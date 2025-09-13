Закулисный ад: скандалы, которые едва не сорвали съемки «Кавказской пленницы»

Фото: Кадр из х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика ». реж.:Леонид Гайдай, 1966г.

С кем больше всего ругался режиссер Леонид Гайдай? И в чем его обвиняет Наталья Варлей?

Фильм «Кавказская пленница» стал культовым сразу после выхода на экраны в 1967 году, а в наши дни считается лучшей советской комедией.

Однако съемки не раз оказывались под угрозой срыва, а на них происходило множество неоднозначных ситуаций.

Все накалилось к началу съемок в «Бриллиантовой руке», и режиссер Леонид Гайдай перестал звать Юрия Никулина в свои следующие проекты — а ведь он мог стать управдомом Бунша или царем Иваном Грозным в «Иван Васильевич меняет профессию»…

Что происходило на съемках «Кавказской пленницы» — читайте в материале 5-tv.ru.

Никулин не хотел сниматься

Кадр из х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж.: Леонид Гайдай, 1966 г.

После успеха «Операции «Ы» и «Самогонщиков» Гайдай решил продолжить серию приключений Шурика и Труса, Балбеса и Бывалого в новом фильме.

Актерский состав, естественно, решили не менять. Но появились новые вводные. Ведь игравший Балбеса Юрий Никулин решил реализовать себя на цирковом поприще и был ведущим артистом Московского цирка, с которым часто выезжал на гастроли, в том числе за рубеж.

Из-за этого у него уже не было такого количества свободного времени на съемки, и всей съемочной группе приходилось подстраиваться под его график, а «Мосфильму» — платить неустойку.

Была и другая причина. Никулину казалось, что зритель уже пресытился пребыванием юморной троицы на экране, а это значит, что фильм вряд ли станет успешным. А в заведомо провальной картине играть актер не хотел.

«А когда начали снимать „Кавказскую пленницу“, Юра Никулин прочитал сценарий и говорит: „Мне это не нравится. Это, — говорит, — спекуляция на тройке“, и все в таком же духе. „Хорошо, — говорю, — Юра, это будет последний фильм с вашей тройкой. Но этот фильм будет, хочешь ты или нет“. С Никулиным мы не повздорили, но я решил про себя: все, пора закругляться», — рассказывал Гайдай писателю Юрию Фролову.

Гайдай домогался Варлей?

Кадр из х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж.: Леонид Гайдай, 1966 г.

По слухам, Никулин согласился на участие в съемках ради своей коллеги Натальи Варлей, стремясь помочь ей раскрыть актерский талант.

Варлей отобрали на роль Нины не только из-за попадания в образ — в отличие от других претенденток, она легко согласилась оказаться перед камерой в купальнике, но и в принципе после этого вопроса скинула с себя платье, оказавшись перед всеми в одном тренировочном костюме. Как оказалось, Наталья поехала на пробы сразу после цирковой тренировки.

Позже Гайдай скажет, что это был самый короткий актерский отбор, ведь он окончательно убедился в правильном выборе, когда Варлей заявила о том, что сможет самостоятельно выполнить все сложные трюки в кадре.

Неприятная ситуация на съемках произошла и с ней. Артистка даже написала об этом в своей книге «Канатоходка. Автобиография». Произошло все во время празднования дня рождения Александра Демьяненко, игравшего Шурика.

Когда все начали расходиться, Леонид Гайдай, по ее словам, предложил проводить молодую актрису до гостиницы, к тому же они жили в соседних номерах.

Однако на этаже он почему-то сразу завернул в номер к Варлей, где сел сразу же сел на кресло, пока сама Наталья расположилась на краешке стула.

Как вспоминала актриса, она от смущения говорила что-то про день рождения Шурика и съемки. И вдруг дверь распахнулась — на пороге стояла жена режиссера Нина Гребешкова. Она не стала слушать ничьих оправданий и сразу же ушла из номера.

«Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать.

Я была девушка цирковая, сильная, с моментальной реакцией, поэтому в одну секунду я Гайдая не только оттолкнула, но и вытолкала из номера, закрыла дверь и заперла ее на ключ», — писала Наталья Варлей.

