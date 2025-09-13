Закулисный ад: скандалы, которые едва не сорвали съемки «Кавказской пленницы»
Фото: Кадр из х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика ». реж.:Леонид Гайдай, 1966г.
С кем больше всего ругался режиссер Леонид Гайдай? И в чем его обвиняет Наталья Варлей?
Фильм «Кавказская пленница» стал культовым сразу после выхода на экраны в 1967 году, а в наши дни считается лучшей советской комедией.
Однако съемки не раз оказывались под угрозой срыва, а на них происходило множество неоднозначных ситуаций.
Все накалилось к началу съемок в «Бриллиантовой руке», и режиссер Леонид Гайдай перестал звать Юрия Никулина в свои следующие проекты — а ведь он мог стать управдомом Бунша или царем Иваном Грозным в «Иван Васильевич меняет профессию»…
Что происходило на съемках «Кавказской пленницы» — читайте в материале 5-tv.ru.
Никулин не хотел сниматься
После успеха «Операции «Ы» и «Самогонщиков» Гайдай решил продолжить серию приключений Шурика и Труса, Балбеса и Бывалого в новом фильме.
Актерский состав, естественно, решили не менять. Но появились новые вводные. Ведь игравший Балбеса Юрий Никулин решил реализовать себя на цирковом поприще и был ведущим артистом Московского цирка, с которым часто выезжал на гастроли, в том числе за рубеж.
Из-за этого у него уже не было такого количества свободного времени на съемки, и всей съемочной группе приходилось подстраиваться под его график, а «Мосфильму» — платить неустойку.
Была и другая причина. Никулину казалось, что зритель уже пресытился пребыванием юморной троицы на экране, а это значит, что фильм вряд ли станет успешным. А в заведомо провальной картине играть актер не хотел.
«А когда начали снимать „Кавказскую пленницу“, Юра Никулин прочитал сценарий и говорит: „Мне это не нравится. Это, — говорит, — спекуляция на тройке“, и все в таком же духе. „Хорошо, — говорю, — Юра, это будет последний фильм с вашей тройкой. Но этот фильм будет, хочешь ты или нет“. С Никулиным мы не повздорили, но я решил про себя: все, пора закругляться», — рассказывал Гайдай писателю Юрию Фролову.
Гайдай домогался Варлей?
По слухам, Никулин согласился на участие в съемках ради своей коллеги Натальи Варлей, стремясь помочь ей раскрыть актерский талант.
Варлей отобрали на роль Нины не только из-за попадания в образ — в отличие от других претенденток, она легко согласилась оказаться перед камерой в купальнике, но и в принципе после этого вопроса скинула с себя платье, оказавшись перед всеми в одном тренировочном костюме. Как оказалось, Наталья поехала на пробы сразу после цирковой тренировки.
Позже Гайдай скажет, что это был самый короткий актерский отбор, ведь он окончательно убедился в правильном выборе, когда Варлей заявила о том, что сможет самостоятельно выполнить все сложные трюки в кадре.
Неприятная ситуация на съемках произошла и с ней. Артистка даже написала об этом в своей книге «Канатоходка. Автобиография». Произошло все во время празднования дня рождения Александра Демьяненко, игравшего Шурика.
Когда все начали расходиться, Леонид Гайдай, по ее словам, предложил проводить молодую актрису до гостиницы, к тому же они жили в соседних номерах.
Однако на этаже он почему-то сразу завернул в номер к Варлей, где сел сразу же сел на кресло, пока сама Наталья расположилась на краешке стула.
Как вспоминала актриса, она от смущения говорила что-то про день рождения Шурика и съемки. И вдруг дверь распахнулась — на пороге стояла жена режиссера Нина Гребешкова. Она не стала слушать ничьих оправданий и сразу же ушла из номера.
«Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать.
Я была девушка цирковая, сильная, с моментальной реакцией, поэтому в одну секунду я Гайдая не только оттолкнула, но и вытолкала из номера, закрыла дверь и заперла ее на ключ», — писала Наталья Варлей.
