами, однако певец долго игнорировал сигналы организма. При возникающих болях в спине он ставил блокаду, принимал обезболивающее и надеялся, что все пройдет само собой.

«Пока жареный петух не клюнет в пятую точку, мы же никто, ничего не делаем, никуда не пойдем. Конечно, надо за собой следить. И, конечно же, все это понятно. Организм абсолютно точно дает тебе импульс обратить на что-то внимание. Если ты не прислушиваешься, может все закончиться очень плохо. Живешь-живешь — пережало. Хромаешь. Больно, наступать больно. Думаешь: может, пройдет. Обезболивающие. Сейчас отдохну и пойду. А потом тебя скашивает», — уточняет Чумаков.

«Если человек нарушает режим труда и отдыха, очень мало спит, много работает, постоянно на стрессе, переживает какие-то эмоции яркие, причем неважно положительные или отрицательные, у него в организме набираются эти спазмы, напряжения, которые реализуются тем, что в позвоночнике нарушается кровоток. Все это начинает дряхлеть, стареть и разрушаться. И в эти моменты какое-то простое банальное движение, неправильная поза может вызвать перенапряжение в этой зоне дополнительное, и диск может лопнуть», — объясняет врач-невролог.

Но, несмотря на плотный график, Чумаков все же старается беречь себя. Он не скрывает, что до сих пор испытывает боль. А потому не так активен на концертах.

«Не могу кое-что сделать: наклониться, не могу резко повернуться, не могу тазом крутить, вертеть. Но я же вышел, спел. Да, спел, у меня там шов немножечко подразошелся, мне подзашивали немножко по новой», — рассказывает исполнитель.

«Конечно, было видно, что ему еще тяжеловато, но он старался не показывать вида. Он настоящий артист, а настоящий артист не выходит на сцену только в одном случае — это когда нужно писать некролог», — заявляет журналист Денис Сорокин.

Также певец рассказал, что в перерывах между выступлениями он проходит реабилитацию, регулярно занимается лечебной физкультурой с тренером, посещает бассейн и выполняет все рекомендации врачей. Алексей Чумаков надеется, что его история послужит кому-то уроком. Сам он ясно понял: откладывать на потом решение вопросов со здоровьем ни в коем случае нельзя.