Капсулу под кожу: может ли чипирование вызвать рак у собак

Одни думают, что это способ слежки и доступа к личным данным, другие считают, что процедура может быть вредна для здоровья домашних питомцев. Где правда, а где вымысел?

Ряд российских регионов поддержал законопроект об обязательной регистрации домашних животных. А в некоторых она уже давно стала обязательной. В Подмосковье жителям даже грозят крупные штрафы за отказ от этой процедуры.

Зачем нужно чипировать домашних животных? Может ли это вызвать заболевания, включая рак? Ответы на эти и другие вопросы выяснила программа Пятого канала «Страна советов».

Спасает ли чипирование жизни собакам?

Кажется, что в глазах животных увидеть все: боль, предательство и веру в то, что когда-нибудь он снова сможет довериться человеку. История Джанго, так зовут огромного добродушного пса, похожа на многие. Его предали дважды.

«Джанго нашел дом почти сразу, как попал к нам в приют. Буквально через пару месяцев хозяева нашли его на сайте, увидели, какой он красивый, статный и так далее, и решили его забрать. И по собеседованию эти люди показались нам очень ответственными», — рассказывает сотрудница приюта для собак Анна Чернова.

Эта история не закончилась для Джанго хорошо. Людям нужен был статусный пес, а к тому, что собаку придется воспитывать и социализировать, новые хозяева оказались не готовы.

«Он банально испугался ванной, очень боялся мыть лапы. Нам об этом сразу же сказали, и мы начали с новыми хозяевами работать и давать свои какие-то рекомендации и так далее. Но хозяева не очень захотели сами решать эту проблему и просто отдали его на кинологическую передержку, откуда он благополучно и сбежал», — говорит она.

Неизвестно, как могла бы сложиться судьба несчастного пса, если бы ранее его не чипировали. В ветеринарной клинике, куда беглеца привели неравнодушные люди, удалось по чипу узнать всю информацию о Джанго, и его вернули в приют.

Поможет ли чипирование найти собаку при ее потере?

Согласно исследованию Всероссийской системы поиска домашних животных, в 2024 году в интернете было опубликовано 168 тысяч объявлений о пропаже и находке животных. В 60% случаев они касались кошек. Остальные 40%, а это порядка 70 тысяч — собак.

Ежемесячно в России теряется около 14 тысяч питомцев. А вот сможет ли домашний любимец вернуться домой, зависит во многом от самих хозяев. И один из основных способов обезопасить своих животных — чипирование.

«Мы рекомендуем чипировать животных абсолютно всем. Во-первых, это безопасность самого питомца, потому что какими бы ответственными хозяевами вы ни были, это все равно животное, которое может сбежать. Во-вторых, это защищает вас от кражи питомца», — поясняет Чернова.

Как вводят чип животным под кожу?

Это безопасная и быстрая процедура введения под кожу микрочипа с уникальным 15-значным номером.

Перед процедурой ветеринар проверяет общее состояние животного. При помощи специального шприца-аппликатора в холку вводят микрочип. После сканируют и проверяют, считывается ли номер. Код заносится в ветпаспорт питомца и базу данных.

Сам чип очень маленький, буквально с рисовое зернышко. Но, несмотря на миниатюрные размеры, он содержит важную информацию: контакты владельца, описание животного и данные о вакцинации. Капсула изготавливается из биосовместимого стекла или полимера, которые не вызывают аллергии и отторжения.

«Само это устройство, на самом деле, работает просто как катушка, в которую вшит определенный сигнал», — объясняет заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования МИСиС Алексей Карфидов.

А вот чтобы считать с него информацию, нужен специальный сканер.

«Сканер представляет собой внешнюю антенну, в которой находится источник электропитания. Этот сканер генерирует электромагнитное поле, которое наводится на катушку», — описывает эксперт.

Может ли быть рак у животного от чипа?

Хотя преимущества такой идентификации животных очевидны, процедура обросла множеством мифов. Одни считают, что чип — это средство слежения и доступа к личной информации, другие, что вживленная капсула очень опасна и даже может спровоцировать рак.

«Чипирование не может вызвать какие-либо онкологические заболевания у животных. Это все является мифом. Побочные эффекты от чипирования в целом крайне редки», — уверяет ветеринарный врач Мария Балашова.

Обязательно ли чипирование животных в России?

В России чипирование является добровольным, однако в некоторых регионах уже введена обязательная регистрация животных.

«На сегодняшний день это порядка десяти регионов, может быть, и больше. Кроме того, рассматривается введение регистрации домашних питомцев и на федеральном уровне. Предварительно такой закон может быть принят в мае следующего года», — утверждает главный редактор журнала о домашних питомцах Юлия Мелано.

По статистике, 75% потерянных животных с чипами возвращаются домой, а вот без них только 15%. Но этот способ идентификации не единственный и лучше всего работает в купе с другими.

«Я рекомендую комплексно подходить к защите питомца. В первую очередь использовать чип, затем у питомца должен быть адресник и должен быть GPS-трекер. Именно такая комплексная защита обеспечивает тот самый бронежилет, который спасет вашего питомца в любой экстренной ситуации», — советует генеральный директор компании-производителя GPS-трекеров Роман Колесников.

Что делать с найденной собакой на улице?

Если вы встретили на улице собаку, которая дезориентирована, но явно домашняя, не спешите проходить мимо.

«Если все безопасно, если вы уверены, что справитесь, вы можете просто взять ее за ошейник, надеть поводок и довезти до ближайшей ветклиники. В ней врачи считают чип и проверят по Animal ID, кто же хозяин этой собаки», — разъясняет Чернова.

Установить чип можно в любой ветеринарной клинике, главное — не забыть проверить правильность указанных личных данных и обновить их при смене. Чипирование поможет доказать, кому животное принадлежит, и в разы увеличит шансы на возвращение питомца домой.