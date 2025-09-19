Фото: Кадр из телесериала «Граница: Таежный роман», реж. Александр Митта, 2000 г.

Как теперь выглядит артистка, исполнившая роль врача Марины Голощекиной? И где сейчас Елена Панова, воплотившая на экране Галину Жгут?

Четверть века назад на телеэкраны вышел сериал «Граница. Таежный роман». Он покорил многих, а по обаятельному лейтенанту Столбову, кажется, сохла каждая вторая девушка. Что произошло с актерами за эти 25 лет? И чем они живут сейчас? Подробности в материале 5-tv.ru.

Марат Башаров — лейтенант Иван Столбов

Алексей Белкин/ТАСС; Кадр из телесериала «Граница: Таежный роман», реж. Александр Митта, 2000 г.

Марату Башарову в сериале «Граница. Таежный роман» досталась одна из главных ролей — лейтенанта Ивана Столбова, ставшего любовником врача Марины.

Еще в 1994-м он начал карьеру в кино с эпизодической роли в «Утомленных солнцем». До «Таежного романа» в послужном списке Башарова работа в семи проектах, а также роли, сыгранные на сцене театров.

Актер до сих пор снимается в кино — за его плечами более полусотни фильмов. Также он работает на ТВ, где ведет шоу об экстрасенсах.

Башаров был дважды женат, обе жены ушли от него, обвинив в домашнем насилии. Первая супруга Екатерина Архарова в 2014 году оказалась в больнице с многочисленными ушибами, переломом носа и сотрясением мозга, а вторая — Елизавета Шевыркова — несколько раз с разными травмами обращалась к врачам в период 2017–2019 годов, а после подала на развод.

В избиениях актера обвиняли и другие женщины, с которыми он состоял в отношениях, хотя первой была именно Архарова.

Сейчас 51-летний актер состоит в отношениях с Асей Борисовой. По его словам, с ней он преобразился: перестал пить, научился контролировать свой гнев.

Алексей Гуськов — капитан-контрабандист Никита Голощекин

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Кадр из телесериала «Граница: Таежный роман», реж. Александр Митта, 2000 г.

Промышлявшего контрабандой наркотиков капитана Никиту Голощекина сыграл Алексей Гуськов.

К началу съемок он был серьезным, но не слишком известным зрителю актером. Однако как раз после «Таежного романа» ему начали поступать многочисленные предложения о съемках — сейчас в его послужном списке порядка ста кинокартин и звание народного артиста РФ.

Последняя работа вышла в 2025 году — это российский научно-фантастический фильм «Кракен», а еще один — «Атом» — сейчас находится в производстве.

Ольга Будина — врач Марина Голощекина

Роман Соколов/ТАСС; Кадр из телесериала «Граница: Таежный роман», реж. Александр Митта, 2000 г.

Еще одну главную роль — врача Марины и жены капитана-контрабандиста, завязавшей роман со Столбовым, — сыграла Ольга Будина.

«Таежный роман» стал седьмой работой актрисы, четыре года как окончившей высшее театральное училище имени Щукина. Именно благодаря этому сериалу она стала знаменитой и получила предложения на многие другие роли. Однако в 2015-м внезапно ушла из кино, сославшись на усталость.

Периодически она принимала участие в других проектах, последняя роль Будиной — сериал «Земский доктор. Любовь. Восемь лет спустя», вышедший на телеэкраны в 2022 году.

Сейчас 50-летняя Ольга Будина занимается благотворительностью в собственном фонде, помогающем сиротам и детдомам. Также она регулярно приезжает в ДНР и ЛНР, выступает перед местными жителями и бойцами СВО.

Михаил Ефремов — старший лейтенант Алексей Жгут, друг Голощекина

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Кадр из телесериала «Граница: Таежный роман», реж. Александр Митта, 2000 г.

Скандально известный актер Михаил Ефремов сыграл роль старшего лейтенанта Алексея Жгута и мужа Галины. Как и в реальной жизни, его герой в «Граница. Таежный роман» был балагуром и любил выпить.

До 2020 года актер сыграл более чем в 50 картинах. Однако все изменилось в день, когда он на своем авто столкнулся с фургоном. Водитель грузовика погиб, а Ефремов оказался за решеткой, и только весной этого года вышел по УДО.

Осенью актер развелся с пятой женой после 23 лет брака, сейчас работает в труппе театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова».

Елена Панова — Галина Жгут

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Кадр из телесериала «Граница: Таежный роман», реж. Александр Митта, 2000 г.

Жену балагура Жгута Галину сыграла Елена Панова. Именно эта роль принесла актрисе популярность.

Панова по сей день снимается в кино, последняя ее работа — музыкально-фантастическая комедия «Плагиатор». Много лет служила на сцене МХТ им. Чехова, но недавно на ТВ призналась, что больше с театрами не сотрудничает в принципе.

Андрей Панин — майор Вячеслав Ворон

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Кадр из телесериала «Граница: Таежный роман», реж. Александр Митта, 2000 г.

Андрей Панин принял предложение о съемках в сериале «Таежный роман», будучи уже достаточно известным актером. В нем он сыграл майора Вячеслава Ворона, мужа медсестры Альбины.

Заслуженный артист РФ служил в труппе МХТ им. Чехова, а также активно снимался в кино вплоть до своей смерти.

Андрей Панин был найден мертвым в своей московской квартире 6 марта 2013 года в возрасте 51 года. Сначала причиной был назван несчастный случай, после — убийство. Однако дело закрыли спустя год после похорон актера «за отсутствием состава преступления», притом что его коллеги были уверены — Панина точно убили.

Владимир Симонов — певец Вадим Глинский

Ольга Зиновская/ТАСС; Кадр из телесериала «Граница: Таежный роман», реж. Александр Митта, 2000 г.

Владимир Симонов, сыгравший в «Таежном романе» Вадима Глинского, пришел туда уже состоявшимся матерым актером, успев сняться в паре десятков картин и поработать в театре имени Е. Б. Вахтангова и во МХАТе.

Звание народного артиста РФ он получил спустя год после выхода сериала на телеэкраны. По сей день продолжает сниматься и выходить на подмостки.

Например, в 2024-м с Симоновым вышел сериал «Клипот», а также его можно увидеть на сцене театра им. Е. Б. Вахтангова.