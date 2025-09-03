Лишай с кофты и гвоздь в ботинке: чем можно заразиться в примерочной

Фото, видео: 5-tv.ru

Иногда шоппинг становится сущим наказанием. Но не из-за сложностей с подбором одежды, а из-за приобретенных во время него заболеваний.

Как обычная примерка обуви может закончиться большими неприятностями? Можно ли наказать продавца за опасный для жизни шоппинг? Правда ли, что некоторые магазины следят за покупателями даже в примерочных? Ответы на эти и другие вопросы — в расследовании программы Пятого канала «Страна советов».

«Подглядывают» ли магазины за примерочными

Сразу несколько покупателей в разных регионах России пожаловались, что продавец повесил камеры в примерочных. Вместе с инженером систем видеонаблюдения проверили один из торговых центров в Москве.

«Вот здесь вот объектив, и здесь на данный момент представлена камера видеонаблюдения. Скорее всего, объектив попадает ровно в примерочную», — указывает в сторону камеры инженер систем видеонаблюдения Сергей Жаворонок.

Никакого предупреждения об этом, разумеется, нет. Сотрудники магазина уверяют, что именно эта камера не работает. При проверке работы камер «сеткой» выясняется, что она и правда выключена.

Пострадавшие при примерке одежды и обуви

Порой шоппинг приносит не только радость, но и массу неприятностей. Россиянка заявила, что после примерки в одном из пунктов выдачи у нее на коже появилось подозрительное пятно, которое быстро начало расти. От врача девушка узнала, что заразилась лишаем.

Наталья Лашина тоже стала жертвой шоппинга. Девушка пришла в популярный торговый центр в Москве и решила померить обувь.

«Примеряла ботинок на левую ногу, и получается, что напоролась на этот гвоздь, он вошел мне прямо в пятку на левой ноге. У меня было очень много крови, потому что, когда я выходила из примерочной, гвоздь я уже достала, там весь пол был залит кровью. А у меня еще и плохая свертываемость крови», — призналась пострадавшая.

Оказалось, что в ботинке случайно раскрылся датчик, защищающий товар от кражи. Аптечки в магазине не нашлось и рану Наталье продавец обработала духами. Уже два года у девушки постоянные проблемы с левой ступней.

«Такие травмы инородными агентами могут в локальном случае привести к флегмоне и даже гангрене нижней конечности, а в системном плане — к заражению гепатитами и ВИЧ-инфекцией», — подчеркнул хирург Александр Богарев.

Какой диагноз поставит Наталье хирург и почему продавец отказывается возмещать ущерб? Как оказалось, после травмы в обувном магазине на ее левой ступне периодически появляются новообразования.

«Можно поставить предварительный диагноз — пяточные шпоры. Эта ситуация возникает в тех случаях, когда травмируется подошвенный апоневроз. То есть структура, которая поддерживает продольный свод стопы», — сказал врач.

Кража или распродажа: как магазины заставляют покупать больше

Врач предупреждает, что потребуется не только лечение, но и длительная реабилитация. И, возможно, делать это Наталье придется за свой счет. Пострадавшая выиграла дело через суд, однако магазин сначала подал апелляцию и, после очередного проигрыша, еще и кассацию. При этом продавец заявил, что запись с камер наблюдения не сохранилась. И сотрудники торгового зала, где Наталья проткнула ногу, не горят желанием вспоминать неприятный случай.

Чем можно заразиться на примерке

Но почему еще и примерять одежду и обувь нужно с максимальной осторожностью?

«Любая вещь, попадая в ваш гардероб из магазина одежды, уже была несколько раз облапана разными людьми и несколько раз примерена», — отметила бывшая сотрудница магазина одежды Мария Федорова.

После примерки вещь снова оказывается на вешалке. Никаких отпариваний и дезинфекций продавец делать не обязан. При этом стафилококки, десятки видов грибковых инфекций, синегнойная и даже туберкулезная палочки могут жить на одежде от нескольких недель до месяца.

«Перед примеркой кофт стоит протереть воротник вещи, рукава, то, что плотно соприкасается с кожей, а у джинс — просто внутреннюю поверхность пояса», — советует инфекционист Марият Мухина.

Специалисты советуют примерять вещи только поверх своей одежды, особенно нательное белье и купальники. Также стоит избегать примерки с уже снятыми этикетками и гигиеническими наклейками.

Рекомендуется снимать украшения, чтобы не повредить ткань, и удалить макияж, который может попасть на одежду. И, после покупки, новую вещь нужно обязательно постирать в щадящем режиме.

Но не только продавцы бывают недобросовестными. Иногда покупатели могут стать причиной разорения целого магазина.

«Была покупательница, которая каждый месяц приходила в магазин и покупала целую гардеробную капсулу, 5-7-10 вещей. Через день-два она приходила и почти все сдавала», — вспоминает Федорова.

Владельцы торговых точек жалуются, что покупатели злоупотребляют своими правами. Возвращают товар, который сами же испортили, и при этом угрожают судом.

«Девушка возвращает боди, утверждает, что она его не носила, но на боди явные следы крови, которые пытались застирать. Очевидно, что вещь была ношена», — говорит бывшая сотрудница магазина одежды.

Чтобы доказать свою правоту было легче и продавцу и покупателю, юристы советуют вести видеофиксацию. Если инцидент случился в торговом зале, то желательно взять контакты свидетелей, в идеале составить акт с администрацией. А когда из-за действий торговой точки здоровью человека нанесен ущерб, может быть возбуждено даже уголовное дело.

«Можно обратиться в правоохранительные органы для проведения проверки и, соответственно, при наличии состава, возбуждать уголовное дело и привлекать виновных лиц к установленной законом ответственности», — подчеркнул юрист Аслан Шереужев.