Революция или очередной «золотой кирпич»: каким будет iPhone 17

Скоро в магазинах появится сразу четыре версии нового iPhone.

Сегодня, 9 сентября, в 20:00 по московскому времени Apple презентует новый iPhone. Трансляция будет идти на официальном сайте компании. Однако стоит ли его покупать и какие есть преимущества у новой 17-й модели? И чем она отличается от прошлой?

Об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказала маркетолог, кандидат наук, культуролог, преподаватель Санкт-Петербургского государственного института культуры Надежда Александрова.

Всего Apple представит четыре новых модели своего фирменного смартфона:

iPhone 17 (базовый);

iPhone 17 Air (ультратонкий вариант);

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max.

Большая часть характеристик обновится — в этот раз и у базовой модели, несмотря на то, что традиционно новый iPhone в базовой сборке во многом повторяет Pro Max прошлой версии.

Характеристики iPhone 17

1. Дисплей ProMotion 120 Герц (для базовой модели)

Впервые у базы появится плавный экран, который ранее был только у Pro-версий: скролл (прокрутка текста и изображений на экране — Прим. ред.) станет заметно мягче, анимации — приятнее. Особенно это порадует геймеров и любителей комфортного просмотра лент.

2. Новый чип A19 и больше оперативки

Ожидается чип A19 (Pro-версии получат A19 Pro), который работает быстрее и энергоэффективнее прошлой версии. Базовая модель остается с 8 гигабайтами, а модели Air/Pro — с 12 гигабайтами. Это значит, что смартфон будет меньше тормозить при многозадачности, нагреве и ресурсоемких задачах.

3. Повышенная яркость и цветопередача экрана

Цвета станут более насыщенными, а яркость — удвоится, в том числе благодаря ProMotion технологии. Из-за этого iPhone будет отлично работать при ярком дневном свете и во время просмотра видео.

4. Ультратонкий iPhone 17 Air

Новый тонкий корпус 5,5 миллиметров — это самый тонкий iPhone за историю. Вес легкий, формат удобен для одной руки и ношения в кармане.

Однако объем батареи и мощность камеры будут ниже, так что это скорее выбор ради дизайна.

5. Новая батарея

Новый аккумулятор обещает увеличение емкости и ускоренную зарядку устройства. iPhone оснащен зарядкой в 35 ватт, а это значит, что будет возможна его подзарядка до 50% за считанные минуты

6. Камеры: улучшенный фронт снизу, в Pro версии пользователи получат больше контроля

Фронталка на 17 iPhone переделана с 12 мегапикселей до 24 мегапикселей, с объективом 6P (то есть с шестью линзами). Результат — четкие и детализированные селфи и видео.

У Pro-моделей характеристики такие: 48 мегапикселей у основной камеры, переменная диафрагма, поддержка записи 8K и одновременный режим фронтальной и основной камер, что будет полезно для блогеров.

7. Wi-Fi 7 на чипе Apple и USB-Си

Пользователей ожидают более быстрое и стабильное Wi-Fi-соединение, особенно в сложной среде, где одновременно подключено очень много устройств (офис, умный дом).

Переход на USB-C — это удобство зарядки и совместимость с современными аксессуарами.

8. Полный переход на eSIM

Ожидается, что iPhone 17 будет поддерживать только электронные SIM-карты. Это освобождает еще немного места в корпусе (особенно в версии Air), но снижает гибкость при смене операторов в странах без поддержки eSIM.

9. iOS 26 с новым дизайном и удобством

Интерфейс рабочего стола Liquid Glass — стеклянный эффект и плавные переходы

Среди функций: обновленная фотогалерея, улучшенный помощник Siri, управление паролями и возможность зеркалировать экран на Mac.

«iPhone 17 — это не просто „еще один iPhone“. Модель получила целый набор улучшений: плавность экрана, мощные камеры, быстрая зарядка, энергоэффективный процессор и современный дизайн. Даже базовый iPhone 17 — заметный шаг вперед по удобству. А версии Pro/Max еще более заманчивы», — подчеркнула эксперт.

Также Александрова отметила, что для владельцев iPhone 16, довольных его работой, переход на iPhone 17 может оказаться необязательным. Но для тех, кто пользуется более старыми моделями, или для тех, кто устал жить без экрана с частотой 120 гигагерц, 17-й может наконец-то стать тем обновлением, которого не хватало.

Цены на iPhone 17

По мнению экспертов, базовая цена на новый смартфон от Apple останется на прежнем уровне.

Таким образом, стандартная модель на момент старта продаж обойдется примерно в 799 (около 67000 рублей) долларов, однако версия Pro может подорожать на 100 (около 8500 рублей) долларов — до 1099 долларов (около 92000 рублей).

За флагманский вариант, как и сейчас, скорее всего придется заплатить минимум 1199 (около 100 тысяч рублей).

Как заявили РИА Новости представители крупных магазинов электроники, в России они поступят в продажу примерно в конце сентября.

Революция от Стива Джобса: история iPhone

В 2007 году общественность потряс выход первого телефона с мультисенсорным экраном без физических кнопок. Отказ от них стал настоящим прорывом от компании Apple под руководством Стива Джобса.

Главной целью своих смартфонов Apple заявила возможность максимально упростить пользование телефоном для его владельца. Именно для этого разработали операционную систему iOS, освоить которую можно было интуитивно и без лишних инструкций.

Разработка самого первого смартфона началась еще в 2004-м. Именно тогда из Apple внезапно пропала часть инженеров, которых, как оказалось, Джобс переводил в секретную лабораторию. Сотрудники буквально спали и жили в помещении — настолько высоким был уровень секретности.

Смартфоны с сенсорными экранами существовали уже тогда. Правда, все они были слишком массивными, с большой клавиатурой, а сенсорный дисплей у них работал преимущественно только со стилусом.

Разработка проходила тяжело — никто не понимал, как можно выпустить устройство без кнопок. К первой презентации iPhone был настолько «сырым», что инженеры создали для Джобса четкую последовательность команд, при которой смартфон не зависал. Однако он тут же взорвал рынок, и после выхода первой модели было куплено свыше шести миллионов экземпляров.

Каждая новая модель привносила изменения, которые делали iPhone лидером на рынке. Например, выход iPhone 4 ознаменовался внедрением Retina-дисплея, iPhone 5 получил поддержку LTE и новый разъем Lightning, а инновации в экранах стали ключевой темой с появлением iPhone X, представившего OLED-дисплей Super Retina, а также отказ от кнопки Home.

Причем изначально это кнопка была одним из гарантов безопасности пользователя — когда в нее внедрили технологию Touch ID, позволяющую разблокировать свой телефон отпечатком пальца. После ее заменила Face ID — разблокировка смартфона по биометрии владельца.

Помимо прочего, именно у iPhone появилась первая фронтальная камера для звонков, а точнее у четвертой модели. Сегодня камеры iPhone конкурируют с профессиональными устройствами, предлагая такие возможности, как съемка видео в 4K, кинематографический режим и ProRAW.

И начиная как минимум с четвертой модели за новыми айфонами выстраивались огромные очереди. Apple, став лидером рынка, сделала себе просто невероятную репутацию — до того высокую, что люди продавали место в очередях в день старта продаж.

В 2019 году, например, самый первый человек, занявший очередь за iPhone 11 за три дня, должен был пустить в нее вместо себя другого человека за 30000 рублей. Причем за год до этого цена за первое место в магазин на Тверской составляла 450 тысяч рублей и снижалась на 10 тысяч за каждое последующее место вплоть до 20-го.