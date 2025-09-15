Хочешь знать, изменяет ли он? Хитрые лайфхаки для тех, кто чувствует неладное

Фото: 5-tv.ru

В Англии женщина узнала о неверности мужа по зубной щетке, а в Бразилии — с помощью валика для чистки одежды. Какие еще способы помогут выяснить, не ходил ли любимый налево?

Если частный детектив не по карману, а при слове «жучок» на ум приходит только божья коровка Мила из «Лунтика», вычислить загулявшего мужа помогут подручные средства. К тому же ничего изобретать не придется: креативные пользователи Интернета уже все придумали и даже опробовали на собственном опыте.

Конечно, можно пуститься в глубокие размышления о деструктивности недоверия в браке, но кто вообще сказал, что проверять супруга на верность — доля глупых ревнивцев? Если взять во внимание, что измену сегодня вычисляют по бутылке воды, то это доля ревнивцев, как минимум, креативных!

По каким еще необычным предметам можно узнать, что супруг ходит налево? Подробности читайте в материале 5-tv.ru.

По зубной щетке

Детектив Пол Джонс из Великобритании описал дело об измене, которое ему поручили расследовать. Случай настолько заинтересовал пользователей соцсетей, что его опубликовали даже крупные британские издания.

Главная героиня истории, мать двоих детей, заподозрив со стороны благоверного подвох, решила покопаться не в его телефоне, а в собственном. Дело в том, что женщина использовала мобильное приложение для отслеживания гигиены полости рта всех членов семьи.

Именно к ее аккаунту для удобства супруг привязал не только детские электрические щетки, но и собственную. ЗОЖ-задумка в том, что приложение отображает время и даты чистки зубов, так что намерения бдительной матери можно считать вполне благими — она решила проконтролировать, не забывает ли возлюбленный о гигиенических процедурах.

Сопоставив информацию, британка поняла, что мужнина щетка активировалась в часы, когда дети обычно в школе, а благоверный — на работе. Точнее, должен там быть с 9, но почему-то чистит зубы около 11 утра.

В ходе расследования оказалось, что мужчина несколько месяцев изменял жене с коллегой в семейном доме, пока никого не было. Локацию, кстати, тоже выдала предательская щетка — в нее была встроена и геопозиция.

По валику для одежды

Блогер из Бразилии Андреа Лопес придумала, как определить, не ходит ли возлюбленный налево, по ролику для чистки одежды. Свой метод она засняла и выложила в соцсетях. Видео собрало более 12 миллионов просмотров.

Креативная задумка заключается в следующем: если покатать по ковру в спальне молодого человека валиком, липкий слой легко соберет на себя женские волосы. На белом фоне цвет локонов легко определить. Так брюнетка Лопес узнала, что ее парень встречается с рыжеволосой любовницей.

Большинство подписчиков блогера назвали способ гениальным, а саму бразильянку — готовой к службе в ФБР. Правда, нашлись и скептики — по их словам, у нерадивого грязнули-изменника вполне могли остаться на ковре волосы еще прошлых владельцев сданного жилья.

По бутылке воды

Творческими детективными способностями выделился и блогер из Америки. Мужчина, между прочим.

Дэниел Хеншталь предложил вычислять измену по пластиковой бутылке воды. Блогер придумал отлить из нее немного — будто оттуда уже пили — и положить в машину к возлюбленной. Затем с невозмутимым видом на бутылку нужно наткнуться и «напомнить» девушке, чтобы та не забыла свою воду.

По его задумке, изменщица удивится, но на всякий случай заберет бутылку с собой — вдруг ее и вправду забыл ее любовник! Та же, кому нечего скрывать, честно скажет, что вода не ее.

Идею американца оценили не все подписчики. Некоторые признались, что со своей забывчивостью и частыми покупками воды вполне могли подумать, что бутылка действительно их.

По пищевым контейнерам

Последний трендовый способ обрел популярность в российских соцсетях, хотя происхождение у него заграничное и, к тому же, звездное — так измену вычислила колумбийская певица Шакира.

Суть креативной задумки в отслеживании уровня содержимого в банках или контейнерах с продуктами в холодильнике. На вирусном ролике девушка ставила метки количества содержимого в бутылке молока, емкостях с горохом — выбрала она именно ту пищу, которую ее возлюбленный обычно не ест. Затем на некоторое время «уехала», а, вернувшись, сравнила уровни содержимого с изначальными.

В комментариях одна из ее подписчиц поделилась, что эта задумка помогла ей узнать об измене мужа еще до тренда: любовница съела 750-граммовую банку шоколадной пасты, к которой супруг обычно не притрагивался.

Другие подписчики-мужчины написали, что из-за таких способов «неверными» в глазах избранниц их могут сделать неожиданные ночные перекусы.