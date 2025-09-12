Все рушится под ногами: как выжить во время землетрясения

Фото, видео: 5-tv.ru

Разрушительные природные катаклизмы приводят к трагедиям в разных уголках мира. Что делать, если вы оказались в эпицентре событий?

Афганистан. Свыше тысячи четырехсот жизней унесло недавнее землетрясение. И это не конечная цифра. Под завалами остаются целые деревни.

А в Дагестане эпицентр залегал на дне Каспийского моря, но жители все равно почувствовали сильные толчки и в панике бросились на улицы.

Камчатка до сих пор приходит в себя после мощного землетрясения. Полуостров сдвинулся на юго-восток на целых два метра. Толчки магнитудой 8,8 стали самыми мощными для региона за последние 70 лет.

«Это было страшно даже для бывалых людей. Первый толчок ощущался снизу, как низкочастотная вибрация. И где-то секунд через десять начались основные толчки», — вспоминает житель Петропавловска-Камчатского Рустам Сабиров.

Здания тряслись и раскачивались, на окнах лопались стекла — казалось, что стены вот-вот рухнут.

«Дети у родителей были на руках без обуви. Народ повыскакивал, как успел. Во что успел одеться, если не успевал, выходили буквально, как есть», — рассказывает еще один житель Александр Чистяков.

Пока одни спасались в панике, другие не могли покинуть свои рабочие места. Местные врачи и медсестры, проводили сложнейшие операции и за жизни пациентов переживали больше, чем за свои.

«Девочки мои в операционной просто молодцы. Никто никуда не убежал, не дрогнул ни малейшую мускул. Операционная медсестра тут же накрыла собой пациента», — гордится сосудистый хирург камчатской краевой больницы Виктория Епрынцева.

«Уйти вообще даже мысли такой не было ни в коем случае. Единственное, была в голове мысль о том, что у меня дети были дома одни», — делится медсестра Камчатской краевой больницы Юлия Михеенко.

О том, как спастись во время землетрясения, выяснила программа Пятого канала «Страна советов».

Можно ли предсказать подземные толчки?

Ученые говорят, что 100%-го метода прогнозирования по-прежнему нет.

«Мы в общих чертах представляем физику очага землетрясения, но не в деталях. То есть мы неплохо знаем нашу поверхность, а в глубине мы знаем меньше, чем про космос», — говорит директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

Землетрясение возникает из-за движения литосферных плит. Они медленно смещаются, упираются друг в друга, и в земной коре накапливается напряжение. Когда прочность пород исчерпывается, происходит разрыв или резкий сдвиг вдоль разлома.

Накопленная энергия высвобождается и превращается в сейсмические волны. Эти волны быстро распространяются во все стороны и достигают поверхности. Заглянуть так глубоко сейсмологи не могут и фиксируют толчки лишь когда они уже случились.

«Любой сейсмометр представляет собой, так или иначе, маятник, который реагирует на колебания земной коры. Но в отличие от сейсмических сетей середины прошлого века у нас теперь все цифровизовано», — объясняет Чебров.

Есть ли что-то страшнее землетрясения?

«Волна цунами движется очень быстро, на больших глубинах она движется скоростью 400-800 км/ч», — сообщает заместитель начальника Федерального информационно-аналитического центра Росгидромета Дмитрий Камаев.

Цунами, которые возникают из-за подземных толчков глубоко в океане, могут быть длинной в сотни километров. В открытой воде они не опасны, но когда подходят к суше — смывают все вокруг за считанные секунды. Первый признак, что нужно бежать как можно дальше от берега — внезапный отлив.

«Вода резко отходит, аномально для этой территории, и тогда люди понимают, что что-то непонятное происходит. И иногда еще аномальное поведение животных может наблюдаться», — сообщает руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Игорь Медведев.

Нынешнее Камчатское землетрясение на втором месте за всю историю отечественных наблюдений. А на первом — Северо-Курильское, магнитудой 9. Оно произошло в 1952-м. Из-за разрушительного цунами, которое обрушилось после мощнейших толчков погибли от 10 до 15 тысяч человек.

«Волна заходит и в Охотское море, и чуть-чуть заходит в проливы между Японией и Сахалином. Землетрясение и соответствующий цунами оказалось катастрофическим, был смыт Северо-Курильск, было несколько волн», — поясняет Камаев.

Но самым смертоносным в истории человечества стало цунами, которое произошло в Индийском океане в 2004-м.

«Землетрясение вблизи острова Суматра вызвало волну цунами, которая достигала максимальных высот до 50 метров и привела к гибели более 200 тысяч человек», — говорит Медведев.

Суперцунами на Аляске, скорее всего, унесло бы еще больше жизней, но, к счастью, случилось в безлюдной местности.

«В 1958 году там произошел обвал горных пород, который породил волну цунами с выплеском 524 метра. То есть это примерно высота Останкинской телебашни», — поясняет эксперт.

Как определяют землетрясение и его силу?

В специальной лаборатории российские сейсмологи прислушиваются к каждому звуку. На глубине 30 метров десятки датчиков улавливают малейшие вибрации земной коры.

«Вокруг этого сооружения существует так называемая зона отчуждения. В радиусе 500 метров запрещено специальным постановлением правительства строить дома, дороги. Любые объекты, которые могут создавать сейсмические помехи и мешать записи», — разъясняет Виноградов.

Ученые здесь могут услышать и зафиксировать любые заметные изменения в земной коре. В этой камере стоят сейсмометры.

«Постамент сейсмоцентра изолирован от стенок шахты и пола и соединен непосредственно с земной поверхностью с помощью специальных штырей», — подробно объясняет он.

Пока оперативные службы учатся сводить к минимуму последствия землетрясений. Во время подземных толчков на Камчатке человеческих жертв удалось избежать. В том числе потому, что почти все местные жители знают, как себя вести.

«Бережем голову от разных падающих предметов, потому что сыпаться тут будет много чего. Иногда тяжелого», — предостерегает спасатель международного класса отряда «Центроспас» МЧС России Дмитрий Коринный.

А вот Светлану Любушкину землетрясение застало во время отдыха в Турции. Женщина совершила множество ошибок, которые могли привести к трагедии.

«Я проснулась буквально от того, что меня с кровати скинуло. Первое, на что я посмотрела, это на люстру. Она раскачивалась, как маятник, от одного конца потолка до другого», — делится героиня Светлана Любушкина.

Женщина запаниковала и бросилась бежать вниз, на улицу. С 14 этажа по лестницам Светлана с мужем и ребенком спускались во время самых сильных толчков. И очень сильно рисковали оказаться под завалами, как остальные 55 тысяч жертв этого землетрясения.

«Больше всего погибших в случае разрушения находят именно на лестничной площадке. То есть она как карточный домик складывается», — уверяет она.

Выбегать на улицу спасатели рекомендуют с первых трех этажей. Если же выше, безопаснее оставаться в помещении. Стоит отойти от окон и мебели, которая может упасть. Укрываться лучше под прочным столом или рядом с массивным предметом.

После прекращения толчков надо спокойно покинуть здание по лестнице, взять документы, но не расслабляться и быть готовым к повторным афтершокам.