Актриса добавила, что после этого случая режиссер объявил ей, что ее роль в фильме будет озвучивать другая актриса. Так и произошло — «родной» голос Варлей остался всего в паре сцен, а в остальных ее переозвучила Надежда Румянцева. Пела же актриса голосом профессиональной певицы Аиды Ведищевой.

Моргунов грубил Гайдаю

Кадр из х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж.: Леонид Гайдай, 1966 г.

Но особенно отличился на съемках Евгений Моргунов, игравший Бывалого.

По словам коллег, тогда он уже явно страдал от звездной болезни. А также сахарного диабета, который вызывал постоянные перепады настроения.

«Кавказская пленница» — последний случай сотрудничества Гайдая и легендарной троицы. Уже на съемках короткометражки «Самогонщики» в отношениях актеров и режиссера наметилась трещина.

Все началось на съемках в Крыму, куда, по словам очевидцев, Моргунов заявился уже поддатым на отсмотр снятого материала, да еще и в окружении поклонниц.

Евгений, не стесняясь, громко комментировал происходящее на экране, а на просьбу вести себя тише пришел в ярость и сказал что-то в духе «Гайдай совсем мышей не ловит» и «вообще не Феллини». Это режиссер стерпеть уже не мог и выгнал актера со съемочной площадки.

Однако Моргунов не испугался, так как считал, что без него не справятся, ведь уже была отснята половина материала. По другой версии, актер ушел сам и сам же отказался продолжать сниматься.

Но Гайдаю в любом случае удалось выкрутиться, и в оставшихся эпизодах, где Бывалый несет холодильник и рулит машиной на горе Ай-Петри, его играл дублер.

После этого Гайдай решил больше не связываться с Моргуновым. Хотя им какое-то время и пришлось изображать перемирие, чтобы премьерный показ прошел гладко.

Этуша пытались заставить кривляться

Кадр из х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж.: Леонид Гайдай, 1966 г.

Был с Леонидом Гайдаем конфликт и у Владимира Этуша, сыгравшего Саахова. А ведь после «Кавказской пленницы» актер стал национальным героем и на Кавказе, и в Закавказье.

«После выхода картины на экраны знакомые предупреждали меня, чтобы был осторожен — мол, кавказцы и побить могут. А получилось совсем наоборот. Как-то пришел на базар, так меня там чуть ли не на руках стали носить. Со всех сторон окружили, стали наперебой угощать. То есть приняли как родного. Хотя, как я понял, азербайджанцы считали, что Саахов — это армянин, армяне считали, что он азербайджанец, грузины тоже принимали явно не за своего… И всем было приятно. Особенно мне», — рассказывал Этуш.

Владимиру Этушу пришлось работать на площадке с уже отлично сыгранной командой. Конечно, ему пришлось притираться.

«Я вдруг понял, что должен сниматься с первоклассными прославленными комиками, которые известны на всю страну, а может, даже больше. Я думал: „Как я должен это делать? Так же, как они, утрируя образ?“ Тогда осознал, что пропаду, потону в этом, и решил, что должен сделать образ совершенно реалистичным», — вспоминал актер потом в одном из своих интервью.

Гайдай хотел от Этуша такой же карикатурности, которая была присуща остальным героям. Но актер стоял на своем и продолжал играть серьезно, что вынуждало режиссера пребывать одновременно и в ярости, и в панике.

«Он говорит: „Владимир Абрамович, не смешно“. Я отвечаю: „Смешно будет в результате“. — „Когда? В конце фильма?“ — „Нет, не в конце“. И я шел по абсолютной правде, не утрировал», — делился артист.

Однажды Владимир Этуш даже произнес текст, которого не было в сценарии. После «мотора» он вошел в кадр и вдруг понял, что не может появиться перед невестой в головном уборе, ведь это попросту невежливо. Так и родилась фраза про шляпу.

Обычно сдержанный Гайдай расхохотался, а после сказал: «Это высший пилотаж! И хотя у меня нет головного убора, я снимаю перед вами шляпу».

Тогда Никулин снял тюбетейку, Вицин — папаху, а Моргунов — башлык.

По итогу именно над образом Саахова хохотали в «Мосфильме». А вот других актеров критиковали за их кривляния. Как и предсказывал Владимир Этуш, в результате серьезный герой получился очень смешным.