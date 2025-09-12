Быстро размножаются: какие паразиты прячутся в букетах цветов

Фото, видео: 5-tv.ru

Почему одни цветы стоят неделями, а другие осыпаются на второй день? Правда ли, что за некачественный букет можно вернуть деньги? И какие цветы опасны для домашних питомцев?

В партии цветов из Литвы сотрудники Россельхознадзора выявили табачную белокрылку и западный цветочный трипс. Во избежание возможного распространения насекомых, зараженная продукция была уничтожена.

Опасного вредителя обнаружили сотрудники ведомства и в Омске. И здесь дело оказалось в цветочном трипсе — карантинном паразите, переносчике вирусных заболеваний растений.

«Карантинные вредители размножаются с геометрической прогрессией и наносят такой вред, что растение может просто погибнуть», — рассказывает главный специалист отдела биологических исследований ФГБУ «Центр оценки качества АПК» по Москве и Московской области Наталья Нестерова.

У человека они могут вызвать аллергию, а если окажутся в комнате, попытаются захватить в ней все растения. Наиболее опасный обитатель бутонов — тот самый цветочный трипс, который переносит вирусы.

«Могут попадаться паутины, клещ, щитовка, червец и так далее. Спектр достаточно большой», — поясняет директор ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Чуб.

Программа Пятого канала «Страна советов» узнала, на что обращать внимание при покупке букета цветов.

Откуда цветы на российских прилавках?

В прошлом году доля импорта цветов в Россию составляла 83%. Постепенно развиваются частные фермы, на рынках и в магазинах все чаще можно встретить отечественные букеты.

«Хотелось бы, чтобы магазины и клиенты получали наш российский цветок, который выращен здесь у нас. То есть они могли бы прийти, посмотреть, как он растет», — делится хозяйка цветочной фермы Ольга Григорьева.

Конечно, не обходится без специальных средств защиты от вредителей.

«Всякие там мухи, паучки, кузнечики, которые очень любят есть цветы, слизни различные, комарики, всякие грибные. Есть инфекции у растений, поэтому здесь тоже идет дезинфекция», — разъясняет она.

Какие букеты опасны для животных и людей?

Номер один по опасности — это лилии.

«Именно пыльца лилии очень опасна для кошек. Даже если она прошлась лапами по пыли с пыльцой лилии, а потом облизала лапы, то, соответственно, это может вызвать острую почечную недостаточность», — сообщает Чуб.

Кроме того, если питомец съест бутон гвоздики, гладиолуса, ландыша, пиона или хризантемы, у него нарушится сердечный ритм, животное может умереть. Людям, склонным к аллергиям тоже лучше быть осторожнее с цветами.

«Бывают цветы, которые красивы, но при этом имеют очень выраженный запах. Это, например, гиацинты и лилейники. Этот резкий „аромат“ может вызывать реакции. А то, что касается аллергии, я бы не рекомендовала именно астровые», — советует аллерголог Марина Булгакова.

Как понять, что букет свежий?

Стоит покупать цветы, у которых бутон только начал раскрываться, а листья эластичны.

«Если превышена концентрация препаратов, которыми цветы опрыскивали, то сам цветок получит ожоги», — уверяет химик Мария Игнатенко.

Чтобы избавиться от неликвида, продавцы цветов часто идут на хитрости. Например, прячут в пышные букеты подвядшие растения. Или собирают корзины из сломанных цветов — такие долго не простоят.

Придя домой, надо не откладывать, а сразу заняться купленным букетом.

«Подрезайте цветы. Ставите в вазу с холодной водой у открытого окна или балкона. Цветы любят температуру от двух до восьми градусов», — рекомендует руководитель сети цветочных салонов Павел Мусатов.

Испортить даже свежие цветы может этилен. Этот газ ускоряет их старение.

«Этилен выделяется из спелых фруктов, особенно бананов. Нежелательно хранить букет рядом со связкой бананов в виде такого натюрморта, потому что они будут способствовать старению цветов», — утверждает директор ботанического сада.

Можно ли сдать плохой букет?

Если уже дома было обнаружено, что в магазине продали некачественный товар, можно потребовать возврата денег.

«В разумный срок, это лучше сделать незамедлительно, предъявить требования к продавцу относительно возврата денежных средств», — объясняет начальник отдела надзора в сфере защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Москве.

Цветы из магазина под микроскопом

«Страна советов» решила выяснить насколько безопасны цветы на прилавках магазинов в преддверии праздника и сдала три букета в лабораторию. Это розы, хризантемы и георгины.

«В исследовании не было обнаружено карантинных объектов и любых других насекомых. Розы и хризантемы были совершенно здоровы, без пятен, насекомых и повреждений. На листьях георгин была пятнистость. Она может представлять собой как повреждения насекомыми, так и болезни или грибы», — заключает агроном отдела биологических исследований филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области Елена Лоторева.

Кстати, самые стойкие цветы — хризантемы и гвоздики — сохраняют свежесть в вазе до четырех недель. До 14 дней будут радовать герберы и тюльпаны с орхидеями. А вот пионы, ирисы и ромашки увядают быстрее других.