Геркулес из СССР: как циркач из Чернобыля стал первым советским чемпионом мира

Фото: 5-tv.ru

Советский тяжелоатлет Григорий Новак известен всему миру — как своими спортивными рекордами, так и благодаря цирковым выступлениям.

Первым советским чемпионом мира был тяжелоатлет Григорий Новак, при жизни получивший звания заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного артиста РСФСР. Он не только участвовал в соревнованиях, но и устраивал цирковые представления с использованием тяжелых предметов. В советские годы его называли самым сильным человеком в мире, а за жизнью чемпиона следила вся страна.

Со школы на цирковой арене: детство Григория Новака

photosota.club

Григорий Новак родился 5 марта 1919 года в Чернобыле. Несмотря на невысокий рост (всего 172 сантиметра во взрослом возрасте — Прим. Ред.), он с детства отличался внушительной силой и к тому же был любителем подраться.

После седьмого класса юный Гриша решил не возвращаться в школу, а пойти работать. Тем более что уже в этом возрасте он начал выступать в цирке. Как так получилось? Просто в 11 лет он впервые попал на цирковое представление и так впечатлился, что поставил свой номер, с которым его и взяли выступать.

А вот в качестве основной работы Григорий выбрал стройку, где трудился его отец. Вместе они копали котлованы под фундамент будущих домов. А в свободное время Новак-младший с удовольствием участвовал в импровизированных соревнованиях с коллегами — по борьбе и подъему тяжестей. И, несмотря на юный возраст, всегда выходил из них победителем.

В 1937 году 16-летний Гриша переехал в Киев и там решил плотно заняться спортом. Выбор его пал на секцию борьбы в «Динамо», но спустя год тренер порекомендовал Новаку перейти на тяжелую атлетику. И не прогадал — там юноша сразу же стал выдавать результаты, граничащие с фантастическими. Ведь уже тогда он с легкостью бил мировые рекорды…

Любил байки и сплетни о себе: спортивная карьера Григория Новака

photosota.club

Уже в 19-летнем возрасте Григорий стал грозой для именитых штангистов довоенного периода. В 1939 году он установил свой первый всесоюзный рекорд в жиме, превышающий мировой — 119,5 килограммов. А через год стал чемпионом СССР среди атлетов весом до 75 килограммов.

В дальнейшем Новак неоднократно побеждал в категориях от 75 до 90 кг, а в его копилке достижений находится 86 всесоюзных рекордов, из которых 68 — мировых. Кстати, по числу установленных рекордов СССР Новак до сих пор никем не превзойден, даже Василием Алексеевым.

Однако всемирную славу Григорий Новак приобрел только после Второй мировой войны, поскольку первая советская федерация тяжелой атлетики, признанная мировым сообществом, появилась именно после ее окончания. И в 1946 году атлет в трех упражнениях поднял 425 килограммов, установив мировые рекорды в жиме, рывке и общей сумме поднятого веса. И так стал первым чемпионом мира среди всех советских спортсменов.

Этот результат сделал его самым известным в мире советским спортсменом. А мировые рекорды Новак бил так часто, что стоило ему иной раз слегка оступиться, как это порождало невероятные объяснения. Особенно лихо придуманные истории ему нравились. Причем настолько, что со временем он уже сам рассказывал, будто именно так все и происходило. Например, он любил делиться историй о том, как однажды гриф штанги разлетелся прямо у него в руках — но на самом деле, конечно, все было иначе.

В тот раз, о котором рассказывал Григорий, он решил покрасоваться во время установки очередного мирового рекорда и после подъема штанги опустил ее не на помост, а за голову, а потом снова выжал, после чего небрежно бросил на пол. От этого броска гриф нарядной хромированной штанги действительно разлетелся на кусочки… а результат атлету не засчитали, потому что Новак не опустил штангу так, как это нужно было сделать по протоколу.

Держал на себе сыновей и мотоциклы: выступления Григория Новака

photosota.club

В 1952 году спортсмена отобрали на Олимпиаду в Хельсинки. Великолепного результата от него ждали новые, но, увы — из-за травмы паха он занял там второе место, уступив золото не менее знаменитому американцу Норберту Шемански.

После этого Новак решил уйти из спорта, к тому же началась травля со стороны властей и прессы — многих не устраивало, что на передовицах мелькает один и тот же атлет, тем более еврей. Точнее, по сообщениям СМИ тех лет, его из спорта буквально выкинули, причем из-за драки и последовавшего за этим скандала, из-за чего Григория Новака даже лишили его наград. Но, как рассказал сын тяжелоатлета Роман Новак в одном из своих интервью, причиной все же было откровенно подорванное спортом здоровье.

«На самом деле, он ушел в 1953 году из-за множества травм, полученных им за годы спортивной карьеры: у него были сильно травмированы колени и локти, он не мог даже до конца разгибать руки. И, взяв на своей первой и последней Олимпиаде серебро, отец вернулся в цирк», — признавался Роман Григорьевич.

Из спорта Новак ушел в циркачи. Свой уникальный номер, ставший известным на весь мир, он создал только в 1961-м — когда младшему сыну Роману исполнилось 14 лет, а старший — Аркадий — учился в институте.

«Во время того первого совместного выступления мы не делали ничего сложного, в основном бросали друг другу гири, но зрителям очень понравилось. С тех пор мы и стали выступать вместе, постепенно дополняя номер», — вспоминал в интервью младший сын атлета.

Итоговый вариант номера назвали «Атлетическая поэма», который встал в ряд других в представлении трех силачей.

В нем отец и сыновья, держа штанги, вставали в своеобразную пирамиду, основанием которой был лежащий на спине Григорий Новак, держащий на ногах металлическую конструкцию — трек, по которой на мотоциклах ездили его сыновья. Весила такая пирамида килограммов 600. В 1977-м к команде присоединилась еще и Ирина — жена Романа.

Семейные выступления Григорий Новак оставил только в 1980-м году. Причем не просто так — он готовил выступление для культурной программы Олимпиады-80. В начале июля номер уже был готов, до Игр оставалось всего несколько дней, и тут — инфаркт… спасти атлета не удалось. Он скончался в возрасте 61 года и был похоронен в Москве на Востряковском кладбище.