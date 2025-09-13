Газировка с привкусом кишечной палочки? Что живет на крышке жестяной банки

Фото, видео: 5-tv.ru

Эксперты назвали несколько причин, почему все-таки стоит переливать напитки в стакан.

Какие неприятные сюрпризы таит в себе алюминиевая банка? Почему некоторые открывают жестяные емкости весьма странным способом? Ответы на эти и другие вопросы выяснила программа Пятого канала «Страна советов».

Из чего состоит алюминий жестяной банки?

За один только год на планете производится 400 миллиардов алюминиевых банок. Они легкие и довольно прочные, несмотря на то, что толщина стенок у такой тары обычно не более 0,1 миллиметра.

«Мы из этих койлов делаем первичные заготовки чашки. На участке декоратора мы наносим рисунок, который хочет у нас заказчик», — объясняет заместитель директора завода по производству алюминиевых банок Александр Орлов.

После этого внутрь емкости наносится тонкий слой специального лака. Обычно это эпоксидное, полиэфирное или акриловое покрытие. Затем банку отправляют в печь, где лак затвердевает при температуре около 200 градусов.

Далее проверяют на целостность, чтобы убедиться, что нет трещин. Эта технология защищает алюминий от реакции с содержимым. Но есть и другая опасность.

«Стенка алюминиевых банок, как правило, покрывается определенным материалом, в состав которого входит бисфенол. Это тоже вещество непростое. Оно достаточно опасное», — рассказывает профессор кафедры гигиены РНИМУ имени Н. И. Пирогова, доктор биологических наук Наталья Шеина.

Попасть в напиток из банки бисфенол может при нагревании или долгом хранении. Некоторые эксперты уверены, что он может серьезно ударить по здоровью.

«Список заболеваний очень широк, начиная от воспалительных заболеваний мочеполовой системы, энтероколитов ЖКТ, заболеваний мозга, заболеваний костей, заболеваний легких», — говорит врач высшей категории Олим Калайчев.

А вот бояться самого алюминия не стоит — если банка не повреждена, в организм он почти не попадает. Чтобы получить предельно допустимую дозу, нужно выпить очень много лимонада.

«Где-то за один раз максимально 1,5 миллиграмма, а нам нужно 35. То есть около 30–40 банок надо выпить», — поясняет Шеина.

Опасность внутри банки

Еще одна опасность — не внутри банки, а снаружи. Во время транспортировки и хранения на ее поверхности, в том числе возле крышки, скапливается множество бактерий.

«И сапрофитные это могут быть, и условно-патогенные, например, эшерихия коли, энтеробактер, и патогенные, сальмонелла, стафилококк», — отмечает эксперт.

Слова специалиста подтверждает и Роспотребнадзор. Во время недавней проверки на немытых банках газировки нашли кишечную палочку. Пары глотков из такой тары достаточно, чтобы вызвать сильнейшее отравление.

Как выпить содержимое из банки без вскрытия?

Для этого понадобятся инструменты.

«Берут шило, делают два отверстия, выливают все содержимое в стакан или кружку. Так банка ценится намного дороже», — указывает коллекционер алюминиевых банок Тимофей Стадник.

На такие ухищрения Тимофей идет ради своей коллекции. В ней почти две тысячи разных образцов со всего мира.

«Вот самая старая банка, она из 60-х. Еще я не родился, а она уже была», — восхищается герой.

В коллекции есть лимитированные банки из Японии и даже с концерта Майкла Джексона, которые поп-звезда выпустил специально к гастролям. Из-за своего увлечения Тимофей даже подумывает о покупке новой, более просторной квартиры.

«Три шкафа у меня полностью забиты банками. Оставшаяся треть коллекции хранится в коробках. Благо мне повезло, что у квартиры есть предбанник, куда можно эти коробки засунуть», — говорит он.

Что можно сделать из алюминиевой банки?

Алюминиевая банка после того, как из нее выпили любимый напиток, может стать частью велосипеда, смартфона или даже крыла самолета.

«Дело в том, что алюминий можно перерабатывать бесконечное количество раз без потери его качества и характеристик», — поясняет руководитель направления по экологии завода по производству алюминиевых банок Сергей Резников.

А вот если банке не дать вторую жизнь, то лежать на свалке и разлагаться она может аж до 500 лет — ведь алюминий не ржавеет и не гниет.

Блогеры буквально растворили внешнюю металлическую оболочку средством для прочистки труб. В результате осталась только тонкая пластиковая пленка.

«Страна советов» решила повторить эксперимент. Но оказалось, что алюминий не всегда растворяется. Иногда — становится просто очень хрупким.

Какие бактерии обитают на алюминиевой банке?

Для проверки взяли две алюминиевые банки, одна из которых даже побывала в мусорном ведре, и отправили в лабораторию.

«В ходе исследований были проведены такие испытания, как общее микробное число, группа бактерий кишечной палочки, легионелла и золотистый стафилококк», — сообщает заведующая лабораторией физико-химических исследований Анна Хритоненкова.

Что же нашли эксперты на поверхности алюминиевых банок?

«Было обнаружено в ходе анализа общее микробное число, но в это число могут входить как и обычные микроорганизмы, так и патогенные бактерии. Исследования показали, что патогенных микроорганизмов в наших пробах выявлено не было», — заявляет специалист.

Но микробы хоть и безвредные, на банке все-таки живут.

«Мы рекомендуем перед употреблением банку либо помыть, либо хотя бы протереть влажной салфеткой», — советует она.

Но даже после этого напиток лучше перелить из алюминиевой тары в кружку или стакан. Так будет и безопаснее, и эстетичнее. Не стоит покупать помятую банку или ту, у которой есть повреждения наружного покрытия, а хранить ее рекомендуется в холодильнике.