Актриса добавила, что после этого случая режиссер объявил ей, что ее роль в фильме будет озвучивать другая актриса. Так и произошло — «родной» голос Варлей остался всего в паре сцен, а в остальных ее переозвучила Надежда Румянцева. Пела же актриса голосом профессиональной певицы Аиды Ведищевой.
Моргунов грубил Гайдаю
Но особенно отличился на съемках Евгений Моргунов, игравший Бывалого.
По словам коллег, тогда он уже явно страдал от звездной болезни. А также сахарного диабета, который вызывал постоянные перепады настроения.
«Кавказская пленница» — последний случай сотрудничества Гайдая и легендарной троицы. Уже на съемках короткометражки «Самогонщики» в отношениях актеров и режиссера наметилась трещина.
Все началось на съемках в Крыму, куда, по словам очевидцев, Моргунов заявился уже поддатым на отсмотр снятого материала, да еще и в окружении поклонниц.
Евгений, не стесняясь, громко комментировал происходящее на экране, а на просьбу вести себя тише пришел в ярость и сказал что-то в духе «Гайдай совсем мышей не ловит» и «вообще не Феллини». Это режиссер стерпеть уже не мог и выгнал актера со съемочной площадки.
Однако Моргунов не испугался, так как считал, что без него не справятся, ведь уже была отснята половина материала. По другой версии, актер ушел сам и сам же отказался продолжать сниматься.
Но Гайдаю в любом случае удалось выкрутиться, и в оставшихся эпизодах, где Бывалый несет холодильник и рулит машиной на горе Ай-Петри, его играл дублер.
После этого Гайдай решил больше не связываться с Моргуновым. Хотя им какое-то время и пришлось изображать перемирие, чтобы премьерный показ прошел гладко.
Этуша пытались заставить кривляться
Был с Леонидом Гайдаем конфликт и у Владимира Этуша, сыгравшего Саахова. А ведь после «Кавказской пленницы» актер стал национальным героем и на Кавказе, и в Закавказье.
«После выхода картины на экраны знакомые предупреждали меня, чтобы был осторожен — мол, кавказцы и побить могут. А получилось совсем наоборот. Как-то пришел на базар, так меня там чуть ли не на руках стали носить. Со всех сторон окружили, стали наперебой угощать. То есть приняли как родного. Хотя, как я понял, азербайджанцы считали, что Саахов — это армянин, армяне считали, что он азербайджанец, грузины тоже принимали явно не за своего… И всем было приятно. Особенно мне», — рассказывал Этуш.
Владимиру Этушу пришлось работать на площадке с уже отлично сыгранной командой. Конечно, ему пришлось притираться.
«Я вдруг понял, что должен сниматься с первоклассными прославленными комиками, которые известны на всю страну, а может, даже больше. Я думал: „Как я должен это делать? Так же, как они, утрируя образ?“ Тогда осознал, что пропаду, потону в этом, и решил, что должен сделать образ совершенно реалистичным», — вспоминал актер потом в одном из своих интервью.
Гайдай хотел от Этуша такой же карикатурности, которая была присуща остальным героям. Но актер стоял на своем и продолжал играть серьезно, что вынуждало режиссера пребывать одновременно и в ярости, и в панике.
«Он говорит: „Владимир Абрамович, не смешно“. Я отвечаю: „Смешно будет в результате“. — „Когда? В конце фильма?“ — „Нет, не в конце“. И я шел по абсолютной правде, не утрировал», — делился артист.
Однажды Владимир Этуш даже произнес текст, которого не было в сценарии. После «мотора» он вошел в кадр и вдруг понял, что не может появиться перед невестой в головном уборе, ведь это попросту невежливо. Так и родилась фраза про шляпу.
Обычно сдержанный Гайдай расхохотался, а после сказал: «Это высший пилотаж! И хотя у меня нет головного убора, я снимаю перед вами шляпу».
Тогда Никулин снял тюбетейку, Вицин — папаху, а Моргунов — башлык.
По итогу именно над образом Саахова хохотали в «Мосфильме». А вот других актеров критиковали за их кривляния. Как и предсказывал Владимир Этуш, в результате серьезный герой получился очень смешным.